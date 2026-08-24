يواجه رين مارسيليا يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 على ملعب روازون بارك في رين.

ويمتلك الضيوف الأفضلية في المواجهات المباشرة الأخيرة، بما في ذلك الفوز 3-1 على رين في آخر لقاء بينهما في الدوري الفرنسي خلال مايو 2026. وتمنح هذه المباراة المهمة كلا الناديين فرصة حاسمة لحصد نقاط ثمينة مع بداية تبلور ملامح موسم الدوري الفرنسي.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة رين ضد مارسيليا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة رين ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة رين ضد مارسيليا على ملعب روازون بارك في رين، مع عدم توافر معلومات البث الرسمية لهذه المباراة في الوقت الحالي.

الدوري الفرنسي - الجولة 4 11 سبتمبر 2026 - 14:45 راوزهون

كيفية شراء تذاكر مباراة رين ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة رين ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي على ملعب روازون بارك، اتبع خيارات الشراء المعتادة التالية:

الموقع الرسمي للنادي: قم بزيارة بوابة التذاكر الرسمية لنادي ستاد رين (billetterie.staderennais.com) لإنشاء حساب، ثم اختر مباراة 11 سبتمبر، وحدد المدرج المفضل لديك باستخدام خريطة الملعب التفاعلية، وأكمل عملية الشراء بأمان.

المتجر الرسمي للفريق: اشترِ التذاكر شخصيًا مباشرة من المتجر الرسمي للمشجعين في روازون بارك (Boutique Officielle أسفل مدرج Groupe Rose) في رين قبل يوم المباراة، وذلك حسب التوافر.

شبابيك تذاكر الملعب: اشترِ ما تبقى من مقاعد الدخول العام من شبابيك تذاكر روازون بارك يوم المباراة، والتي تفتح عادة قبل ساعة ونصف من انطلاق اللقاء.

منصات إعادة البيع الثانوية: إذا نفدت التذاكر الرسمية للنادي، فابحث عن تذاكر عبر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub للحصول على مقاعد من السوق الثانوية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رين ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة رين ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي على ملعب روازون بارك بحسب فئة المقاعد، وقناة الشراء، وحجم الطلب في السوق:

تذاكر النادي الرسمية: تتراوح عادة أسعار تذاكر الدخول العام بالقيمة الاسمية عبر شباك التذاكر الرسمي لنادي ستاد رين بين 25 £ و85 £ (30 € إلى 100 €)، وذلك بحسب ما إذا كنت ستختار مقاعد في المستوى العلوي خلف المرميين أو مقاعد مركزية في المستوى السفلي.

سوق إعادة البيع الثانوية: على منصات إعادة البيع مثل StubHub ، تبدأ أسعار مقاعد الدخول العام عادة من حوالي 90 £ إلى 115 £ (115 $ إلى 145 $ / 105 € إلى 135 €) للدخول العادي، بينما تتراوح أسعار المقاعد المتوسطة والفاخرة بين 150 £ و210 £ .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعار باقات الضيافة الرسمية يوم المباراة، والدخول إلى الصالات، والمقاعد الفاخرة المطلة على أرضية الملعب بين 250 £ و500 £+ للتذكرة الواحدة.

رين ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة رين ومارسيليا

سجّل رين تعادلًا واحدًا وأربع هزائم في آخر خمس مباريات له، ما بين مواجهات ودية قبل الموسم ومباريات رسمية. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وهي نتيجة جاءت بعد أن كان متأخرًا 2-0 في الشوط الأول. وقبل ذلك خلال فترة الإعداد، خسر 2-4 أمام برينتفورد و2-1 أمام سندرلاند، وتعادل 3-3 مع جالطة سراي. ولم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات.

أما مارسيليا، فتُظهر نتائجه الأخيرة تناقضًا واضحًا. فقد فاز في أربع من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام أتلتيكو مدريد في مباراة ودية قبل الموسم. كما فاز 4-0 على ستراسبورج في افتتاح مشواره بالدوري الفرنسي، وتغلب 3-1 على أتلتيك بيلباو، وحقق الفوز 3-0 على الشحانية في مباريات تحضيرية سابقة. وسجّل فريق جينيسيو 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

رين ضد مارسيليا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين يوم 17 مايو 2026، حين تغلب مارسيليا على رين 3-1 على ملعب فيلودروم في الدوري الفرنسي. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، يملك مارسيليا السجل الأقوى بعدما فاز ثلاث مرات مقابل فوز واحد لرين، مع انتصار آخر لمارسيليا في كأس فرنسا. وكانت أحدث مباراة على ملعب روازون بارك ضمن هذه البيانات قد انتهت بفوز رين 1-0 في أغسطس 2025، لكن مارسيليا فرض هيمنته على أغلب المواجهات الأخيرة، بما في ذلك الفوز 4-2 على ملعب فيلودروم في مايو 2025.

ترتيب رين ومارسيليا

في جدول الدوري الفرنسي، يحتل مارسيليا حاليًا صدارة الترتيب، بينما يأتي رين في المركز التاسع.