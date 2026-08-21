يواجه شالكه 04 فريق بايرن ميونخ يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على ملعب VELTINS-Arena في غيلسنكيرشن.

تمثل هذه المباراة في الجولة الثانية فرصة مبكرة وصعبة لشالكه من أجل توجيه رسالة على أرضه بعد عودته إلى دوري الدرجة الأولى. ويميل التاريخ بشكل كبير لمصلحة الضيوف، إذ هيمن بايرن ميونخ على سجل المواجهات المباشرة بخمسة انتصارات متتالية على شالكه، مسجلاً 21 هدفاً من دون أن يستقبل أي هدف في تلك اللقاءات.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

يستضيف شالكه 04 فريق بايرن ميونخ على ملعب VELTINS-Arena في غيلسنكيرشن، على أن يتم تأكيد موعد انطلاق المباراة في وقت أقرب إلى تاريخ اللقاء.

الدوري الألماني - الجولة 2 5 سبتمبر 2026 - 12:30 فيلتينز أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني

لشراء تذاكر مباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ على ملعب VELTINS-Arena يوم 5 سبتمبر 2026:

المتجر الرسمي لتذاكر شالكه 04: تُطرح تذاكر القسم الرئيسي المخصص للجماهير صاحبة الأرض مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لشالكه.

بوابة تذاكر بايرن ميونخ: تُخصص تذاكر قسم الجماهير الزائرة للمشجعين المسافرين عبر نظام التذاكر الرسمي للمباريات الخارجية الخاص ببايرن ميونخ.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر: يدير النادي سوق إعادة بيع رسمية (Ticketbörse) يعيد من خلالها حاملو التذاكر الموسمية بيع التذاكر بالقيمة الاسمية للمباريات الفردية.

منصات السوق الثانوية: يمكن تصفح الخيارات الثانوية على منصات مثل StubHub .

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

أسعار تذاكر مباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني على ملعب VELTINS-Arena يوم 5 سبتمبر 2026، بعد تحويلها إلى الجنيه الإسترليني:

التذاكر الرسمية العامة (لصاحبة الأرض والضيوف): تتراوح أسعار التذاكر القياسية في السوق الأولية تقريباً بين 13 و60+ جنيهاً إسترلينياً ، مع تقديم المدرجات المخصصة للوقوف، مثل Nordkurve الخاصة بشالكه، أقل الأسعار، فيما تأتي المقاعد المركزية ضمن الفئات الأعلى سعراً.

عروض السوق الثانوية: على منصات إعادة البيع المجمعة مثل StubHub ، تبدأ أسعار التذاكر الثانوية حالياً بين 125 و153 جنيهاً إسترلينياً ، بحسب موقع المقعد في الملعب وحجم الطلب في الوقت الفعلي.

الفئات المميزة والضيافة: قد تصل خيارات المقاعد المميزة والتذاكر الإلكترونية من البائعين الثانويين المعتمدين إلى أكثر من 245+ جنيهاً إسترلينياً .

شالكه 04 ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شالكه 04 وبايرن ميونخ

يدخل شالكه الموسم الجديد من الدوري الألماني بسجل متباين في فترة الإعداد، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مواجهة له بالخسارة 3-0 أمام ريال مدريد، كما خسر بالنتيجة نفسها أمام أتالانتا في وقت سابق من أغسطس. وقبل هاتين الهزيمتين، حقق شالكه ثلاثة انتصارات متتالية، من بينها فوز 5-0 على هيسن كاسل وانتصار 3-1 على فاجيانو أوكاياما FC. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل 10 أهداف واستقبل تسعة.

يدخل بايرن ميونخ الموسم بعدما فاز في جميع مبارياته الخمس خلال فترة الإعداد. وكان أحدث نتائجه الفوز 4-2 على FC Heidenheim يوم 18 أغسطس، ثم أعقب انتصاره 3-1 على RB Leipzig بانتصارات على أستون فيلا وجيجو SK. وكانت أبرز نتائجه اكتساح فريق الهواة FC Rottach-Egern بنتيجة 15-0. وسجل بايرن 24 هدفاً خلال تلك المباريات الخمس واستقبل خمسة.

شالكه 04 ضد بايرن ميونخ: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في مايو 2023، حين فاز بايرن ميونخ 6-0 في ميونخ. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في جميع المسابقات، فاز بايرن في المباريات الخمس كلها، بينما فشل شالكه في التسجيل في أربع من تلك المباريات. وسجل بايرن 21 هدفاً من دون أن يستقبل أي هدف خلال هذه السلسلة، بما في ذلك فوزه 8-0 في سبتمبر 2020.

ترتيب شالكه 04 وبايرن ميونخ

في جدول الدوري الألماني، يحتل شالكه 04 المركز 15، بينما يأتي بايرن ميونخ في المركز الثالث قبل هذه المباراة.