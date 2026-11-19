يستضيف سندرلاند نوتنجهام فورست يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب النور في سندرلاند.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري على ملعب النور، حقق نوتنجهام فورست فوزًا عريضًا خارج أرضه على سندرلاند بنتيجة 5-0. وقبل تلك الهزيمة الثقيلة، كان سندرلاند قد تغلب على نوتنجهام فورست بصعوبة 1-0 خارج أرضه على ملعب سيتي جراوند.

إليك من GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة سندرلاند ونوتنجهام فورست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة سندرلاند ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة سندرلاند ونوتنجهام فورست على ملعب النور في سندرلاند يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة سندرلاند ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة سندرلاند ونوتنجهام فورست المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: تُطرح التذاكر أساسًا عبر منصات البيع الرسمية للناديين مباشرةً، وهي منصة التذاكر الإلكترونية لسندرلاند لمبارياته على ملعب النور، ومكتب التذاكر الرسمي لنوتنجهام فورست لمبارياته على ملعب سيتي جراوند. ويضمن الشراء المباشر الحصول على التذاكر بسعرها الأصلي وصلاحيتها للدخول.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فقد تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سندرلاند ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة سندرلاند ونوتنجهام فورست المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام للبالغين: من 35 إلى 56 جنيهًا إسترلينيًا .

. الفئات المخفضة، لمن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر ومن هم دون 22 عامًا: من 22 إلى 38 جنيهًا إسترلينيًا .

. من هم دون 16 عامًا والناشئون: من 12 إلى 20 جنيهًا إسترلينيًا .

. باقات الضيافة الرسمية يوم المباراة: تبدأ أسعارها من 110 إلى أكثر من 250 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أقل أسعار إعادة البيع: من 62 إلى 81 جنيهًا إسترلينيًا .

. متوسط أسعار التذاكر في السوق الثانوية: من 126 إلى 132 جنيهًا إسترلينيًا .

. المقاعد المميزة وعلى جانبي الملعب في سوق إعادة البيع: من 160 إلى أكثر من 250 جنيهًا إسترلينيًا.

سندرلاند ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سندرلاند ونوتنجهام فورست

حقق سندرلاند فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة الفوز 1-0 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خسر مباراتين متتاليتين أمام كوفنتري سيتي في الدوري ودينامو زغرب في الدوري الأوروبي. وتكتمل هذه السلسلة بفوزه 3-2 على برينتفورد في كأس كاراباو وتعادله 0-0 مع ليدز يونايتد. وسجل سندرلاند ستة أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس.

حقق نوتنجهام فورست فوزًا واحدًا وتعادل مرة وخسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 3-1 على مانشستر سيتي، لينهي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية أمام برينتفورد وآرسنال وكريستال بالاس. وتعادل فورست أيضًا 1-1 خارج أرضه أمام إبسويتش تاون خلال هذه الفترة. وسجل ستة أهداف واستقبل سبعة في المباريات الخمس.

سندرلاند ضد نوتنجهام فورست: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 24 أبريل 2026، حين فاز نوتنجهام فورست 5-0 على ملعب النور، في نتيجة تبرز بين مبارياتهما الأخيرة. وقبلها، خسر فورست 1-0 أمام سندرلاند على ملعب سيتي جراوند في سبتمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، تشمل مباراة ودية قبل الموسم ومباراتين في دوري البطولة الإنجليزية، حقق سندرلاند فوزين مقابل فوز واحد لفورست، مع تسجيل تعادل واحد وتلك الهزيمة الثقيلة في أبريل أيضًا.