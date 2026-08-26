كيفية الحصول على تذاكر سيلتا فيجو ضد مالاجا: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه سيلتا فيجو فريق مالاجا يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو.

يتطلع مالاجا إلى التعافي خارج أرضه بعد أن حقق فوزًا واحدًا فقط في مبارياته الخمس السابقة، بما في ذلك هزيمة تنافسية بنتيجة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد. وتميل المواجهات المباشرة بشكل كبير لصالح سيلتا فيجو، الذي حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مواجهات بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد مالاجا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة سيلتا فيجو ضد مالاجا في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة سيلتا فيجو ضد مالاجا على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو. تأكد من توقيت انطلاق المباراة في منطقتك باستخدام تفاصيل المباراة أعلاه.

الدوري الإسباني - الجولة 5 13 سبتمبر 2026 - 08:00 بالايدوس

كيفية شراء تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد مالاجا في الدوري الإسباني؟

الموقع الرسمي

اشترِ مباشرة عبر الإنترنت من خلال بوابة بيع التذاكر الرسمية لنادي آر سي سيلتا.

شباك التذاكر في الملعب (تاكيا)

اشترِ التذاكر حضوريًا مباشرة من شباك تذاكر أبانكا-بالايدوس في فيجو يوم المباراة أو خلال الأيام التي تسبق اللقاء، وذلك حسب التوافر.

قسم جماهير الفريق الضيف

إذا كنت تشجع مالاجا سي إف، فاشترِ التذاكر مباشرة عبر قنوات التوزيع الرسمية للنادي، إذ إن الدخول إلى أقسام الجماهير الضيفة يقتصر حصريًا على مشجعي الفريق الزائر.

المنصات الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية، يمكن للجماهير استخدام أسواق التذاكر الثانوية مثل StubHub للعثور على تذاكر إعادة بيع في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد مالاجا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر سيلتا فيجو ضد مالاجا على ملعب أبانكا-بالايدوس بحسب مكان الشراء والمنطقة التي تختارها داخل الملعب:

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي (بوابة مبيعات النادي): من المتوقع أن تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام بين 35 و70 يورو للأقسام القياسية خلف المرمى (نهايتي Gol أو Marcador ). أما المدرجات الجانبية ( Rio و Tribuna ) فتتراوح عادة بين 60 و130 يورو بحسب القرب من أرضية الملعب.

السوق الثانوية ومنصات إعادة البيع: في أسواق التذاكر مثل StubHub، تبدأ الأسعار حاليًا من نحو 60 إلى 65 يورو للمقاعد الأساسية، بينما يبلغ متوسط الأسعار الثانوية نحو 120 إلى 220 يورو للمقاعد ذات الرؤية المركزية المميزة.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح خيارات الضيافة المميزة بين 160 و300+ يورو للتذكرة الواحدة، وتشمل مقاعد مركزية في المدرج الرئيسي، وإمكانية دخول الصالة، ومأكولات ومشروبات يوم المباراة.

سيلتا فيجو ضد مالاجا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة سيلتا فيجو ومالاجا

فاز سيلتا فيجو في مباراتين وتعادل في ثلاث من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، من دون أي هزيمة خلال تلك السلسلة. وكانت أحدث نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني يوم 22 أغسطس. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع نابولي وفاز على ساسولو بنتيجة 4-1 في فترة ما قبل الموسم. وسجل سيلتا خمسة أهداف واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس. ويظل التعادلان المتتاليان في آخر مباراتين هما العلامة السلبية الوحيدة في سلسلة خالية من الهزائم بخلاف ذلك.

أسفرت آخر خمس مباريات لمالاجا عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت أحدث نتائجه الرسمية الخسارة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد يوم 19 أغسطس. وقبل ذلك، تعادل 2-2 مع فولهام في مباراة ودية وخسر 2-1 أمام AD Ceuta FC. وجاء فوزه الوحيد خلال هذه السلسلة أمام العربي، بنتيجة 4-2 يوم 6 أغسطس. وسجل مالاجا سبعة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس.

سيلتا فيجو ضد مالاجا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أحدث مواجهة بين هذين الناديين جاءت في 18 مارس 2018، حين تعادل الفريقان 0-0 على ملعب أبانكا بالايدوس في الدوري الإسباني. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، وكلها أُقيمت في الدوري الإسباني، فاز سيلتا فيجو ثلاث مرات وفاز مالاجا مرة واحدة، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وتشمل انتصارات سيلتا الفوز 3-1 على أرضه في يناير 2017 والانتصار 1-0 في بالايدوس في مايو 2016.

ترتيب سيلتا فيجو ومالاجا

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل سيلتا فيجو المركز 11، بينما يأتي مالاجا في المركز 19.