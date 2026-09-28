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دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
team-logoسويسرا
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team-logoسلوفينيا
Book Switzerland vs Slovenia Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر سويسرا ضد سلوفينيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية B، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
سويسرا
سلوفينيا

سويسرا تواجه سلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية B. إليك كيفية حجز تذاكرك

تواجه سويسرا منتخب سلوفينيا في مباراة حاسمة ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية على ملعب سويسبورارينا في لوتسرن يوم 3 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المواجهة القوية بين منتخبين أوروبيين تنافسيين يتطلعان إلى حصد نقاط مهمة في ترتيب البطولة.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل الأساسية التي تحتاج إليها لحجز مقعدك في هذه المباراة. تعرّف على منصات الشراء الرسمية، وخيارات أسعار التذاكر، وكيفية الحصول على تذكرتك اليوم.

متى تنطلق مباراة سويسرا ضد سلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة سويسرا ضد سلوفينيا على ملعب سويسبورارينا في لوتسرن، على أن يتم تأكيد الموعد الرسمي لانطلاق المباراة في وقت أقرب إلى تاريخها.

أين يمكن شراء تذاكر مباراة سويسرا ضد سلوفينيا؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد السويسري لكرة القدم (SFV/ASF)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات منتخب سويسرا على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية خيارك الأول للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سويسرا ضد سلوفينيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد السويسري لكرة القدم عادة من 35 € لفئة المقاعد العامة خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ملعب سويسبورارينا.

أما في الأسواق الثانوية مثل StubHub، فتبدأ أسعار التذاكر في السوق الثانوية حاليًا من 67 € للمقعد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب قسم الجلوس، والموقع، وحجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

سويسرا ضد سلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سويسرا وسلوفينيا

فازت سويسرا في أربع من آخر خمس مباريات خاضتها، وخسرت مرة واحدة، من دون أي تعادل خلال تلك السلسلة. وكانت أحدث نتائجها الخسارة 3-1 أمام الأرجنتين، لتنتهي مشوارها في كأس العالم عند الدور ربع النهائي. وقبل ذلك، تفوقت على كولومبيا بركلات الترجيح بعد تعادل 0-0، كما هزمت الجزائر 2-0 وكندا 2-1 في مرحلة المجموعات. وسجلت سويسرا تسعة أهداف واستقبلت خمسة خلال تلك المباريات الخمس، بعدما حققت أربعة انتصارات متتالية قبل الخسارة أمام الأرجنتين.

حقق منتخب سلوفينيا فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين خلال آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 2-1 أمام كرواتيا، وقبلها تعادل 1-1 مع قبرص. وجاء فوزه الوحيد في هذه السلسلة أمام مونتينيغرو، عندما انتصر 3-2 خارج أرضه. وسجلت سلوفينيا ستة أهداف واستقبلت ستة خلال تلك المباريات الخمس.

سويسرا

سويسرا - المستوى

كندا
ف2-1
الجزائر
ف2-0
كولومبيا
ف0-0
الأرجنتين
خ3-1
مقدونيا الشمالية
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
8/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
سلوفينيا

سلوفينيا - المستوى

المجر
خ1-0
مونتينيجرو
ف2-3
قبرص
ت1-1
كرواتيا
خ2-1
إسكتلندا
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سويسرا ضد سلوفينيا: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

انتهى آخر لقاء بين المنتخبين بالتعادل 0-0، في مباراة بتصفيات كأس العالم أُقيمت في سلوفينيا في أكتوبر 2025. وقبل ذلك، فازت سويسرا على سلوفينيا 3-0 على أرضها في سبتمبر 2025 ضمن التصفيات نفسها. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بين الطرفين، تملك سويسرا السجل الأقوى بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لسلوفينيا، إلى جانب تعادل واحد.

وجهاً لوجه

سويسراتعادلسلوفينيا
3
1
1
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
سلوفينيا badge
سلوفينيا
سلوفينيا
0
سويسرا badge
سويسرا
سويسرا
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
سويسرا badge
سويسرا
سويسرا
3
سلوفينيا badge
سلوفينيا
سلوفينيا
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
سويسرا badge
سويسرا
سويسرا
3
سلوفينيا badge
سلوفينيا
سلوفينيا
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
سلوفينيا badge
سلوفينيا
سلوفينيا
1
سويسرا badge
سويسرا
سويسرا
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
سويسرا badge
سويسرا
سويسرا
1
سلوفينيا badge
سلوفينيا
سلوفينيا
0
انتهت
7الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


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