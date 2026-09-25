هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoشاختار دونيتسك
ستامفورد بريدج
team-logoأي إي ك أثينا
Book Shakhtar Donetsk vs AEK Athens Tickets
GOAL-e
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر شاختار دونيتسك ضد أيك أثينا: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
شاختار دونيتسك
أي إي ك أثينا
دوري أبطال أوروبا

شاختار دونيتسك يواجه أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواجه شاختار دونيتسك فريق أيك أثينا يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

تمثل هذه المباراة أول مواجهة أوروبية رسمية على الإطلاق بين بطل أوكرانيا وعملاق اليونان. ويدخل الناديان هذا اللقاء بحثًا عن نقاط حيوية مبكرًا في مرحلة الدوري الموحدة، من أجل تعزيز آمالهما في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة شاختار دونيتسك ضد أيك أثينا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة شاختار دونيتسك ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة شاختار دونيتسك ضد أيك أثينا على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

crest
دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
ستامفورد بريدج

كيف تشتري تذاكر مباراة شاختار دونيتسك ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة شاختار دونيتسك ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا، يمكنك اتباع الخيارات الأساسية التالية:

  • القنوات الرسمية للنادي: تحقق من بوابات التذاكر الرسمية لشاختار دونيتسك أو أيك أثينا بمجرد فتح باب البيع لأعضاء النادي أو حاملي التذاكر الموسمية أو للجمهور العام.
  • بيع تذاكر الملعب المستضيف/الملعب المحايد: نظرًا لأن شاختار دونيتسك يخوض بعض مبارياته الأوروبية على أرضه في ملاعب محايدة محددة، مثل ستامفورد بريدج في لندن، تابع نظام بيع التذاكر الرسمي أو الموقع الإلكتروني للملعب المستضيف لمعرفة إعلانات طرح التذاكر العامة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شاختار دونيتسك ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة شاختار دونيتسك ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج بحسب فئة المقعد ومرحلة البيع والمنصة:

  • التذاكر الرسمية العامة: تتراوح أسعار التذاكر العادية الموزعة عبر القنوات الرسمية للنادي والملعب المستضيف عادة بين 50 و150 يورو بحسب فئة الجلوس، سواء في الجوانب القصيرة أو الجوانب الطويلة/المنطقة الوسطى.
  • باقات كبار الزوار والضيافة: تتراوح باقات الضيافة الرسمية، مثل مقاعد Westview المبطنة أو دخول الأجنحة أو المقصورات التنفيذية، بين 200 وأكثر من 600+ يورو للتذكرة الواحدة.
  • سوق إعادة البيع الثانوية: على منصات إعادة بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر العامة العادية حاليًا من نحو 50 إلى 120 يورو لمقاعد الجوانب القصيرة من الفئة الأساسية، وترتفع إلى 180 إلى 400+ يورو للمقاعد المركزية في الجوانب الطويلة بالطبقة السفلية.

شاختار دونيتسك ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة شاختار دونيتسك وأيك أثينا

حقق شاختار دونيتسك ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته التعادل 1-1 مع بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا يوم 10 سبتمبر، كما حقق فوزًا بنتيجة 2-1 على كارباتي في الدوري الأوكراني الممتاز. أما هزيمته الوحيدة في هذه السلسلة فكانت بنتيجة 2-0 أمام بوليسيا جيتومير يوم 29 أغسطس.

فاز أيك أثينا في ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع أستيراس تريبوليس في السوبر ليغ يوم 13 سبتمبر، بعد فوزه 1-0 على لاسك في دوري أبطال أوروبا يوم 8 سبتمبر. كما حقق أيك فوزًا بنتيجة 5-0 على أريس سالونيكي خلال هذه السلسلة، ما يؤكد خطورته الهجومية في المنافسات المحلية.

شاختار

شاختار - المستوى

POL
خ0-2
KAR
ف1-2
أيندهوفن
ت1-1
CHO
ف2-0
LNZ
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
AEK

AEK - المستوى

ARI
ف5-0
LAS
ف1-0
ATT
ت1-1
PAF
ف8-1
VOL
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
17/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

شاختار دونيتسك ضد أيك أثينا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا توجد أي مواجهات سابقة مسجلة بين شاختار دونيتسك وأيك أثينا في بيانات المواجهات المباشرة المتاحة. وتمثل هذه المباراة أول لقاء بين الناديين.

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل