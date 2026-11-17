يستضيف سالزبورج سبارتا براغ يوم الخميس 10 ديسمبر 2026، على ملعب ريد بول أرينا في سالزبورج.

أبرز مواجهة حديثة بين الفريقين أقيمت ضمن مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2024–25، يوم 18 سبتمبر 2024. وفي تلك المباراة، حقق سبارتا براغ فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0 على سالزبورج في ملعب epet ARENA بمدينة براغ.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة سالزبورج ضد سبارتا براغ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة سالزبورج ضد سبارتا براغ في الدوري الأوروبي؟

تبدأ مباراة سالزبورج ضد سبارتا براغ يوم الخميس 10 ديسمبر 2026، على ملعب ريد بول أرينا في سالزبورج.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 15:00 ريد بول أرينا

كيف تشتري تذاكر سالزبورج ضد سبارتا براغ في الدوري الأوروبي؟

إليك خيارات حجز وشراء التذاكر المتاحة لمباراة سالزبورج ضد سبارتا براغ المقبلة في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية لنادي ريد بول سالزبورج. وقد يتطلب شراء تذاكر هذه المباراة تحديدًا تسجيل الدخول إلى حساب مسجل مسبقًا، وفقًا لشروط البيع التي يضعها النادي.

يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية لنادي ريد بول سالزبورج. وقد يتطلب شراء تذاكر هذه المباراة تحديدًا تسجيل الدخول إلى حساب مسجل مسبقًا، وفقًا لشروط البيع التي يضعها النادي. تذاكر قسم الجماهير الزائرة: يحتاج مشجعو سبارتا براغ المسافرون عادةً إلى تنسيق طلبات التذاكر والحصص المخصصة لهم مباشرةً عبر بوابة النادي الرسمية لتذاكر المباريات خارج أرضه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر سالزبورج ضد سبارتا براغ في الدوري الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة سالزبورج ضد سبارتا براغ في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

المدرج الشمالي المنحني / قسم المشجعين (وقوف): تبدأ الأسعار من 36 يورو .

تبدأ الأسعار من . مدرج بوليديكيدز المنحني: يبلغ سعر التذكرة الكاملة 48 يورو .

يبلغ سعر التذكرة الكاملة . المستوى السفلي للمدرج الجنوبي / المدرجات المنحنية: تتوفر المقاعد بالسعر الكامل مقابل 54 يورو .

تتوفر المقاعد بالسعر الكامل مقابل . المستوى العلوي للمدرجين الشمالي والجنوبي / المدرجات المنحنية: يبلغ السعر الكامل 60 يورو .

يبلغ السعر الكامل . المستوى العلوي للمدرجين الشرقي والغربي (الجوانب): تتراوح أسعار التذاكر الكاملة بين 69 و75 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا لطلب السوق:

المستوى السفلي / الدخول العام: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 65 إلى 70 يورو .

تبدأ الأسعار عمومًا من نحو . المقاعد متوسطة السعر / الفئة الأولى: تتراوح أسعارها عادةً بين 95 و160 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . إعادة بيع التذاكر المميزة / كبار الشخصيات: تبدأ أسعارها غالبًا من 180 إلى 280 يورو فأكثر.

سالزبورج ضد سبارتا براغ في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج سالزبورج وسبارتا براغ الأخيرة

حقق سالزبورج ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة ولم يتعادل في آخر خمس مباريات رسمية خاضها، وكانت أحدث مبارياته فوزًا بنتيجة 3-4 على شتورم جراتس في الدوري النمساوي. كما تغلب على أوستريا لوستيناو 5-1، وفاز خارج أرضه على لاسك 1-3 في الدوري. وجاءت هزيمته الوحيدة في تلك الفترة أمام أندرلخت في الدوري الأوروبي بنتيجة 0-2. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل سالزبورج 15 هدفًا واستقبل ستة أهداف.

أسفرت آخر خمس مباريات لسبارتا براغ عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وتعادل مؤخرًا 1-1 مع فيكتوريا بلزن، وخسر 1-3 أمام بورنموث في منافسة أوروبية. وقبل ذلك، تغلب على سلوفاكو 5-1 وتعادل سلبيًا مع بوهيميانز 1905. وسجل سبارتا ثمانية أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

سالزبورج ضد سبارتا براغ: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في دوري أبطال أوروبا يوم 18 سبتمبر 2024، حين فاز سبارتا براغ على سالزبورج 3-0 على أرضه. وقبلها، التقى الفريقان مرتين وديًا، فتعادلا 2-2 في يوليو 2024، وفاز سالزبورج 2-1 في يناير 2023. وفي المواجهات الثلاث المسجلة، يتفوق سبارتا بفوز واحد مقابل فوز واحد لسالزبورج، مع تعادل واحد.