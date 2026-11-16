يستضيف سلوفان براتيسلافا شاختار دونيتسك يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026، على الملعب الوطني لكرة القدم في براتيسلافا.

يدخل سلوفان براتيسلافا هذه المرحلة سعيًا إلى تعزيز مكانته في منافسات النخبة الأوروبية، بعدما واجه تحديات صعبة في مرحلة الدوري. أما شاختار دونيتسك، فيخوض المباراة بخبرة واسعة في البطولات الأوروبية الحديثة، إذ يشارك بانتظام في مرحلتي المجموعات والدوري من دوري أبطال أوروبا.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا ضد شاختار دونيتسك، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة سلوفان براتيسلافا ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة سلوفان براتيسلافا ضد شاختار دونيتسك على الملعب الوطني لكرة القدم في براتيسلافا يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 9 ديسمبر 2026 - 12:45 الملعب الوطني

كيف تشتري تذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا؟

إليك خيارات حجز وشراء التذاكر المتاحة لمباراة سلوفان براتيسلافا ضد شاختار دونيتسك المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يُعد الشراء مباشرةً عبر منصة التذاكر الرسمية أو مكتب التذاكر التابع لنادي سلوفان براتيسلافا الخيار الأكثر موثوقية وأمانًا، خصوصًا للمقاعد ذات الأسعار الاعتيادية في مدرجات أصحاب الأرض ومبيعات التذاكر ذات الأولوية للأعضاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر العادية وتذاكر الدخول العام: تبدأ عادةً من نحو 30 إلى 50 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . مقاعد الفئة الأولى والمقاعد على جانبي الملعب: تتراوح أسعارها عمومًا بين 70 و120 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأصلية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر المدرج العلوي والدخول العام: تبدأ عمومًا من نحو 55 إلى 75 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . مقاعد المدرج السفلي والأركان: تتراوح أسعارها عادةً بين 90 و140 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . إعادة بيع تذاكر الضيافة المميزة وكبار الشخصيات: تتراوح أسعارها بانتظام بين 170 و250 يورو أو أكثر.

سلوفان براتيسلافا ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سلوفان براتيسلافا وشاختار دونيتسك

حقق سلوفان براتيسلافا فوزًا واحدًا وتعادلين، مقابل هزيمتين، في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 4-0 أمام لاسك في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه خارج أرضه 1-2 على جيليزيارني بودبريزوفا في الدوري السلوفاكي الممتاز. وتعادل سلوفان أيضًا 2-2 مع كل من ترينتشين ودوكلا بانسكا بيستريتسا خلال هذه الفترة. وسجل سبعة أهداف واستقبل عشرة في تلك المباريات الخمس.

حقق شاختار دونيتسك فوزين وتعادلين، مقابل هزيمة واحدة، في آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 أمام دينامو كييف في الدوري الأوكراني الممتاز، وقبلها خسر 1-0 أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا. وكانت أفضل نتائجه خلال هذه الفترة الفوز 3-0 على دينامو كييف في الكأس. وسجل خمسة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا في تلك المباريات الخمس، ما يعكس صلابته الدفاعية.

سلوفان براتيسلافا ضد شاختار دونيتسك: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين سلوفان براتيسلافا وشاختار دونيتسك. وقد تكون هذه المباراة أول لقاء رسمي بين الناديين.