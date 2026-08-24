يواجه ستراسبورج فريق موناكو يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على ملعب دو لا مينو في ستراسبورج.

يلتقي الفريقان مجددًا بعد مواجهة مثيرة شهدت تسعة أهداف في مايو 2026، حين تفوق ستراسبورج على موناكو بنتيجة 5-4 على أرضه. وفي بداية موسم 2026-27، يدخل موناكو المباراة وهو في مركز أعلى بجدول الترتيب، بينما يسعى ستراسبورج إلى قلب مسار انطلاقته الصعبة في الموسم.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ستراسبورج ضد موناكو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ستراسبورج ضد موناكو في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة ستراسبورج ضد موناكو على ملعب دو لا مينو في ستراسبورج.

الدوري الفرنسي - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

كيفية شراء تذاكر مباراة ستراسبورج ضد موناكو في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة RC Strasbourg vs AS Monaco في الدوري الفرنسي على ملعب دو لا مينو، اتبع هذه الخطوات المعتادة:

1. البوابة الرسمية لتذاكر RC Strasbourg

قم بزيارة البوابة الرسمية الإلكترونية لتذاكر RC Strasbourg أو استخدم التطبيق الرسمي للهاتف المحمول الخاص بـ RC Strasbourg Alsace.

2. منصة إعادة البيع الرسمية

نظرًا لأن مباريات الدوري الفرنسي على أرض ستاد دو لا مينو التي تشهد طلبًا مرتفعًا تنفد تذاكرها كثيرًا لصالح حاملي التذاكر الموسمية، تحقق من قسم تبادل التذاكر/إعادة البيع الرسمي على موقع بيع التذاكر الخاص بالنادي إذا لم تكن المقاعد العادية متاحة.

توفر إعادة البيع عبر النادي تذاكر أصلية مضمونة بأسعارها الاسمية.

3. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من المصادر الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تعرض خيارات الدخول العام والضيافة.

يمكنك التصفية حسب السعر أو فئة المقاعد، والتأكد من أن البائع يوفر التسليم الرقمي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ستراسبورج ضد موناكو في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة RC Strasbourg vs AS Monaco يوم 12 سبتمبر 2026 بحسب المنصة وفئة المقاعد ومدى التوافر:

الدخول العام الرسمي (شباك تذاكر النادي): تتراوح أسعار التذاكر القياسية بالقيمة الاسمية عادة بين 15 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا (20 إلى 70 يورو) عبر المدرجات الطرفية في المستوى السفلي، مثل Tribune Ouest ، وحتى المدرجات الجانبية الوسطى مثل Tribune Sud .

الأسواق الرسمية الثانوية / منصات إعادة البيع: تبدأ العروض الثانوية ومنصات تجميع التذاكر الثانوية مثل StubHub حاليًا من نحو 60 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا (80 إلى 83 دولارًا) لفئات الجلوس العامة، مثل Sud Présidentielle أو Est Famille .

المقاعد المميزة وإعادة بيع المقاعد المميزة: تصل أسعار المقاعد ذات الإطلالة المركزية في المستوى العلوي أو تذاكر الفئات الرئيسية المتاحة في اللحظات الأخيرة إلى ما بين 90 و110 جنيهات إسترلينية أو أكثر (105 إلى 125 يورو أو أكثر).

ستراسبورج ضد موناكو في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ستراسبورج وموناكو

فاز ستراسبورج في مباراة واحدة من آخر خمس مباريات، ولم يتعادل في أي مباراة وخسر أربعًا. وجاءت نتيجته الإيجابية الوحيدة في مباراة ودية ضد نيوكاسل يونايتد انتهت بنتيجة 1-1. وكانت آخر مباراة تنافسية له خسارة ثقيلة 4-0 أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي. وعلى مدار المباريات الخمس، استقبل ستراسبورج 13 هدفًا وسجل أربعة أهداف، وهو سجل يعكس فريقًا لا يزال يبحث عن توازنه.

فاز موناكو في أربع من آخر خمس مباريات وخسر واحدة. وكانت آخر مبارياته انتصارًا 1-0 خارج أرضه على لو هافر في الدوري الفرنسي. كما تغلب على Gornik Zabrze بنتيجة 3-2 في تصفيات دوري المؤتمر. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام كوفنتري سيتي في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم. وسجل موناكو تسعة أهداف عبر تلك المباريات الخمس واستقبل ستة.

ستراسبورج ضد موناكو: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

كان أحدث لقاء بين الفريقين فوزًا لستراسبورج بنتيجة 5-4 على ملعب دو لا مينو في الدوري الفرنسي يوم 17 مايو 2026. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز موناكو في مباراتين، وفاز ستراسبورج في مباراتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. كما تغلب ستراسبورج على موناكو بنتيجة 3-1 في كأس فرنسا في فبراير 2026. وأسفرت المباريات الخمس عن 22 هدفًا إجمالًا.

ترتيب ستراسبورج وموناكو

يحتل ستراسبورج حاليًا المركز الثامن عشر في الدوري الفرنسي، بينما يأتي موناكو في المركز الخامس.