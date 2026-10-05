يواجه ستراسبورغ فريق باريس سان جيرمان يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب دو لا مينو في ستراسبورغ.

في أحدث مواجهة بينهما في الدوري خلال فبراير 2026، حقق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب دو لا مينو، رغم طرد أشرف حكيمي في وقت متأخر من المباراة. أما النجاح الأخير الوحيد لستراسبورغ أمام عملاق العاصمة الفرنسية، فجاء في فوز لا يُنسى على أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب مينو في ديسمبر 2017.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ستراسبورغ ضد باريس سان جيرمان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ستراسبورغ ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

يستضيف ستراسبورغ فريق باريس سان جيرمان على ملعب دو لا مينو في ستراسبورغ، يوم السبت 17 أكتوبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

كيف تشتري تذاكر مباراة ستراسبورغ ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

لحجز تذاكر مباراة في الدوري الفرنسي بين RC Strasbourg وParis Saint-Germain، يمكنك اتباع عدة قنوات رسمية ومصرح بها:

1. منصة التذاكر الرسمية للنادي المضيف (المصدر الأساسي)

في ملعب دو لا مينو (مباراة ستراسبورغ على أرضه): قم بزيارة البوابة الرسمية لتذاكر RC Strasbourg ( billetterie.rcstrasbourgalsace.fr ). أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول لاستعراض المقاعد المتاحة للدخول العام.

الطرح العام: المباريات الكبيرة أمام PSG غالبًا ما تُباع بالكامل بسرعة أو تمر بمراحل طرح متدرجة، تبدأ بحاملي التذاكر الموسمية، ثم الأعضاء/المشتركين، وأخيرًا عامة الجمهور. يمكنك الاشتراك في تنبيهات التذاكر مباشرة عبر موقع النادي لتتلقى إشعارًا فور فتح باب البيع العام.

2. منصات إعادة البيع الرسمية

PSG Ticketplace: إذا نُفدت تذاكر مباراة على أرضه في بارك دي برانس بالكامل خلال الطرح العام، يدير باريس سان جيرمان سوقًا رسمية وآمنة لإعادة البيع باسم Ticketplace ومتكاملة مباشرة مع موقعه الخاص بالتذاكر. ويعرض حاملو التذاكر الموسمية مقاعدهم هناك بأسعار موثقة.

خدمة إعادة البيع الخاصة بستراسبورغ: يدير ستراسبورغ أيضًا نظامًا رسميًا لإعادة البيع عبر منصته الرئيسية للتذاكر للمباريات المنزلية التي تنفد تذاكرها.

3. باقات VIP والضيافة

لضمان الدخول دون انتظار الطرح العام للجمهور، يوفّر الناديان خيارات الضيافة في يوم المباراة أو صالات كبار الشخصيات. وتشمل هذه الباقات عادةً مقاعد مركزية مميزة، وإمكانية دخول الصالة، ومأكولات أو مشروبات قبل المباراة أو بعدها. ويمكن طلبها عبر أقسام الشركات أو VIP في الموقع الرسمي لأي من الناديين.

4. مجمّعات التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية الأساسية، فغالبًا ما تتوافر تذاكر على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub من خلال بائعين معيدين للبيع، رغم أن الأسعار قد تكون أعلى من قيمتها الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ستراسبورغ ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين RC Strasbourg وParis Saint-Germain بشكل كبير حسب مكان الشراء، وفئة المقاعد، ونوع البائع:

1. المبيعات الرسمية الأساسية (السعر الاسمي)

مقاعد الفئة العادية: تبدأ عادةً أسعار التذاكر المطروحة للبيع العام مباشرة عبر البوابة الرسمية للنادي من 30 إلى 60 يورو للمقاعد العادية خلف المرميين. أما المقاعد المركزية أو الجانبية فعادةً ما تتراوح بين 70 و120 يورو .

الضيافة وVIP: تبدأ باقات الضيافة الرسمية المميزة ليوم المباراة من نحو 200 إلى 350 يورو فأكثر للشخص الواحد، وتشمل الطعام وخيارات المشروبات ومقاعد الصالات المميزة.

2. المنصات الثانوية وإعادة البيع

نظرًا لأن المباريات التي يشارك فيها باريس سان جيرمان تنفد تذاكرها بانتظام وبسرعة عبر القنوات الرسمية الأساسية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعتمد تسعيرًا ديناميكيًا تحكمه مستويات الطلب:

مقاعد الدخول / المقاعد الأساسية: تبدأ عادةً أسعار إعادة البيع للمقاعد العادية من نحو 120 إلى 130 يورو للتذكرة الواحدة، بما يشمل رسوم المنصة.

متوسط سعر التذكرة: يستقر متوسط سعر التذكرة العادية عبر أسواق إعادة البيع الثانوية عند نحو 180 إلى 220 يورو .

مقاعد إعادة البيع المميزة: غالبًا ما تتراوح أسعار المقاعد المركزية في المدرجات السفلية أو الفئات الأعلى طلبًا بين 230 و300 يورو فأكثر للتذكرة الواحدة.

ستراسبورغ ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ستراسبورغ وباريس سان جيرمان

حقق ستراسبورغ انتصارين وتلقى هزيمة واحدة وسجّل نتيجتين إضافيتين في آخر خمس مباريات، في سجل يتضمن ثلاث مواجهات تنافسية. وانتهت مباراته الأخيرة بفوز 6-2 على تروا في الدوري الفرنسي، بعد انتصار 2-1 في الدوري على لانس. وكانت أثقل نتيجة له مؤخرًا الخسارة 4-0 أمام مارسيليا. وخلال المباريات الخمس، سجل ستراسبورغ ثمانية أهداف واستقبل عشرة.

أسفرت آخر خمس مباريات لباريس سان جيرمان عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت آخر مبارياته الفوز 6-1 على سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر على أرضه 2-1 أمام موناكو في الدوري الفرنسي. وشملت النتائج السابقة تعادلين متتاليين بنتيجة 2-2 أمام ليل ورين. وسجل باريس سان جيرمان 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس واستقبل ثمانية.

ستراسبورغ ضد باريس سان جيرمان: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الفريقين جاءت في فبراير 2026، عندما فاز باريس سان جيرمان 2-1 على ملعب دو لا مينو في الدوري الفرنسي. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، انقسم السجل بين الفريقين، إذ حقق باريس سان جيرمان فوزين، وفاز ستراسبورغ مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وشهدت المباريات الخمس 22 هدفًا في المجمل.