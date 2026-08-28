كيفية الحصول على تذاكر فالنسيا ضد ريال سوسييداد: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه فالنسيا فريق ريال سوسيداد يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2026 على ملعب ميستايا في فالنسيا.

في آخر مواجهة بينهما في مايو 2026، حقق فالنسيا فوزًا دراميًا خارج أرضه بنتيجة 4-3 على ريال سوسيداد في مباراة حافلة بالأحداث. وتاريخيًا، جاءت المواجهات المباشرة الأخيرة بين الناديين متقاربة للغاية، وشهدت مزيجًا من الانتصارات بفارق ضئيل والتعادلات.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة فالنسيا ضد ريال سوسيداد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فالنسيا ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة فالنسيا ضد ريال سوسيداد على ملعب ميستايا في فالنسيا، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها عبر الناقل المحلي في منطقتك.

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 15:00 ميستايا

كيفية شراء تذاكر مباراة فالنسيا ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة فالنسيا ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني على ملعب ميستايا يوم 20 سبتمبر 2026، يمكنك استخدام هذه القنوات الرسمية والثانوية:

الموقع الرسمي لنادي فالنسيا: المصدر الأساسي والأكثر أمانًا هو بوابة التذاكر الرسمية لنادي فالنسيا مباشرة. وتُطرح التذاكر عادة للجمهور العام قبل المباراة ببضعة أسابيع، بعد أن يحصل حاملو التذاكر الموسمية ( socis ) على مقاعدهم.

شباك تذاكر ملعب ميستايا: يمكنك شراء التذاكر شخصيًا من شباك التذاكر في الملعب بمدينة فالنسيا خلال الأيام التي تسبق المباراة أو في يوم اللقاء، بشرط ألا تكون المباراة قد نفدت تذاكرها بالكامل.

الأسواق الثانوية ومواقع التجميع: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تعرض تذاكر معاد بيعها لمباريات ميستايا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فالنسيا ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة فالنسيا ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني على ملعب ميستايا على قناة الشراء وفئة المقعد:

الطرح الرسمي للجمهور العام (السعر الاسمي): عند الشراء مباشرة من فالنسيا، تتراوح أسعار التذاكر القياسية للمباراة عادة بين 25 إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا (30 إلى 85 يورو) للمقاعد القياسية في المدرجين العلوي والسفلي، وذلك بحسب موقع المدرج.

السوق الثانوية وإعادة البيع: على مواقع تجميع التذاكر ومنصات إعادة البيع مثل StubHub، تبدأ أسعار المقاعد الأساسية عادة من نحو 45 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا (59 إلى 76 دولارًا)، بينما تبلغ تكلفة التذاكر القياسية في المتوسط نحو 180 إلى 200 جنيه إسترليني . أما خيارات كبار الشخصيات أو الضيافة، فقد تبدأ من 600+ جنيه إسترليني .

فالنسيا ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فالنسيا وريال سوسيداد

فاز فالنسيا في مباراة واحدة وتعادل في واحدة وخسر ثلاثًا في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 1-0 أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم 25 أغسطس، بعدما تعادل 0-0 مع سيلتا فيجو قبل ذلك بثلاثة أيام. وجاء انتصاره الوحيد خلال هذه السلسلة في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم أمام هيركوليس بنتيجة 2-0. وفشل فالنسيا في التسجيل في ثلاث من تلك المباريات الخمس، كما أن مباراتيه التنافسيّتين هذا الموسم لم تسفرا عن أي أهداف على الطرف الصحيح.

خسر ريال سوسيداد مبارياته الخمس الأخيرة جميعها. وكانت آخر مبارياته خسارة 1-0 أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم 21 أغسطس، وقبل ذلك خسر 3-1 أمام تشيلسي وتلقى هزيمتين متتاليتين أمام FC Koeln في فترة الإعداد للموسم. وتُكمل هزيمتان أمام Koeln وخسارة 2-1 أمام تولوز سلسلة من خمس هزائم متتالية. وسجل فريق ماتاراتزو ثلاثة أهداف واستقبل عشرة خلال تلك المباريات الخمس.

فالنسيا ضد ريال سوسيداد: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 17 مايو 2026، عندما فاز فالنسيا 4-3 خارج أرضه على ريال سوسيداد. وقبل ذلك، تعادل الناديان 1-1 على ملعب ميستايا في أغسطس 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، حقق فالنسيا انتصارين مقابل انتصارين لريال سوسيداد، مع تعادل واحد. وانتهت آخر مباراة على أرض فالنسيا في ميستايا، في يناير 2025، بفوزه 1-0.