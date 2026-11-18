يستضيف فرايبورج باناثينايكوس يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب يوروبا بارك في فرايبورج.

لم يسبق لفرايبورج وباناثينايكوس أن تواجها، لذا ستكون هذه المباراة في دوري المؤتمر الأوروبي أول لقاء تنافسي بينهما في المسابقات الأوروبية. وتمثل مواجهة الجولة الخامسة المهمة اختبارًا حاسمًا للفريقين، اللذين يتنافسان على نقاط ثمينة مع اقتراب مرحلة الدوري من نهايتها.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة فرايبورج ضد باناثينايكوس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فرايبورج ضد باناثينايكوس في دوري المؤتمر الأوروبي؟

تنطلق مباراة فرايبورج ضد باناثينايكوس على ملعب يوروبا بارك في فرايبورج يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 12:45 Europa-Park Stadion

كيف تشتري تذاكر مباراة فرايبورج ضد باناثينايكوس في دوري المؤتمر الأوروبي؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة فرايبورج ضد باناثينايكوس المقبلة في دوري المؤتمر الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: للشراء مباشرة بالسعر الأصلي، تُطرح التذاكر عادةً عبر منصة التذاكر الرسمية للنادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العامة على منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر الأوروبي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرايبورج ضد باناثينايكوس في دوري المؤتمر الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة فرايبورج ضد باناثينايكوس في دوري المؤتمر الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

مقاعد عادية أو أماكن للوقوف: من 25 إلى 60 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات خلف المرميين وخيارات الوقوف: من 85 إلى 110 يورو

من 85 إلى 110 يورو المقاعد على جانبي الملعب الطويلين والإطلالات المميزة: من 150 إلى 350 يورو فأكثر

فرايبورج ضد باناثينايكوس في دوري المؤتمر الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فرايبورج وباناثينايكوس مؤخرًا

يدخل فرايبورج هذه المباراة بعد تحقيق أربعة انتصارات وتلقي هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية. وكانت أحدث نتائجه الفوز على أرضه 2-0 أمام يونيون برلين في الدوري الألماني، وسبقه الفوز خارج أرضه 1-0 على طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي. وكانت العثرة الوحيدة خلال تلك الفترة الهزيمة 1-3 أمام بايرن ميونخ. وسجل فرايبورج ثمانية أهداف واستقبل خمسة في المباريات الخمس.

فاز باناثينايكوس بمبارياته الرسمية الخمس الأخيرة جميعها، دون أي تعادل أو هزيمة. وكانت أحدث نتائجه الفوز خارج أرضه 1-2 على إيراكليس في الدوري الممتاز، كما تغلب على سسكا صوفيا 2-1 في دوري المؤتمر الأوروبي. وفي وقت سابق خلال هذه السلسلة، فاز على أيك أثينا 2-0 وإن إف سي فولوس 1-0 خارج أرضه. وسجل باناثينايكوس ثمانية أهداف واستقبل أربعة خلال المباريات الخمس.

فرايبورج ضد باناثينايكوس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر حاليًا بيانات عن المواجهات المباشرة بين فرايبورج وباناثينايكوس لهذه المباراة. وقد تُضاف معلومات أخرى عن سجلهما التاريخي مع اقتراب موعد انطلاقها.