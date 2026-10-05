كيفية الحصول على تذاكر سبورتينغ لشبونة ضد لاسك: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه سبورتينج لشبونة فريق لاسك يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة.

وعبر مواجهاتهم الأوروبية الثلاث السابقة في الدوري الأوروبي، يتفوق الفريق النمساوي لاسك في السجل المباشر بفوزين مقابل فوز واحد لسبورتينج. وجاءت أبرز مواجهة سابقة بينهما في أكتوبر 2020، حين صدم لاسك سبورتينج بانتصار مقنع 4-1 خارج أرضه على ملعب ألفالادي خلال تصفيات الدوري الأوروبي.

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متى تنطلق مباراة سبورتينج لشبونة ضد لاسك في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة سبورتينج لشبونة ضد لاسك على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 21 أكتوبر 2026 - 15:00 خوسيه ألفالادي

كيف تشتري تذاكر مباراة سبورتينج لشبونة ضد لاسك في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة سبورتينج لشبونة ضد لاسك في دوري أبطال أوروبا على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة، لديك عدة خيارات:

1. المنصات الرسمية للنادي

الموقع الرسمي والتطبيق الخاص بسبورتينج لشبونة: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء تذاكر الدخول العام أو تذاكر مدرجات أصحاب الأرض. تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء النادي (Sócios)، ثم تُتاح أي مقاعد متبقية للبيع العام.

شباك تذاكر ملعب جوزيه ألفالادي: يمكنك شراء التذاكر مباشرة من شباك التذاكر في الملعب بمدينة لشبونة قبل المباراة أو في يومها، حسب التوافر.

قطاع جماهير لاسك خارج الأرض (لجماهير الفريق الضيف): ينبغي للجماهير الزائرة شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بلاسك، إذ تُدار مخصصات المدرج المخصص للضيوف بواسطة النادي الزائر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سبورتينج لشبونة ضد لاسك في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة سبورتينج لشبونة ضد لاسك في دوري أبطال أوروبا على ملعب جوزيه ألفالادي بحسب ما إذا كنت ستشتريها عبر المبيعات الرسمية للنادي أو عبر منصات بيع التذاكر الثانوية.

1. الأسعار الرسمية للنادي (ملعب جوزيه ألفالادي)

الدخول العام / غير الأعضاء: تتراوح أسعار التذاكر الرسمية عادة بين 25 يورو و75 يورو ، بحسب فئة المقعد، سواء خلف المرمى أو في المقاعد المركزية على الجانبين.

أعضاء النادي (Sócios): يحصل أعضاء سبورتينج لشبونة عادة على أسعار مخفضة تبدأ من نحو 15 يورو إلى 40 يورو .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعار الضيافة الرسمية والمقاعد التنفيذية المميزة بين 150 يورو و350 يورو+ ، وتشمل دخول الصالات وخدمات الضيافة قبل المباراة.

2. السوق الثانوية لبيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض التذاكر ضمن النطاقات السعرية التالية بحسب حجم الطلب وموقع المقعد:

مقاعد الفئة الأساسية (المدرج العلوي / خلف المرمى): تبدأ الأسعار لدى البائعين المعتمدين ومنصات التجميع عادة بين 35 يورو و75 يورو .

مقاعد الفئة المتوسطة وعلى الجانبين: تتراوح أسعار المقاعد المركزية أو مقاعد الدرجات السفلية عادة بين 75 يورو و130 يورو .

قطاع الجماهير الضيفة (جماهير لاسك): تُحدد مخصصات المدرج المخصص للضيوف، المباعة مباشرة عبر لاسك، وفق الأسعار القياسية التي يضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لجماهير الفريق الضيف، وتكون عادة في حدود 30 يورو إلى 45 يورو .

سبورتينج لشبونة ضد لاسك في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سبورتينج لشبونة ولاسك

حقق سبورتينج لشبونة ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، مسجلًا 10 أهداف ومستقبلًا أربعة أهداف خلال تلك السلسلة. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع أروكا في الدوري البرتغالي، كما تعادل قبل ذلك 1-1 مع فاماليكاو. وجاءت أبرز محطات هذه السلسلة في الفوز 3-1 على جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الانتصار 4-0 خارج الأرض على ريو آفي، الذي برز أيضًا كأداء قوي محليًا.

فاز لاسك في ثلاث مباريات وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 2-1 أمام شتورم غراتس في الدوري النمساوي، كما خسر 1-0 أمام أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا. وعلى الجانب الإيجابي، فإن الفوز 6-1 على دويتشلاندسبيرجر إس سي في كأس النمسا، والانتصار 3-1 خارج الأرض على فولفسبيرجر، يبرهنان على قدرته على تقديم الأداء المطلوب عندما تكون الظروف مناسبة.

سبورتينج لشبونة ضد لاسك: السجل المباشر الحديث

يُعد السجل المباشر بين هذين الناديين قصيرًا لكنه لافت. وجاءت أحدث مواجهة بينهما في أكتوبر 2020، حين فاز لاسك 4-1 على ملعب ألفالادي في تصفيات الدوري الأوروبي، وهي النتيجة التي تمثل اللحظة الأبرز في هذه السلسلة. وقبل ذلك، حقق لاسك فوزًا 3-0 على سبورتينج في دور المجموعات من الدوري الأوروبي في ديسمبر 2019، بعد أن كان سبورتينج قد فاز في أول مواجهة بين الفريقين بنتيجة 2-1 على أرضه في أكتوبر من العام نفسه. وعبر المباريات الثلاث المسجلة، يتفوق لاسك بفوزين مقابل فوز واحد لسبورتينج.