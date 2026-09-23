تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مثيرة، إذ تستعد سويسرا لاستضافة اسكتلندا على ملعب كيبونبارك في سانت جالن. ويسعى المنتخبان الأوروبيان إلى حصد العلامة الكاملة في هذه المواجهة المهمة ضمن المجموعة، مع سعيهما لتحسين موقعهما في ترتيب البطولة.

GOAL يقدم لكم كل التفاصيل الأساسية المتعلقة بترتيبات يوم المباراة، وأسعار التذاكر، والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة سويسرا ضد اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة سويسرا ضد اسكتلندا على ملعب سيترستاديون في سانت جالن، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 16 نوفمبر 2026 - 14:45 إيه إف جي أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة سويسرا ضد اسكتلندا؟

تُدار التذاكر الرسمية الأساسية مباشرة عبر Ticketmaster Switzerland، الذي يعمل شريكًا رسميًا للتذاكر للاتحاد السويسري لكرة القدم في المباريات الدولية على أرضه في سانت جالن. ويُنصح المشجعون بإنشاء حساب مبكرًا على المنصة الرسمية لشراء التذاكر العامة العادية فور فتح نوافذ البيع العام.

إذا نفدت الحصص الأساسية بالكامل أو أصبحت بعض فئات المقاعد غير متاحة على البوابة الرسمية، فإن منصات السوق الثانوية مثل StubHub هي خيارك إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سويسرا ضد اسكتلندا؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 € لمقاعد الدخول العام داخل كيبونبارك، وذلك بحسب فئة المدرج في الملعب.

وتبدأ أسعار الدخول في السوق الثانوية على منصات مثل StubHub من حوالي 105 € عندما تنفد الحصص الأساسية العادية عبر القنوات الرسمية.

سويسرا ضد اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة سويسرا واسكتلندا

تدخل سويسرا المباراة بحالة قوية، بعدما فازت في أربع من آخر خمس مباريات مقابل خسارة واحدة. وفاز فريق ياكين على البوسنة والهرسك 4-1، وكندا 2-1، والجزائر 2-0، وكولومبيا بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي، قبل أن تنتهي سلسلته بالخسارة 3-1 أمام الأرجنتين في ربع النهائي. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجلت سويسرا تسعة أهداف واستقبلت خمسة، مع أربعة انتصارات متتالية منحتها زخمًا حقيقيًا قبل الهزيمة أمام الأرجنتين.

أما نتائج اسكتلندا في آخر خمس مباريات فتعكس صورة أكثر تباينًا، إذ حققت ثلاثة انتصارات وخسارتين. فقد فازت على كوراساو 4-1 وبوليفيا 4-0 في مباريات ودية قبل البطولة، ثم استهلت مشوارها في كأس العالم بفوز 1-0 على هايتي، قبل أن تنتهي حملتها بخسارتين متتاليتين أمام المغرب والبرازيل. وسجلت اسكتلندا ستة أهداف واستقبلت أربعة خلال تلك السلسلة.

سويسرا ضد اسكتلندا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين الطرفين بالتعادل 1-1، في مباراة ضمن دور المجموعات في يورو 2024 خلال يونيو من ذلك العام. وقبل ذلك، فازت سويسرا 3-1 عندما التقى المنتخبان في مباراة ودية في مارس 2006. ويبدو سجل المواجهات المباشرة عبر هذين اللقاءين المسجلين متوازنًا، إذ أُلغي تفوق أي طرف بوجود فوز لسويسرا وتعادل، ما يعني أن أيًا من المنتخبين لا يملك أفضلية تاريخية واضحة قبل هذه المواجهة في دوري الأمم.

ترتيب سويسرا واسكتلندا