كيفية الحصول على تذاكر فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه فالنسيا فريق أتلتيك بيلباو يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب ميستايا في فالنسيا.

يتشارك فالنسيا CF وأتلتيك كلوب في منافسة إسبانية عريقة في كرة القدم، باعتبارهما من أكثر مؤسسات الدوري الإسباني تاريخًا. وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري في مايو 2026، حقق فالنسيا فوزًا ضيقًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على ملعب سان ماميس.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو على ملعب ميستايا في فالنسيا، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 9 17 أكتوبر 2026 - 15:00 ميستايا

كيف تشتري تذاكر مباراة فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

لحجز تذاكر مباراة فالنسيا CF ضد أتلتيك كلوب في الدوري الإسباني على ملعب ميستايا، يمكنك اتباع خيارات الشراء الأساسية التالية:

1. البوابة الرسمية لتذاكر فالنسيا CF

قم بزيارة المتجر الرسمي الإلكتروني لتذاكر فالنسيا CF، ثم اختر مباراة أتلتيك كلوب وحدد المدرج المفضل لديك.

2. شبابيك تذاكر ميستايا (Taquillas)

إذا لم تكن المباراة قد نفدت تذاكرها، يمكن شراء ما تبقى من تذاكر الدخول العام مباشرة من شباك تذاكر ملعب ميستايا ( Taquillas ) في الأيام التي تسبق يوم المباراة أو في يوم اللقاء نفسه.

3. باقات كبار الزوار والضيافة الرسمية

للحصول على مقاعد مضمونة مع الطعام وإمكانية دخول الصالات، تتوفر خيارات VIP/الضيافة مباشرة عبر الموقع الرسمي لفالنسيا CF قبل وقت كافٍ من طرح تذاكر الدخول العام المعتادة.

4. السوق الثانوية للتذاكر

إذا نفدت التذاكر الأساسية عبر فالنسيا CF أو لم تعد متاحة، يمكنك شراء التذاكر عبر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub .

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فالنسيا CF ضد أتلتيك كلوب على ملعب ميستايا بحسب فئة المقعد ومكان الشراء:

1. الأسعار الرسمية للنادي (القيمة الاسمية)

الدخول العام / المقاعد العادية: تتراوح أسعار التذاكر الرسمية المطروحة عبر فالنسيا CF عادة بين 40 و85 يورو .

المدرج العلوي / خلف المرمى (Gol Gran/Norte): نحو 40 إلى 55 يورو المدرجات الجانبية (Grada de la Mar): نحو 60 إلى 75 يورو المدرج الرئيسي (Tribuna): نحو 75 إلى 90+ يورو

باقات كبار الزوار والضيافة: تبدأ خيارات الضيافة الرسمية التي تشمل دخول الصالات والتموين والمقاعد المميزة عادة من 150 إلى 250+ يورو .

2. أسعار السوق الثانوية

إعادة البيع ومنصات التذاكر: على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub ، تتذبذب الأسعار بحسب حجم الطلب:

مقاعد الفئة الأساسية: تبدأ من 40 إلى 80 يورو في المدرجات العلوية أو الطرفية. متوسط مقعد يوم المباراة: يبلغ عادة نحو 120 إلى 170 يورو للمقاعد ذات الرؤية المركزية أو في المدرجات السفلية. الفئة 1 / المقاعد المميزة: قد تتراوح بين 200 و250 يورو .



فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فالنسيا وأتلتيك بيلباو

فاز فالنسيا في مباراة واحدة وخسر أربعًا من آخر خمس مباريات خاضها في الدوري الإسباني. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 خارج أرضه على ديبورتيفو ألافيس يوم 15 سبتمبر، لينهي بذلك سلسلة من ثلاث هزائم متتالية. وشملت تلك الخسائر هزيمة 5-0 أمام برشلونة وخسارة 1-0 على أرض إشبيلية. وخلال المباريات الخمس، سجل فالنسيا هدفين واستقبلت شباكه تسعة أهداف.

حقق أتلتيك بيلباو انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات له في الدوري الإسباني. وكانت أبرز نتائجه الفوز 3-0 على أتلتيكو مدريد، كما انتصر 2-0 خارج أرضه على سيلتا فيجو. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 على أرض إلتشي يوم 12 سبتمبر. وسجل أتلتيك سبعة أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المواجهات الخمس.

فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 10 مايو 2026، عندما فاز فالنسيا 1-0 على ملعب أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، تفوق أتلتيك على فالنسيا بنتيجة 2-1 في مواجهة بكأس ملك إسبانيا في فبراير 2026. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في جميع المسابقات، فاز أتلتيك بيلباو ثلاث مرات مقابل انتصارين لفالنسيا.