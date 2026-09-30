يواجه شالكه 04 فريق ماينز 05 يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب فيلتينس أرينا في غيلسنكيرشن.

وشهد آخر لقاء بينهما، في 5 مايو 2023، فوزًا خارج الأرض لشالكه بنتيجة 3-2 في الدوري الألماني. كما حقق شالكه فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0 في أحدث مواجهة على أرضه على ملعب فيلتينس أرينا في نوفمبر 2022.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة شالكه 04 ضد ماينز 05، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة شالكه 04 ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة شالكه 04 ضد ماينز 05 على ملعب فيلتينس أرينا في غيلسنكيرشن، يوم السبت 17 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 6 17 أكتوبر 2026 - 09:30 فيلتينز أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة شالكه 04 ضد ماينز 05 في الدوري الألماني

لشراء تذاكر مباراة شالكه 04 ضد ماينز 05 على ملعب فيلتينس أرينا، يمكنك استخدام قنوات التوزيع الرسمية الخاصة بالنادي أو منصات بيع التذاكر الثانوية.

منافذ بيع تذاكر النادي الرسمية

المتجر الرسمي لتذاكر FC Schalke 04: المصدر الأساسي لتذاكر المباريات على أرضه. تُطرح التذاكر على مراحل، بدءًا بأعضاء النادي قبل إتاحتها للجمهور العام إذا بقيت مقاعد متوفرة.

السوق الثانوية الرسمية لشالكه 04 (Ticketbörse): إذا نفدت التذاكر العادية، يمكن للأعضاء والمشجعين شراء تذاكر إعادة بيع موثقة بالقيمة الاسمية مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية الخاصة بشالكه.

حصة ماينز 05 للجماهير الزائرة: يمكن للمشجعين الداعمين للفريق الضيف التسجيل وشراء تذاكر قسم الجماهير الزائرة عبر البوابة الرسمية لتذاكر ماينز 05.

منصات سوق التذاكر الثانوية

تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub المقاعد المتبقية من باعة طرف ثالث. وغالبًا ما تتذبذب الأسعار في الأسواق الثانوية فوق أو تحت القيمة الاسمية بحسب الطلب على المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شالكه 04 ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لمباريات شالكه 04 البيتية في الدوري الألماني على ملعب فيلتينس أرينا عادة بين 18,50 يورو و68,00 يورو، وذلك بحسب فئة المقعد، وحالة المشجع، والفئة العمرية.

أسعار التذاكر الرسمية (القيمة الاسمية)

منطقة الوقوف (الفئة 5):

البالغون: 18,50 يورو (لغير الأعضاء) / 17,50 يورو (للأعضاء) الشباب / الأطفال: 9,00 يورو – 12,00 يورو

المقاعد العادية (الفئتان 3 و4):

البالغون: 31,00 يورو – 37,00 يورو تخفيض / شباب: 20,00 يورو – 25,00 يورو

المقاعد المميزة (الفئات 0 و1 و2):

البالغون: 48,00 يورو – 68,00 يورو تخفيض / شباب: 32,50 يورو – 52,00 يورو



أسعار السوق الثانوية

منصة إعادة البيع الرسمية (S04 Ticketbörse): محددة بسقف عند القيمة الاسمية الأصلية ( 18,50 يورو – 68,00 يورو ) إضافة إلى رسوم الخدمة المعتادة.

منصات إعادة البيع التابعة لطرف ثالث: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي، فإن أسعار منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تبدأ عمومًا من حوالي 53,00 يورو إلى 169,00 يورو+ لتذاكر الدخول العام.

شالكه 04 ضد ماينز 05 في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شالكه 04 وماينز 05

حقق شالكه 04 فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات تنافسية. وكانت آخر نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني، في عرض دفاعي قوي ضد أحد أبرز المرشحين للقب. وقبل ذلك، خسر 3-0 أمام أوجسبورج في افتتاح الموسم. ونجح شالكه في الفوز بمباراته في كأس ألمانيا أمام هالشر إف سي بنتيجة 5-2، لكن مباراتيه الوديتين في فترة ما قبل الموسم انتهتا بخسارتين 3-0 أمام ريال مدريد وأتالانتا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل شالكه سبعة أهداف واستقبل تسعة.

يقدم ماينز 05 مستوى ممتازًا، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات تنافسية له مقابل تعادل واحد. وانتهت آخر مبارياته بفوز كبير 5-0 على هامبورجر إس في في الدوري الألماني. كما تغلب على VfB Krieschow بنتيجة 9-0 في كأس ألمانيا، وفاز أيضًا في كلتا المباراتين الوديتين خلال فترة ما قبل الموسم أمام بورنموث وباريس إف سي. وكانت المباراة الوحيدة التي فشل في الفوز بها هي التعادل السلبي 0-0 مع بادربورن في الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني. وسجل ماينز 19 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبل هدفًا واحدًا فقط.

شالكه 04 ضد ماينز 05: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في 5 مايو 2023 ضمن الدوري الألماني، عندما فاز شالكه 04 بنتيجة 3-2 خارج أرضه على ماينز 05. وقبل ذلك، فاز شالكه 1-0 على أرضه ضد ماينز في نوفمبر 2022. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الألماني، فاز شالكه مرتين، وفاز ماينز مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وأسفرت المباريات الخمس عن 13 هدفًا إجمالًا.