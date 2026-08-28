يواجه سيلتا فيجو فريق راسينج سانتاندير يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2026 على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو.

يتطلع سيلتا فيجو إلى استغلال أفضلية الأرض أمام جماهيره في بالايدوس. وفي المقابل، يسافر راسينج سانتاندير إلى جاليسيا سعيًا لحصد نقاط خارج الديار مهمة لتعزيز مشواره في الدوري.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو.

الدوري الإسباني - الجولة 7 19 سبتمبر 2026 - 12:30 بالايدوس

كيفية شراء تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني

يمكنك شراء تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير عبر عدة خيارات رسمية ومعتمدة:

الموقع الرسمي لنادي RC Celta Vigo: المصدر الأساسي لتذاكر المباريات البيتية الرسمية هو بوابة تذاكر RC Celta. ويمكنك التسجيل للحصول على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني بشأن مواعيد طرح التذاكر والأسعار وفترات البيع المسبق مباشرة عبر الموقع.

شباك تذاكر ملعب أبانكا بالايدوس: يمكن شراء التذاكر حضوريًا من شبابيك التذاكر الفعلية (Taquillas) في ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو قبل يوم المباراة، وذلك حسب التوافر.

شركاء السفر والضيافة الرسميون: توفر منصات السفر الرياضية المعتمدة باقات رسمية ليوم المباراة، تشمل خيارات التذاكر والفنادق.

تذاكر جماهير الفريق الضيف: إذا كنت تشجع راسينج سانتاندير، فإن تذاكر قطاع الجماهير الضيفة تُدار بشكل صارم وتُخصص مباشرة من قبل راسينج سانتاندير عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي.

السوق الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية أو كنت بحاجة إلى خيارات جلوس في اللحظات الأخيرة، فإن أسواق إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر منصات بديلة لشراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني بحسب ما إذا كنت ستشتري تذاكر بالسعر الرسمي عبر قنوات النادي الرسمية أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية.

التذاكر الرسمية بالسعر الأصلي (بوابة مبيعات النادي وشباك تذاكر الملعب):

خلف المرميين (Gol / Marcador): 30 إلى 50 يورو المدرجات الجانبية السفلية والعلوية (Tribuna / Río): 50 إلى 90 يورو كبار الزوار والضيافة: 150 إلى 300 يورو فأكثر



سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سيلتا فيجو وراسينج سانتاندير

لم يتعرض سيلتا فيجو لأي خسارة في آخر خمس مباريات، إذ حقق انتصارين وتعادل في ثلاث. وكانت أحدث نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني يوم 22 أغسطس، وقبلها تعادل 1-1 مع إس إس سي نابولي في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم. أما أفضل عروضه في تلك السلسلة فكان الفوز 4-1 على ساسولو. وسجل سيلتا خمسة أهداف واستقبل ثلاثة خلال تلك المباريات الخمس، مع كون التعادلين المتتاليين في آخر مباراتين هما الملاحظة السلبية الطفيفة الوحيدة في فترة جيدة بشكل عام.

عانى راسينج سانتاندير من غياب الاستمرارية، بعدما فاز في مباراة واحدة وتعادل في واحدة وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات. وانتهت أحدث مبارياته التنافسية بالخسارة 1-0 أمام خيتافي في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس، كما تعادل 2-2 مع فياريال في الأسبوع الذي سبقه. وجاء الفوز الوحيد في تلك السلسلة في مباراة ودية قبل الموسم ضد سبورتنج خيخون، وانتهت بنتيجة 4-1. واستقبل راسينج أهدافًا في جميع المباريات الخمس، من بينها خسارة 3-0 أمام وولفرهامبتون واندررز خلال الصيف.

سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس ملك إسبانيا يوم 5 يناير 2025، حين فاز سيلتا فيجو 3-2 خارج أرضه على راسينج سانتاندير. وقبل ذلك، كان آخر لقاء بينهما في الدوري الإسباني في فبراير 2007، حين تعادلا 2-2 على ملعب أبانكا بالايدوس. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يمتلك سيلتا السجل الأفضل، بتحقيقه انتصارين مقابل فوز واحد لراسينج وتعادلين في المباريات الخمس.