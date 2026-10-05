كيفية الحصول على تذاكر غلطة سراي ضد فنربخشة: معلومات عن ديربي القارات، وأسعار تذاكر أكتوبر وأماكن الشراء

تكون الأجواء المشحونة مضمونة دائماً عندما يلتقي أكبر ناديين في تركيا، غلطة سراي وفنربخشة، في إسطنبول، سواء كان ذلك على ملعب علي سامي ين (رامس بارك) أو ملعب شوكرو ساراج أوغلو. ويستضيف غلطة سراي النسخة المقبلة المرتقبة من "ديربي القارات" يوم الاثنين 26 أكتوبر، ويمكنك حضور هذه المواجهة الملحمية في الدوري التركي الممتاز عبر حجز التذاكر اليوم.

ويأمل غلطة سراي في حصد لقب الدوري التركي للمرة الخامسة توالياً هذا الموسم، وهو رقم قياسي، لكنه يتوقع منافسة قوية من غريمه في المدينة إلى جانب منافسين آخرين. وبينما لم يتوج فنربخشة بطلاً منذ موسم 2013/14، فإنه يواصل البقاء في دائرة المنافسة على الألقاب، بعدما أنهى المواسم الخمسة الماضية من الدوري التركي الممتاز في المركز الثاني.

ومع استعداد أسماء بارزة مثل فيكتور أوسيمين، رافائيل لياو، باريش يلماز، ميسون غرينوود وماتيو غندوزي للنزول إلى أرض الملعب، فإن أحدث مواجهة بين عملاقي إسطنبول تبدو مرشحة لتكون مناسبة أخرى لا تُفوّت.

دع GOAL تقدم لك أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر حول كيفية حجز مقاعدك في مباراة غلطة سراي ضد فنربخشة المقبلة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تقام المباراة المقبلة بين غلطة سراي وفنربخشة؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) الملعب (الموقع) التذاكر الاثنين، 26 أكتوبر الدوري التركي الممتاز: غلطة سراي ضد فنربخشة (9:30 مساءً بتوقيت TRT) رامس بارك (إسطنبول) التذاكر 20/21/22 مارس الدوري التركي الممتاز: فنربخشة ضد غلطة سراي (يُحدد لاحقاً) ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر

كيفية شراء تذاكر غلطة سراي ضد فنربخشة

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة "ديربي القارات" بين غلطة سراي وفنربخشة على ملعب رامس بارك عبر الإنترنت من خلال منصة التذاكر المركزية الرسمية في تركيا، Passo.

وبالنسبة للمباراة المقبلة المقررة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، فمن المتوقع أن تُطرح التذاكر عبر القنوات الرسمية قبل موعد المباراة بـ3 إلى 5 أيام.

لكن نظراً لأن هذه واحدة من أكثر المواجهات طلباً في العالم، فإن الحصول على مقعد رسمي يتطلب التعامل مع نوافذ أولوية صارمة يحددها النادي.

نافذة الأولوية : فُتحت أولاً بشكل حصري لحاملي بطاقات النادي المميزة، مثل حاملي GSPlus Premium أو GSPara، وأعضاء النادي الرسميين.

حاملو Passolig الخاص بغلطة سراي : فُتحت بعد ذلك أمام الجماهير العادية التي تحمل بطاقة Passolig مسجلة لغلطة سراي.

الطرح العام : فُتح أخيراً فقط إذا تبقت أي تذاكر. ونظراً لأن السعة التي تزيد على 53,000 متفرج في RAMS Park يهيمن عليها بشكل كبير حاملو التذاكر الموسمية، فإن المخصصات الخاصة بالديربي تكون محدودة للغاية ونادراً ما تصل، إن وصلت أصلاً، إلى مرحلة الطرح العام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباراة غلطة سراي ضد فنربخشة من السوق الثانوية. ويعد StubHub أحد أبرز المتاجر بالنسبة لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خياراً موثوقاً للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر غلطة سراي ضد فنربخشة؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمواجهة الديربي الكبيرة بين غلطة سراي وفنربخشة على ملعب RAMS Park رسمياً من 2,500 ليرة تركية لأقل المقاعد سعراً إلى 55,000 ليرة تركية لفئات كبار الزوار فائقة التميز (€45-€1000)

ونظراً إلى ضخامة هذه المواجهة، فإن هذه الأسعار تمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بمباريات الدوري التركي الممتاز العادية.

ويفصل هيكل فئات الأسعار الرسمي الذي أصدره النادي تكلفة كل فئة من فئات المقاعد:

المدرج الغربي (Batı) : يشمل فئات Premium وDelux وLux وClassic. وهذا هو المدرج الرئيسي الذي يضم ضيافة مميزة رفيعة المستوى، وأجنحة فاخرة للشركات، وصالات كبار الزوار. (السعر: 50,000-55,000 ليرة تركية)

المدرج الشرقي (Doğu) : يغطي الفئات من 1 إلى 4. ويوفر إطلالات ممتازة من الدرجة الأولى على امتداد خط التماس الرئيسي المقابل لمقاعد البدلاء. (السعر: 25,000-35,000 ليرة تركية)

المدرجان الشمالي والجنوبي (Kuzey & Güney) : يغطيان الفئات من 7 إلى 11. ويقعان مباشرة خلف المرميين. وتستضيف هذه الأقسام أكثر الجماهير صخباً ومجموعات الألتراس، ما يجعل أجواءها حماسية للغاية، لكنها تقدم منظوراً أقل مثالية لمتابعة الرسم التكتيكي للمباراة. (السعر: 2,500-19,000 ليرة تركية)

تابع البوابة الرسمية لتذاكر النادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن RAMS Park

يعد RAMS Park ملعب كرة قدم عالمياً يقع في حي سيرنتيبه بمنطقة ساريير على الجانب الأوروبي من إسطنبول. ويستخدمه غلطة سراي ملعباً له منذ افتتاحه في عام 2011، وتبلغ سعته 53,978 متفرجاً.

وكان ملعب غلطة سراي السابق، علي سامي ين، الذي ظل قيد الاستخدام لأكثر من 60 عاماً واشتهر بأجوائه شديدة الحماس، على ما يبدو على وشك الانهيار، وكان من الممكن أن تحدث كارثة كبرى في الملعب لو استمر استخدامه.

مباريات لا تُنسى أُقيمت على RAMS Park

رقم قياسي في الضجيج : في عام 2011، خلال ديربي غلطة سراي المشتعل ضد فنربخشة، سجل جمهور الملعب المتحمس رقماً قياسياً في موسوعة غينيس لأعلى هدير جماهيري في ملعب رياضي، بعدما بلغ 131.76 ديسيبل، وهو أعلى من صوت إقلاع محرك نفاث!

ليالي دوري أبطال أوروبا : استضاف الملعب ليالي أوروبية مذهلة ضد عمالقة القارة مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد. وتميزت هذه الليالي بعروض تيفو هائلة ومذهلة غطت أرجاء الملعب بالكامل، أعدتها مجموعة الجماهير الأساسية ultrAslan.

رقم قياسي للطاقة الشمسية: سقف الملعب مزود بأكثر من 10,000 لوح شمسي. وقد ولد هذا النظام 4.2 ميغاواط من الكهرباء، ما منحه رقماً قياسياً آخر في موسوعة غينيس لأقوى إنتاج للطاقة الشمسية من سقف ملعب رياضي.

غلطة سراي ضد فنربخشة: كل ما تحتاج إلى معرفته

غلطة سراي ضد فنربخشة: سجل المواجهات المباشرة مؤخراً

في ديربي القارات التاريخي (Kıtalararası Derbi)، يملك فنربخشة الأفضلية في إجمالي المواجهات المباشرة أمام غلطة سراي عبر جميع المباريات الرسمية والودية.

وتعود هذه المنافسة إلى أول مواجهة بينهما في عام 1909، والتي فاز بها غلطة سراي 2-0. ومنذ ذلك الحين، خاض الناديان 406 مباريات. وفاز فنربخشة في 150 من تلك المباريات، مقابل 131 انتصاراً لغلطة سراي، فيما انتهت 125 مباراة بالتعادل.

وفاز غلطة سراي في آخر مواجهة له مع غريمه في المدينة بنتيجة 3-0، عندما التقى الفريقان في مباراة بالدوري التركي الممتاز على ملعب رامس بارك في أبريل. ومع ذلك، قبل ذلك بثلاثة أشهر، في يناير، كانت الأفضلية المعنوية، ومعها الكأس، من نصيب فنربخشة، بعدما حقق الفوز 2-0 على غريمه في نهائي كأس السوبر التركي على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.



