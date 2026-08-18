يعد هذا الموسم واعدًا بأن يكون كبيرًا بالنسبة إلى سندرلاند، الذي تأهل إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1973، وللمرة الثانية فقط في تاريخه بالكامل. وبطبيعة الحال، تبقى الدوري الإنجليزي الممتاز هي الأساس، وسيأمل الفريق الموهوب في إمتاع جماهير سندرلاند في مباراته الافتتاحية على ملعبه في الموسم أمام فولهام يوم الأحد 30 أغسطس.

تجاوز سندرلاند كل التوقعات في عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بعدما أنهى الموسم في المركز السابع وحجز مقعدًا في الدوري الأوروبي. وقد بُني هذا النجاح على سجل مميز على أرضه، إذ حقق فريق ريجيس لو بري بعض الانتصارات التي لا تُنسى على أندية مثل تشيلسي وتوتنهام وبورنموث، وعلى وجه الخصوص نيوكاسل، في ملعب النور.

يمكنك أن تكون حاضرًا في المباراة الافتتاحية لسندرلاند على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر أيام الأحد من شهر أغسطس. دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة سندرلاند ضد فولهام، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة سندرلاند وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة سندرلاند وفولهام على ملعب النور في سندرلاند يوم الأحد 30 أغسطس، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 09:00 ملعب النور

كيفية شراء تذاكر مباراة سندرلاند وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم إدارة ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون مدفوعو الرسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية للأعضاء المشتركين مدفوعي الرسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة لدخول السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء أن يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة سندرلاند وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الأوائل أو الخصوم في مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية هي الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الواقعة في منتصف الجوانب الطولية من الملعب وفي المدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرميين خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية نشطة ومدفوعة في النادي من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر المباريات خارج الأرض وتوافرها

مددت الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر المباريات خارج الأرض حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر المباريات خارج الأرض يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من أصعب التذاكر حصولًا في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الزائرة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ونادرًا ما تصل إلى البيع العام أو إلى قرعات العضوية الأساسية.

يتيح شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عالية الأهمية للمشجعين مشاهدة صراعات تكتيكية من الطراز الرفيع ومواهب فردية عالمية المستوى مباشرة. وإذا كنت تنوي دعم قراءاتك الخاصة بالمباراة بشأن النتيجة النهائية، فلا تترك وراءك حوافزك التمهيدية كعميل جديد. احرص على استخدام رمز betfred الترويجي المعتمد لدينا للاستمتاع بمزايا مراهنات استثنائية اليوم.

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