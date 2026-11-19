يستضيف شتوتجارت يونيون برلين يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت.

شهدت مواجهتاهما في موسم 2025–26 فوز يونيون برلين على أرضه بنتيجة 2-1 في أغسطس 2025، قبل أن ينقذ مهاجم شتوتجارت السابق جيونج وو يونج تعادلًا متأخرًا للضيوف بنتيجة 1-1 على ملعب إم إتش بي أرينا في يناير 2026. وشهدت آخر ثلاث مواجهات بينهما في الدوري وحدها تسجيل تسعة أهداف، فيما تضع هذه المباراة أفضلية شتوتجارت على أرضه، حيث خسر مرة واحدة فقط في تسع زيارات ليونيون برلين، في مواجهة صلابة الفريق البرليني.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة شتوتجارت ويونيون برلين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة شتوتجارت ويونيون برلين في الدوري الألماني؟

تقام مباراة شتوتجارت ويونيون برلين على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 13 12 ديسمبر 2026 - 09:30 مرسيدس بنز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة شتوتجارت ويونيون برلين في الدوري الألماني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة شتوتجارت ويونيون برلين في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

متجر تذاكر شتوتجارت الرسمي (البيع الأولي لجماهير صاحب الأرض): تُطرح تذاكر المباريات التي تقام على ملعب إم إتش بي أرينا أولًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لشتوتجارت على الإنترنت. وعادةً ما يبدأ البيع لأعضاء النادي قبل الانتقال إلى أي مراحل للبيع العام، بحسب الطلب وتوافر التذاكر.

تُطرح تذاكر المباريات التي تقام على ملعب إم إتش بي أرينا أولًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لشتوتجارت على الإنترنت. وعادةً ما يبدأ البيع لأعضاء النادي قبل الانتقال إلى أي مراحل للبيع العام، بحسب الطلب وتوافر التذاكر. متجر التذاكر الرسمي لنادي 1. إف سي يونيون برلين (جماهير الضيوف): إذا كنت تشجع الفريق الضيف، فيجب طلب تذاكر المدرجات المخصصة له مباشرةً عبر نظام التذاكر الرسمي ليونيون برلين. ويوزع النادي تذاكر المباريات خارج أرضه على أعضائه وروابط مشجعيه المسجلة، وفق قواعد التوزيع المعتادة لديه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شتوتجارت ويونيون برلين في الدوري الألماني؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة شتوتجارت ويونيون برلين في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

مدرجات الوقوف (كانشتاتر كورفه / مدرجات الضيوف): تتراوح عادةً بين 20 و30 يورو .

تتراوح عادةً بين . المقاعد العادية (الطابقان العلوي والسفلي): تتراوح عمومًا بين 45 و75 يورو .

تتراوح عمومًا بين . مقاعد الفئة الأعلى والمدرج الرئيسي (هاوبتتريبونه): تبلغ أسعارها من 80 إلى 120 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع الأولي للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفق الطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية / مقاعد الطابق العلوي: تبدأ أسعارها من نحو 130 إلى 175 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . المقاعد متوسطة السعر / المقاعد على جانبي الملعب: يتراوح متوسط أسعارها بين 350 و460 يورو .

يتراوح متوسط أسعارها بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها صعودًا من 900 إلى 1100 يورو فأكثر.

شتوتجارت ضد يونيون برلين في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شتوتجارت ويونيون برلين

حقق شتوتجارت فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا تسعة. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 1-0 على فيردر بريمن في الدوري الألماني، كما فاز خلال هذه الفترة على باير ليفركوزن خارج أرضه بنتيجة 4-2. وجاءت الهزيمتان أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني وجالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

لم يحقق يونيون برلين أي فوز في آخر خمس مباريات له، إذ تعادل مرة واحدة وخسر أربع مرات، وسجل هدفين فقط واستقبل عشرة أهداف. وكانت آخر نتائجه الخسارة بنتيجة 2-0 أمام فولفسبورج في مباراة ودية، كما خسر بنتيجة 2-0 أمام فرايبورج في الدوري الألماني. ويُعد التعادل 1-1 مع كولن في الدوري أفضل نتائجه خلال هذه الفترة.

شتوتجارت ضد يونيون برلين: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الناديين بالتعادل 1-1 على ملعب إم إتش بي أرينا في الدوري الألماني يوم 18 يناير 2026. ويتفوق شتوتجارت في سجل آخر خمس مواجهات مباشرة، بفوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. وشهدت المباريات الخمس تسجيل 17 هدفًا إجمالًا، بما فيها التعادل 4-4 على ملعب ألته فورستراي في أبريل 2025.