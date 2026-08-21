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الدوري الألماني
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كيفية الحصول على تذاكر شالكه 04 ضد بايرن ميونخ: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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شالكه 04
بايرن ميونخ
الدوري الألماني

شالكه 04 يواجه بايرن ميونخ في الدوري الألماني. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواجه شالكه 04 فريق بايرن ميونخ يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على ملعب VELTINS-Arena في غيلسنكيرشن.

تمثل هذه المباراة في الجولة الثانية فرصة مبكرة وصعبة لشالكه من أجل توجيه رسالة على أرضه بعد عودته إلى دوري الدرجة الأولى. ويميل التاريخ بشكل كبير لمصلحة الضيوف، إذ هيمن بايرن ميونخ على سجل المواجهات المباشرة بخمسة انتصارات متتالية على شالكه، مسجلاً 21 هدفاً من دون أن يستقبل أي هدف في تلك اللقاءات.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

يستضيف شالكه 04 فريق بايرن ميونخ على ملعب VELTINS-Arena في غيلسنكيرشن، على أن يتم تأكيد موعد انطلاق المباراة في وقت أقرب إلى تاريخ اللقاء.

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الدوري الألماني - الجولة 2
فيلتينز أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني

لشراء تذاكر مباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ على ملعب VELTINS-Arena يوم 5 سبتمبر 2026:

  • المتجر الرسمي لتذاكر شالكه 04: تُطرح تذاكر القسم الرئيسي المخصص للجماهير صاحبة الأرض مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لشالكه.
  • بوابة تذاكر بايرن ميونخ: تُخصص تذاكر قسم الجماهير الزائرة للمشجعين المسافرين عبر نظام التذاكر الرسمي للمباريات الخارجية الخاص ببايرن ميونخ.
  • منصة التبادل الرسمية للتذاكر: يدير النادي سوق إعادة بيع رسمية (Ticketbörse) يعيد من خلالها حاملو التذاكر الموسمية بيع التذاكر بالقيمة الاسمية للمباريات الفردية.
  • منصات السوق الثانوية: يمكن تصفح الخيارات الثانوية على منصات مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

أسعار تذاكر مباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني على ملعب VELTINS-Arena يوم 5 سبتمبر 2026، بعد تحويلها إلى الجنيه الإسترليني:

  • التذاكر الرسمية العامة (لصاحبة الأرض والضيوف): تتراوح أسعار التذاكر القياسية في السوق الأولية تقريباً بين 13 و60+ جنيهاً إسترلينياً، مع تقديم المدرجات المخصصة للوقوف، مثل Nordkurve الخاصة بشالكه، أقل الأسعار، فيما تأتي المقاعد المركزية ضمن الفئات الأعلى سعراً.
  • عروض السوق الثانوية: على منصات إعادة البيع المجمعة مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر الثانوية حالياً بين 125 و153 جنيهاً إسترلينياً، بحسب موقع المقعد في الملعب وحجم الطلب في الوقت الفعلي.
  • الفئات المميزة والضيافة: قد تصل خيارات المقاعد المميزة والتذاكر الإلكترونية من البائعين الثانويين المعتمدين إلى أكثر من 245+ جنيهاً إسترلينياً.

شالكه 04 ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شالكه 04 وبايرن ميونخ

يدخل شالكه الموسم الجديد من الدوري الألماني بسجل متباين في فترة الإعداد، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مواجهة له بالخسارة 3-0 أمام ريال مدريد، كما خسر بالنتيجة نفسها أمام أتالانتا في وقت سابق من أغسطس. وقبل هاتين الهزيمتين، حقق شالكه ثلاثة انتصارات متتالية، من بينها فوز 5-0 على هيسن كاسل وانتصار 3-1 على فاجيانو أوكاياما FC. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل 10 أهداف واستقبل تسعة.

يدخل بايرن ميونخ الموسم بعدما فاز في جميع مبارياته الخمس خلال فترة الإعداد. وكان أحدث نتائجه الفوز 4-2 على FC Heidenheim يوم 18 أغسطس، ثم أعقب انتصاره 3-1 على RB Leipzig بانتصارات على أستون فيلا وجيجو SK. وكانت أبرز نتائجه اكتساح فريق الهواة FC Rottach-Egern بنتيجة 15-0. وسجل بايرن 24 هدفاً خلال تلك المباريات الخمس واستقبل خمسة.

شالكه

شالكه - المستوى

HES
ف0-5
أتالانتا
خ0-3
ريال مدريد
خ0-3
HAL
ف2-5
أوجسبورج
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ - المستوى

لايبزيج
ف3-1
هايدنهايم
ف2-4
دورتموند
ف1-2
شتوتجارت
ف5-1
OSN
ف1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
18/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

شالكه 04 ضد بايرن ميونخ: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في مايو 2023، حين فاز بايرن ميونخ 6-0 في ميونخ. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في جميع المسابقات، فاز بايرن في المباريات الخمس كلها، بينما فشل شالكه في التسجيل في أربع من تلك المباريات. وسجل بايرن 21 هدفاً من دون أن يستقبل أي هدف خلال هذه السلسلة، بما في ذلك فوزه 8-0 في سبتمبر 2020.

وجهاً لوجه

شالكه 04تعادلبايرن ميونخ
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شالكه
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بايرن ميونخ
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شالكه 04
شالكه
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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انتهت
الدوري الألماني
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بايرن ميونخ
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شالكه 04
شالكه
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انتهت
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شالكه
0
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
1
انتهت
0الأهداف المسجلة21
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5

ترتيب شالكه 04 وبايرن ميونخ

في جدول الدوري الألماني، يحتل شالكه 04 المركز 15، بينما يأتي بايرن ميونخ في المركز الثالث قبل هذه المباراة.

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
440092+712
ف
ف
ف
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
4310142+1210
ف
ف
ت
ف
3
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
4310123+910
ت
ف
ف
ف
4
أوجسبورجأوجسبورجأوجسبورج
4211116+57
خ
ت
ف
ف
5
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
4211105+57
ف
ت
ف
خ
6
ماينتسماينتسماينتس
4211106+47
ف
خ
ف
ت
7
إيلفيرسبيرجإيلفيرسبيرجإلفيرسبيرج
421187+17
ت
خ
ف
ف
8
فيردر بريمنفيردر بريمنبريمن
42118807
ف
ت
ف
خ
9
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
420295+46
خ
ف
خ
ف
10
آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتفرانكفورت
4121910-15
ت
ف
خ
ت
11
شالكه 04شالكه 04شالكه
412134-15
ت
ف
ت
خ
12
باديربورنباديربورنبادربورن
411235-24
ف
خ
خ
ت
13
كولنكولنكولن
411269-34
خ
ت
خ
ف
14
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
4103710-33
خ
ف
خ
خ
15
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
410369-33
خ
خ
ف
خ
16
هامبورجهامبورجهامبورج
4103213-113
ف
خ
خ
خ
17
أونيون برلينأونيون برلينأونيون برلين
4013417-131
خ
خ
خ
ت
18
بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخمونشنجلادباخ
4004616-100
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

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