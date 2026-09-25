كيفية الحصول على تذاكر سلوفان براتيسلافا ضد شتوتغارت: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه سلوفان براتيسلافا فريق شتوتجارت يوم الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية.

والتقى الفريقان سابقًا في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2024-25، حيث حقق شتوتجارت فوزًا خارج أرضه بنتيجة 3-1 في براتيسلافا. وسيبحث سلوفان براتيسلافا عن أول انتصار رسمي في تاريخه أمام شتوتجارت، بعدما سجل تعادلًا واحدًا وخسارتين عبر ثلاث مواجهات أوروبية سابقة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية، يوم الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 14 أكتوبر 2026 - 15:00 الملعب الوطني

كيف تشتري تذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا على ملعب تيهيلنيه بوليه، اتبع طرق الشراء الرئيسية التالية:

البوابة الرسمية لتذاكر سلوفان براتيسلافا: المصدر الأساسي والأكثر أمانًا لتذاكر مدرجات أصحاب الأرض هو الموقع الرسمي لبيع التذاكر الخاص بالنادي (vstupenky.skslovan.com). وعادة ما تُمنح أولوية الوصول أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم للأعضاء، قبل طرح أي مخزون متبقٍ للبيع العام.

قسم جماهير شتوتجارت الزائرة: إذا كنت تشجع شتوتجارت، فإن تذاكر القسم المخصص للجماهير الزائرة تُوزع حصريًا عبر متجر التذاكر الرسمي لشتوتجارت وحصص الأعضاء. ويجب على الجماهير الزائرة الحجز مباشرة عبر النادي الضيف.

شباك تذاكر ملعب تيهيلنيه بوليه: رهنًا بالتوافر، يمكن شراء التذاكر الورقية من شباك التذاكر في الملعب يوم المباراة بدءًا من 1,5 ساعة قبل انطلاق اللقاء، رغم أن مواجهات دوري أبطال أوروبا الكبيرة غالبًا ما تنفد عبر الإنترنت مسبقًا.

منصات السوق الثانوية: إذا نفدت التذاكر في المبيعات الأساسية، فغالبًا ما تُعرض التذاكر على منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub ، لكن الأسعار ستكون أعلى من قيمتها الاسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا وفقًا لفئة التذكرة وقناة الشراء:

1. الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية

فئات أصحاب الأرض (تيهيلنيه بوليه): تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام في مدرجات أصحاب الأرض عادة بين 30 € و90 € بحسب المستوى، والمدرج (خلف المرمى مقابل المدرج الرئيسي)، وفئة المقعد.

الجماهير الزائرة (القسم المخصص للضيوف): وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تُحدد أسعار تذاكر الجماهير الزائرة في مباريات دوري أبطال أوروبا بحد أقصى يبلغ 60 € .

كبار الزوار والضيافة: تتراوح باقات الضيافة المميزة وكبار الزوار بين 150 € و350 €+ للتذكرة الواحدة، بحسب ما تتضمنه من طعام ومشروبات ومزايا مقاعد المقصورة.

2. السوق الثانوية للتذاكر

إذا نفدت المبيعات الأساسية عبر القنوات الرسمية للنادي، فإن أسعار التذاكر المعاد بيعها على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تبدأ عمومًا من نحو 95 € و140 € للمقاعد العادية، بينما يتراوح متوسط الفئات ذات الطلب المرتفع أو الرؤية المركزية بين 250 € و320 €.

سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سلوفان براتيسلافا وشتوتجارت

حقق سلوفان براتيسلافا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث خسائر في آخر خمس مباريات، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا 14 هدفًا. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 3-3 مع زيليينا في الدوري السلوفاكي الممتاز. وكانت النقطة الأدنى في تلك السلسلة الخسارة 6-1 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، كما خسر أيضًا 2-0 أمام DAC 1904 دونايسكا ستريدا في الدوري. وجاء فوزه الوحيد في تصفيات دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 2-1 خارج أرضه أمام NK Celje.

فاز شتوتجارت في مباراتين، ولم يتعادل في أي مباراة، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات، مسجلًا 10 أهداف ومستقبلًا تسعة. وكانت آخر نتائجه الخسارة 2-1 أمام هوفنهايم في الدوري الألماني. وكان أبرز ما حققه مؤخرًا الفوز 3-1 على Viking FK في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على FC Koeln بنتيجة 4-1 في الدوري الألماني. وتعرض شتوتجارت لخسارة ثقيلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 5-1 في وقت سابق من هذه السلسلة.

سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا 2024/25، عندما فاز شتوتجارت 3-1 في براتيسلافا يوم 21 يناير/كانون الثاني 2025. كما التقى الناديان أيضًا في تصفيات الدوري الأوروبي في أغسطس/آب 2010، حيث فاز شتوتجارت 1-0 في براتيسلافا قبل أن يتعادل 2-2 في مباراة الإياب في شتوتجارت. وعبر المباريات الثلاث المسجلة كلها، حقق شتوتجارت فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا، بينما لم يحقق سلوفان أي انتصار حتى الآن.