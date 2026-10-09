كيفية الحصول على تذاكر سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه سيلتا فيجو فريق ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو.

وكان لقاؤهما السابق على ملعب بالايدوس في مارس 2026 مواجهة درامية غزيرة الأهداف، حسمها ديبورتيفو ألافيس أمام سيلتا فيجو بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة. ويتفوق ديبورتيفو ألافيس في المواجهات المباشرة الأخيرة في الدوري، بعدما حقق الانتصار في ثلاث من آخر خمس مباريات جمعته بسيلتا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 9 18 أكتوبر 2026 - 10:15 بالايدوس

كيف تشتري تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

تتوفر تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس عبر القنوات الرسمية والثانوية قبل مواجهتهما يوم 18 أكتوبر على ملعب أبانكا بالايدوس. اتبع هذه الخطوات:

1. التذاكر الرسمية للنادي

للحصول على تذاكر الدخول العام مباشرة عبر البائع الرئيسي، قم بزيارة بوابة التذاكر الرسمية لنادي RC سيلتا. تُطرح التذاكر عادة للبيع العام قبل موعد المباراة بأسبوع إلى أسبوعين، مع حصول أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية على أولوية الوصول قبل الطرح العام.

2. منصات السوق الثانوية

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHubتعرض مقاعد يرفعها حاملو التذاكر الموسمية والبائعون. ضع في اعتبارك أن الأسعار على المنصات الثانوية قد ترتفع أو تنخفض عن قيمتها الأصلية بحسب حجم الطلب الإجمالي.

3. الشراء من شباك التذاكر

يمكن أيضًا شراء تذاكر الجمهور العام شخصيًا من شبابيك التذاكر في ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو قبل انطلاق المباراة، بشرط ألا تكون المباراة قد نفدت بالكامل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر الدخول العام لمباراة سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس بحسب المدرج المختار، وفئة المقاعد، وقناة الشراء.

1. التذاكر الرسمية للنادي

للحصول على تذاكر الدخول العام مباشرة عبر البائع الرئيسي، قم بزيارة بوابة التذاكر الرسمية لنادي RC سيلتا. تُطرح التذاكر الرسمية بسعرها الأصلي عادة للبيع العام قبل موعد المباراة بأسبوع إلى أسبوعين، مع حصول أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية على أولوية الوصول قبل الطرح العام.

مدرج Gol (خلف المرمى): 25 - 35 يورو

مدرج Marcador (الطرفي العلوي والسفلي): 35 - 50 يورو

مدرج Río (الجانبي): 40 - 75 يورو

مدرج Tribuna (الجانبي الرئيسي):60 - 90 يورو

2. منصات السوق الثانوية

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHubتعرض مقاعد يرفعها حاملو التذاكر الموسمية والبائعون. ضع في اعتبارك أن أسعار التذاكر على المنصات الثانوية قد ترتفع أو تنخفض عن قيمتها الأصلية بحسب إجمالي الطلب في السوق.

قسم Gol: 55 - 80 يورو

قسم Río Baixo / Río Alto: 85 - 120 يورو

قسم Tribuna Central / Premium:100 - 150+ يورو

سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة سيلتا فيجو وديبورتيفو ألافيس

لم يحقق سيلتا فيجو أي فوز في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، إذ سجل ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وكانت آخر نتائجه خسارة 1-0 أمام أومونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي يوم 16 سبتمبر، كما تعادل 1-1 مع مالاجا في آخر ظهور له في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، تعادل سيلتا 1-1 مع خيتافي و0-0 مع ريال سوسييداد، قبل أن يخسر 0-2 أمام أتلتيك بيلباو. وسجل الفريق أربعة أهداف واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فاز ديبورتيفو ألافيس في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له في الدوري الإسباني. وكانت آخر نتائجه خسارة 1-0 أمام فالنسيا يوم 15 سبتمبر، بعد هزيمة 2-1 أمام راسينج سانتاندير قبل ذلك بثلاثة أيام. وقبل هذا التراجع، فاز ألافيس على أوساسونا 5-2 وفياريال 1-0 في مباراتين متتاليتين. وخلال المباريات الخمس، سجل الفريق تسعة أهداف واستقبل خمسة.

سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 22 مارس 2026، حين استضاف سيلتا فيجو فريق ألافيس على ملعب أبانكا بالايدوس وخسر 3-4. وقبل ذلك، فاز ألافيس 1-0 على أرضه في نوفمبر 2025، بينما تعادل الناديان 1-1 في مينديزوروزا في يناير 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما في الدوري الإسباني، يتفوق ألافيس في السجل بعدما فاز ثلاث مرات مقابل فوز واحد لسيلتا، مع تعادل واحد.