كيفية الحصول على تذاكر شتوتغارت ضد أتلتيكو مدريد: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه شتوتجارت نظيره أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب MHPArena في شتوتجارت.

يسعى الطرفان إلى حصد نقاط حاسمة من أجل التأهل مباشرة إلى دور الـ16 من دون الحاجة إلى خوض الملحق. وتجمع هذه المواجهة بين القوة الهجومية لشتوتجارت والانضباط التكتيكي والدفاعي المعروف لدييغو سيميوني على الساحة القارية.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة شتوتجارت ضد أتلتيكو مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة شتوتجارت ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة شتوتجارت ضد أتلتيكو مدريد على ملعب MHPArena في شتوتجارت، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 مرسيدس بنز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة شتوتجارت ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

توجد عدة قنوات أساسية لشراء تذاكر مباراة شتوتجارت ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب MHPArena:

1. القنوات الرسمية للأندية

متجر تذاكر شتوتجارت: تُمنح أولوية الوصول في البيع المسبق، إذ يحصل الأعضاء عادة على حقوق شراء مبكرة وخصومات. وأي مقاعد عادية متبقية تُطرح للبيع العام مباشرة عبر بوابة النادي.

حصة أتلتيكو مدريد للجماهير الضيفة: يجب على الجماهير الراغبة في الجلوس في قسم الفريق الضيف شراء التذاكر عبر البوابة الرسمية لأعضاء نادي أتلتيكو مدريد، إذ تُدار تذاكر الضيوف مباشرة من جانب الفريق الزائر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شتوتجارت ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة شتوتجارت ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بحسب ما إذا كنت تشتري عبر القنوات الرسمية الأساسية أو منصات إعادة البيع الثانوية:

1. الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية (البيع الأساسي)

التذاكر الرسمية التي يبيعها شتوتجارت مباشرة، سواء عبر البيع المسبق للأعضاء أو البيع العام العادي، تلتزم بشكل صارم بالتسعير القائم على الفئات:

تذاكر الوقوف (Stehplätze): نحو 18.50 يورو - 25 يورو

تذاكر الجلوس (Sitzplätze): تتراوح بين 45 يورو - 110 يورو ، بحسب قطاع الملعب، مثل مناطق Goal Curved مقابل المدرج الرئيسي / Haupttribüne

حصة المدرج المخصص لجماهير الفريق الضيف (مشجعو أتلتيكو مدريد): تُحدد عادة بين 45 يورو - 70 يورو للتذكرة الواحدة وفقًا للحدود القصوى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أسعار تذاكر الجماهير الضيفة

2. الأسواق الثانوية للتذاكر

نظرًا لأن الطلب على مباريات دوري أبطال أوروبا الكبرى يتجاوز عادة المعروض الرسمي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض التذاكر بناءً على طلب السوق:

مقاعد الفئة العادية / مقاعد المنحنى: تتراوح بين 115 يورو - 230 يورو

مقاعد المدرج الرئيسي / المقاعد الجانبية المميزة: تتراوح بين 240 يورو - 420 يورو+

باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تتراوح بين 500 يورو - 1,200 يورو+

شتوتجارت ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة شتوتجارت وأتلتيكو مدريد

فاز شتوتجارت في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مواجهة له بخسارة 0-1 أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، كما خسر 2-1 أمام هوفنهايم في الدوري أيضًا. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة في تلك السلسلة هي الفوز 3-1 على Viking في دوري أبطال أوروبا، رغم أن الخسارتين أمام بايرن ميونخ بنتيجة 5-1 وهوفنهايم تؤكدان وجود هشاشة أمام المنافسين الأقوياء. وسجل شتوتجارت تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فاز أتلتيكو مدريد في ثلاث مباريات وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مباراة له انتصارًا كبيرًا على أرضه بنتيجة 4-0 على أوساسونا في الدوري الإسباني، كما فاز 3-0 خارج أرضه على ريال سوسيداد. وجاءت الخسارتان أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1، وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني بنتيجة 3-0. وسجل فريق سيميوني 11 هدفًا واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

شتوتجارت ضد أتلتيكو مدريد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كان آخر لقاء بين الناديين تعادلًا بنتيجة 1-1 في مباراة ودية للأندية أُقيمت في 5 أغسطس 2018. ومع وجود مباراة واحدة فقط مسجلة بين الطرفين، لا يوجد نمط أوسع للمواجهات المباشرة يمكن تقييمه قبل هذه المواجهة في دوري أبطال أوروبا.