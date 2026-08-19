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الدوري الألماني
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مرسيدس بنز أرينا
team-logoكولن
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كيفية الحصول على تذاكر شتوتغارت ضد إف سي كولن: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
شتوتجارت
كولن
الدوري الألماني

يواجه شتوتجارت فريق كولن في الدوري الألماني. إليكم كيفية حجز تذاكركم

يواجه شتوتغارت فريق كولن يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 على ملعب MHPArena في شتوتغارت.

يدخل شتوتغارت هذه المواجهة ساعيًا إلى الحفاظ على سلسلة من ست مباريات متتالية من دون هزيمة أمام كولن، وذلك بعد فوزه 3-1 في آخر لقاء مباشر بينهما. ويدخل الفريقان المباراة بحثًا عن دفعة مبكرة في الموسم، إذ يتطلع شتوتغارت إلى الدفاع عن سجله على أرضه في MHPArena، بينما يسعى كولن إلى تحقيق فوز مهم خارج ملعبه من أجل إيقاف المسار المهيمن لمنافسه.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة شتوتغارت ضد كولن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة شتوتغارت ضد كولن في الدوري الألماني؟

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الدوري الألماني - الجولة 2
مرسيدس بنز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة شتوتغارت ضد كولن في الدوري الألماني؟

1. المبيعات الرسمية للنادي المضيف (شتوتغارت)

  • اشترِ مباشرة عبر الموقع الرسمي لبيع التذاكر الخاص بالنادي المضيف.
  • تُطرح التذاكر للبيع قبل المباراة بعدة أسابيع، مع منح الأولوية لأعضاء النادي قبل فتح البيع للجمهور العام.
  • إذا نفدت التذاكر، تحقق من بوابة التبادل الرسمية للتذاكر التابعة للنادي لإعادة البيع بالقيمة الاسمية من حاملي التذاكر الموسمية.

2. مدرج جماهير الفريق الضيف (كولن)

  • يجب على مشجعي الفريق الزائر شراء التذاكر حصريًا عبر البوابة الرسمية للنادي الضيف من أجل الجلوس في القسم المخصص للجماهير الضيفة.

3. منصات التذاكر الثانوية

  • يمكن في كثير من الأحيان العثور على التذاكر في أسواق إعادة البيع التابعة لجهات خارجية مثل StubHub، رغم أن الأسعار تكون عادة أعلى من القيمة الاسمية، كما تختلف الإتاحة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شتوتغارت ضد كولن في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار التذاكر القياسية لمباريات الدوري الألماني على ملعب MHPArena بحسب فئة المقاعد وقناة الشراء:

  • السعر الرسمي (القيمة الاسمية): عند الشراء مباشرة من النادي المضيف، تتراوح أسعار التذاكر القياسية عادة بين 15 يورو و80 يورو، مع وجود أماكن الوقوف عند الحد الأدنى، والمقاعد المركزية عند الحد الأعلى.
  • سوق إعادة البيع: في الأسواق التابعة لجهات خارجية مثل StubHub، تبدأ الأسعار من نحو 60 يورو إلى 105 يورو للدخول الأساسي، وترتفع مع زيادة الطلب كلما اقترب يوم المباراة.

شتوتغارت ضد كولن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة شتوتغارت وكولن

يدخل شتوتغارت موسم الدوري الألماني بعد فترة تحضيرية متباينة، إذ حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في خمس مباريات ودية. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 1-0 أمام فولهام يوم 15 أغسطس، رغم أنه كان قد فاز على إيفرتون 3-1 في الأسبوع السابق. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل شتوتغارت 17 هدفًا واستقبل أربعة أهداف، وكان أبرزها الانتصار الكبير 8-1 على كيكرز أوفنباخ.

كان مستوى كولن في الفترة التحضيرية إيجابيًا إلى حد كبير. وفاز فريق فاغنر في ثلاث من آخر خمس مباريات، مع تعادل واحد وهزيمة واحدة، وكانت خسارته الوحيدة بنتيجة 5-1 في الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ في مايو. وانتهت آخر مواجهاته بتحقيق انتصارين متتاليين على ريال سوسييداد بنتيجتي 2-1 و2-0، كما سجل ثمانية أهداف دون رد أمام بيرغيش غلادباخ. وسجل كولن 15 هدفًا واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

شتوتجارت

شتوتجارت - المستوى

باريس
ت2-2
إيفرتون
ف3-1
فولهام
خ1-0
HRO
ف0-4
بايرن ميونخ
خ5-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
كولن

كولن - المستوى

BSC
ت2-2
ريال سوسييداد
ف2-0
ريال سوسييداد
ف2-1
WUK
ف1-2
هوفنهايم
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

شتوتغارت ضد كولن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 14 فبراير 2026، حين فاز شتوتغارت 3-1 على ملعب MHPArena في الدوري الألماني. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في المسابقة، يمتلك شتوتغارت السجل الأفضل، بعدما فاز ثلاث مرات مقابل فوز واحد لكولن، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وسجل شتوتغارت 11 هدفًا في تلك المواجهات الخمس، مقابل استقبال خمسة أهداف.

وجهاً لوجه

شتوتجارتتعادلكولن
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كولن
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كولن
1
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شتوتجارت
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انتهت
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شتوتجارت
شتوتجارت
1
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كولن
كولن
1
انتهت
الدوري الألماني
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كولن
كولن
0
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شتوتجارت
شتوتجارت
2
انتهت
الدوري الألماني
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شتوتجارت
3
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كولن
كولن
0
انتهت
11الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب شتوتغارت وكولن

في جدول ترتيب الدوري الألماني الحالي، يحتل شتوتغارت المركز 17، بينما يأتي كولن في المركز 8.

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
440092+712
ف
ف
ف
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
4310142+1210
ف
ف
ت
ف
3
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
4310123+910
ت
ف
ف
ف
4
أوجسبورجأوجسبورجأوجسبورج
4211116+57
خ
ت
ف
ف
5
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
4211105+57
ف
ت
ف
خ
6
ماينتسماينتسماينتس
4211106+47
ف
خ
ف
ت
7
إيلفيرسبيرجإيلفيرسبيرجإلفيرسبيرج
421187+17
ت
خ
ف
ف
8
فيردر بريمنفيردر بريمنبريمن
42118807
ف
ت
ف
خ
9
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
420295+46
خ
ف
خ
ف
10
آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتفرانكفورت
4121910-15
ت
ف
خ
ت
11
شالكه 04شالكه 04شالكه
412134-15
ت
ف
ت
خ
12
باديربورنباديربورنبادربورن
411235-24
ف
خ
خ
ت
13
كولنكولنكولن
411269-34
خ
ت
خ
ف
14
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
4103710-33
خ
ف
خ
خ
15
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
410369-33
خ
خ
ف
خ
16
هامبورجهامبورجهامبورج
4103213-113
ف
خ
خ
خ
17
أونيون برلينأونيون برلينأونيون برلين
4013417-131
خ
خ
خ
ت
18
بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخمونشنجلادباخ
4004616-100
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

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