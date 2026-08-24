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كيفية الحصول على تذاكر فالنسيا ضد برشلونة: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
فالنسيا
برشلونة
الدوري الإسباني

فالنسيا يواجه برشلونة في الدوري الإسباني. إليك كيف يمكنك حجز تذاكرك

يواجه فالنسيا فريق برشلونة يوم الأحد، 6 سبتمبر 2026، على ملعب ميستايا في فالنسيا.

حقق فالنسيا فوزًا لافتًا بنتيجة 3-1 على برشلونة في آخر مواجهة بينهما على ملعب ميستايا في مايو 2026. ومع ذلك، يحتفظ برشلونة بالأفضلية في السجل الإجمالي للمواجهات المباشرة، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مواجهات رسمية بين الفريقين الإسبانيين.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة فالنسيا ضد برشلونة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني؟

يواجه فالنسيا فريق برشلونة على ملعب ميستايا في فالنسيا، إسبانيا، ضمن منافسات الدوري الإسباني. سيتم تحديث تفاصيل موعد انطلاق المباراة المؤكد هنا بمجرد توافرها.

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الدوري الإسباني - الجولة 4
ميستايا

كيف يمكن شراء تذاكر فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر Valencia CF vs. FC Barcelona على ملعب ميستايا، اتبع هذه الخيارات الرئيسية:

  • البوابة الرسمية لتذاكر فالنسيا: الخيار الأساسي والأكثر أمانًا لشراء التذاكر بالسعر الرسمي هو مباشرة عبر البوابة الرسمية لتذاكر فالنسيا. وعادة ما تُفتح مبيعات الجمهور العام قبل موعد المباراة بأسبوع إلى أسبوعين.
  • العضوية الرسمية للنادي ("Socio / VCF Member"): يمنحك الانضمام عضوًا رسميًا في VCF أولوية الوصول إلى تذاكر المباريات على أرضه قبل فتح مبيعات الجمهور العام، وهو ما يُنصح به للمباريات ذات الطلب المرتفع مثل مواجهة FC Barcelona.
  • منصات إعادة البيع الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub توفر إعادة بيع موثقة للتذاكر من جماهير أخرى أو بائعين آخرين.   

كم تبلغ أسعار تذاكر فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني؟

تعتمد أسعار تذاكر Valencia CF vs. FC Barcelona يوم 6 سبتمبر 2026 على ملعب ميستايا على قناة الشراء وفئة المقاعد:

  • التذاكر الرسمية العامة (بالسعر الرسمي): مباشرة من البوابة الرسمية لتذاكر فالنسيا، تتراوح أسعار التذاكر في الفئات القياسية بين 50 إلى 125 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تتكلف مقاعد المدرج المركزي ما بين 125 إلى 250+ جنيهًا إسترلينيًا.
  • منصات إعادة البيع الثانوية: على منصات تجميع التذاكر الموثقة مثل StubHub، تبدأ أسعار مقاعد الفئة العلوية من حوالي 140 إلى 190 جنيهًا إسترلينيًا.
  • متوسط سعر إعادة البيع: بسبب الطلب المرتفع على مباريات برشلونة، يتراوح متوسط أسعار التذاكر المعاد بيعها عادة حول 420 إلى 460 جنيهًا إسترلينيًا، مع أسعار أعلى للمقاعد المركزية المميزة ومقاعد الفئة السفلية.

فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فالنسيا وبرشلونة

جاءت آخر خمس مباريات لفالنسيا كلها في الفترة التحضيرية للموسم، وحقق خلالها انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-0 على هيركوليس في 13 أغسطس، كما تغلب أيضًا على ديربي كاونتي بنتيجة 2-1 في وقت سابق من الصيف. وبين هزيمتين أمام CD Teruel ونيوكاسل يونايتد، تعادل مع ستوك سيتي، ليبدو مستوى فالنسيا في التحضيرات متباينًا مع انطلاق الموسم التنافسي.

يملك برشلونة سجلًا من ثلاثة انتصارات وهزيمتين في خمس مباريات خلال الفترة التحضيرية للموسم. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على الأهلي في 19 أغسطس، بعد انتصار بنتيجة 2-5 على بازل قبل ذلك بثلاثة أيام. وشكلت الخسارتان أمام أودينيزي وبرمنغهام سيتي أبرز لحظات التراجع في برنامجه الصيفي، لكن الفوزين على بازل ونوتنغهام فورست، وكان الأخير انتصارًا خارج الأرض بنتيجة 1-0، يشيران إلى أن فريق فليك واصل البناء تدريجيًا.

فالنسيا

فالنسيا - المستوى

CDT
خ0-1
HER
ف2-0
سيلتا فيجو
ت0-0
بيتيس
خ0-1
COR
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
3/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

بازل
ف2-5
الأهلي
ف2-1
إلتشي
ف0-5
أتلتيك بيلباو
ف2-0
فاييكانو
ف5-2
الهدف المسجل (المستقبل)
19/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

فالنسيا ضد برشلونة: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز فالنسيا على أرضه بنتيجة 3-1 على ملعب ميستايا في الدوري الإسباني يوم 23 مايو 2026. وجاءت تلك النتيجة بعد سلسلة من الهزائم الثقيلة لفالنسيا في هذه المواجهة، من بينها خسارة 6-0 على ملعب كامب نو في سبتمبر 2025 وهزيمة 7-1 على الملعب نفسه في يناير 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، فاز برشلونة ثلاث مرات مقابل انتصار واحد لفالنسيا، مع فوز إضافي آخر لبرشلونة في مواجهة بكأس ملك إسبانيا. وسجل برشلونة 19 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، بينما استقبلت شباكه سبعة أهداف.

وجهاً لوجه

فالنسياتعادلبرشلونة
1
0
4
الدوري الإسباني
فالنسيا badge
فالنسيا
فالنسيا
3
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
6
فالنسيا badge
فالنسيا
فالنسيا
0
انتهت
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا badge
فالنسيا
فالنسيا
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
5
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
7
فالنسيا badge
فالنسيا
فالنسيا
1
انتهت
الدوري الإسباني
فالنسيا badge
فالنسيا
فالنسيا
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
5الأهداف المسجلة21
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب فالنسيا وبرشلونة

في الترتيب الحالي للدوري الإسباني، يحتل فالنسيا المركز 17، بينما يأتي برشلونة في المركز 11.

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
7700317+2421
ف
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
7511167+916
ف
ف
ف
خ
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
751197+216
ت
ف
ف
ف
خ
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
7502188+1015
خ
ف
ف
خ
ف
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
7412109+113
خ
ف
ف
ت
خ
6
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
7322116+511
ت
خ
خ
ف
ف
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
7241108+210
ت
خ
ت
ف
ف
8
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
7313913-410
ف
خ
ف
ت
ف
9
فياريالفياريالفياريال
72231312+18
ف
ف
خ
خ
خ
10
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
622276+18
ت
ت
ف
ف
خ
11
خيتافيخيتافيخيتافي
722347-38
ف
خ
ت
ت
خ
12
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
72231116-58
ت
ف
خ
ف
خ
13
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
7223613-78
ت
خ
خ
خ
ف
14
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
714286+27
ف
ت
ت
ت
خ
15
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
7214101007
خ
خ
ف
ت
خ
16
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
72141121-107
خ
خ
ف
خ
ف
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
6123812-45
خ
خ
ت
ف
ت
18
إلتشيإلتشيإلتشي
71241117-65
ف
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
7115413-94
خ
ف
خ
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
7034312-93
خ
خ
ت
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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