يستضيف شباب الأهلي فريق تراكتور على استاد راشد في دبي يوم الاثنين 14 سبتمبر، على أن تنطلق المباراة عند الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك مع افتتاح الفريقين مشوارهما في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء بعد موسم قوي في دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي، بعدما أنهى الموسم الماضي في مركز الوصافة، بينما يخوض تراكتور المواجهة باعتباره أحد الفرق المتألقة في إيران بعد احتلاله المركز الثاني أيضًا في دوري الخليج الفارسي للمحترفين.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز مقعدك في افتتاحية دوري أبطال آسيا للنخبة هذه، بما في ذلك مكان شراء التذاكر وأسعارها.

متى تنطلق مباراة شباب الأهلي دبي ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تنطلق مباراة شباب الأهلي دبي ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن تفاصيل الملعب وموعد الانطلاق الدقيق غير مؤكدة في البيانات المتاحة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 1 14 سبتمبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة شباب الأهلي ضد تراكتور؟

تُباع تذاكر مباراة شباب الأهلي ضد تراكتور رسميًا عبر منصة Platinumlist، وهي منصة بيع التذاكر الخاصة بالفعاليات المقامة على استاد راشد، حيث يمكن للجماهير اختيار الفئة المفضلة لديها مباشرة لهذه المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن Ticombo هو خيارك المناسب. وتتيح المنصة للجماهير تصفح التذاكر المتاحة للمباراة وحجز مقعد حتى بعد نفاد الحصة الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شباب الأهلي ضد تراكتور؟

تبدأ أسعار التذاكر على Platinumlist، المنصة الرسمية، من 30 درهمًا إماراتيًا، وترتفع الأسعار عبر Zone A وحتى الفئات الأعلى بحسب المكان الذي ترغب في الجلوس فيه داخل استاد راشد.

وفي السوق الثانوية، تتوفر تذاكر Ticombo للجماهير التي ترغب في خيارات أوسع عندما تصبح التذاكر الرسمية محدودة، مع اعتماد الأسعار على الفئة وحجم الطلب.

شباب الأهلي دبي ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شباب الأهلي دبي وتراكتور

حقق شباب الأهلي دبي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في دوري الخليج العربي. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 أمام يونايتد إف سي، بعدما خسر 1-3 أمام الجزيرة. وقبل هاتين النتيجتين، حقق ثلاثة انتصارات متتالية، من بينها الفوز 1-5 على خورفكان والانتصار 2-0 على الظفرة. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل فريق دبي عشرة أهداف واستقبل خمسة.

وشهدت آخر خمس مباريات لتراكتور في دوري الخليج الفارسي للمحترفين تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-0 أمام استقلال خوزستان، لكنه كان قد فاز في مباراتين متتاليتين قبل ذلك، بالتغلب على جول جوهر 1-0 وعلى تشادورملو أردكان SC بنتيجة 2-0 خارج أرضه. كما حقق فوزًا 1-0 على بيرسيبوليس. وسجل تراكتور أربعة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا في تلك المباريات الخمس، مع حفاظه على نظافة شباكه في ثلاث مباريات.

شباب الأهلي دبي ضد تراكتور: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في أبريل 2026، عندما فاز شباب الأهلي دبي 3-0 خارج أرضه على تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 1-1 في دبي في سبتمبر 2025 ضمن المسابقة نفسها. وعلى مدار أربع مواجهات مسجلة، يتفوق شباب الأهلي بفوزين مقابل فوز واحد لتراكتور، مع تعادل واحد، بعدما سجل ثمانية أهداف مقابل ثلاثة لتراكتور.



