يواجه شالكه 04 فريق إلفيرسبيرغ يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 على ملعب فيلتينس أرينا في غيلسنكيرشن.

في آخر مواجهة بينهما في أبريل 2026، حقق شالكه فوزًا صعبًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على إلفيرسبيرغ. ومع أفضلية اللعب على أرضه، سيسعى شالكه إلى الاستفادة من دعم جماهيره الصاخب من أجل حصد النقاط الثلاث كاملة على ملعبه.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة شالكه 04 ضد إلفيرسبيرغ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة شالكه 04 ضد إلفيرسبيرغ في الدوري الألماني؟

تقام مباراة شالكه 04 ضد إلفيرسبيرغ على ملعب فيلتينس أرينا في غيلسنكيرشن، على أن تنطلق في هذا الموعد ضمن منافسات الدوري الألماني.

الدوري الألماني - الجولة 4 20 سبتمبر 2026 - 11:30 فيلتينز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة شالكه 04 ضد إلفيرسبيرغ في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة شالكه 04 ضد إلفيرسبيرغ في الدوري الألماني على ملعب فيلتينس أرينا في غيلسنكيرشن، أمامك عدة طرق:

متجر تذاكر FC Schalke 04 الرسمي (التذاكر الأساسية للجماهير المضيفة): يُعد المتجر الرسمي الإلكتروني لتذاكر FC Schalke 04 الخيار الأساسي لشراء تذاكر مباريات الفريق على ملعب فيلتينس أرينا. وعادةً ما تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء نادي شالكه، ثم تُتاح للبيع العام إذا بقيت أي مقاعد.

S04 Ticketbörse (سوق إعادة البيع الرسمي): إذا نفدت المقاعد العادية على المنصة الرئيسية، يدير شالكه سوقًا ثانوية رسمية باسم Ticketbörse. ويعيد حاملو التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون الحضور طرح مقاعدهم هنا بشكل آمن وبالسعر الاسمي.

متجر تذاكر SV Elversberg الرسمي (للجماهير الزائرة): يجب على الجماهير الراغبة في الجلوس ضمن مدرج مشجعي الفريق الزائر شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي SV Elversberg. ويتم توزيع مخصصات المدرج المخصص للزوار وفقًا لأولويات جماهير وأعضاء إلفيرسبيرغ.

منصات التذاكر الثانوية (إعادة بيع بديلة): تعرض أسواق الطرف الثالث مثل StubHub تذاكر معاد بيعها. وغالبًا ما تتغير الأسعار في الأسواق الثانوية بحسب الطلب، وقد تتجاوز السعر الرسمي الاسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شالكه 04 ضد إلفيرسبيرغ في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة شالكه 04 ضد إلفيرسبيرغ بشكل كبير بحسب ما إذا كنت تشتري التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر إعادة البيع في السوق الثانوية:

تذاكر الوقوف (Stehplatz): تتراوح عادة أسعار تذاكر مناطق الوقوف بالسعر الرسمي على ملعب فيلتينس أرينا بين 15 و20 يورو.

تذاكر الجلوس العادية (Sitzplatz): تتراوح أسعار تذاكر الجلوس العادية من الفئات 1 إلى 4 بين 26 و62 يورو، بحسب موقع المقعد ودرجة المدرج.

السوق الثانوية الرسمية (S04 Ticketbörse): تخضع التذاكر المعاد بيعها عبر منصة التبادل الرسمية لشالكه لسقف صارم عند السعر الاسمي الأصلي، لذا توقّع أن تدفع ضمن نطاق يتراوح بين 15 و62 يورو.

منصات إعادة البيع التابعة لجهات خارجية: في الأسواق الثانوية مثل StubHub، تتغير أسعار التذاكر بحسب الطلب، وتتراوح عمومًا بين 53 و150 يورو أو أكثر.

شالكه 04 ضد إلفيرسبيرغ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة شالكه 04 وإلفيرسبيرغ

حقق شالكه 04 ثلاثة انتصارات وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-5 على هالشر إف سي في كأس ألمانيا يوم 24 أغسطس، وهي نتيجة احتاجت إلى وقت إضافي. وقبل ذلك، تلقى شالكه هزيمتين متتاليتين بنتيجة 0-3 أمام ريال مدريد وأتالانتا في مباراتين وديتين خلال فترة الإعداد للموسم. وجاءت انتصاراته الثلاثة أمام هيسن كاسل (5-0)، وفاغيانو أوكاياما إف سي (3-1)، ومباراة الكأس في هاله. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل شالكه 10 أهداف واستقبل 14.

يدخل إلفيرسبيرغ هذه المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات. وفاز على MSV Duisburg بنتيجة 3-1 في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس، بعدما خاض سلسلة نتائج تضمنت الفوز 5-2 على ستراسبورغ والانتصار 4-1 على لوريان. وكانت النقاط الوحيدة التي أهدرها في تعادله 1-1 مع مايوركا. وسجل إلفيرسبيرغ 14 هدفًا واستقبل خمسة أهداف خلال هذه المباريات الخمس، وهو سجل يشير إلى فريق يمر بحالة هجومية قوية.

شالكه 04 ضد إلفيرسبيرغ: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت آخر مواجهة بين هذين الناديين في 12 أبريل 2026، عندما استضاف إلفيرسبيرغ فريق شالكه في دوري الدرجة الثانية الألماني وخسر 1-2. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز شالكه ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وانتصار واحد لإلفيرسبيرغ. كما فاز شالكه على أرضه 1-0 يوم 8 نوفمبر 2025، بينما جاء الفوز الوحيد لإلفيرسبيرغ خلال هذه السلسلة على أرضه في مايو 2025، عندما تغلب على شالكه 1-2. وتقاسم الناديان تسجيل 11 هدفًا خلال هذه المواجهات الخمس.

ترتيب شالكه 04 وإلفيرسبيرغ

يحتل شالكه 04 حاليًا المركز 15 في جدول الدوري الألماني، بينما يوجد إلفيرسبيرغ في المركز السابع.