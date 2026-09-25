يواجه رين نظيره أوكسير يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب روازون بارك في رين.

قدّم أوكسير واحدًا من أكثر عروضه حسماً في نوفمبر 2024، بعدما هزم رين 4-0 على ملعب ستاد دي لابيه ديشان. وردّ رين لاحقًا بأداء قوي بدوره، إذ حقق فوزًا كبيرًا خارج أرضه بنتيجة 3-0 على أوكسير في مواجهتهما في فبراير 2026.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة رين ضد أوكسير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة رين ضد أوكسير في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة رين ضد أوكسير على ملعب روازون بارك في رين، يوم الأحد 11 أكتوبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 6 11 أكتوبر 2026 - 11:15 راوزهون

كيف تشتري تذاكر مباراة رين ضد أوكسير في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين ستاد رينيه وAJ أوكسير على ملعب روازون بارك، اتبع هذه الخطوات المعتادة:

1. منصة التذاكر الرسمية للنادي

الطريقة الأساسية لشراء تذاكر الدخول العام هي عبر الموقع الرسمي لتذاكر ستاد رينيه (billetterie.staderennais.com). وتُطرح التذاكر للبيع عادة قبل أسابيع قليلة من المباراة. وغالبًا ما يحصل أعضاء ستاد رينيه وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية الشراء قبل طرح التذاكر للجمهور العام.

2. سوق إعادة بيع التذاكر الرسمية

إذا نفدت مقاعد الدخول العام، يدير ستاد رينيه بوابة رسمية لإعادة البيع مدمجة في موقع التذاكر الخاص به، ما يتيح لحاملي التذاكر الموسمية إعادة بيع مقاعدهم بأمان بالسعر الاسمي.

3. جماهير الفريق الضيف (مشجعو أوكسير)

يجب على الجماهير الزائرة الراغبة في الجلوس في مدرج الفريق الضيف شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لـ AJ أوكسير أو من خلال الحصة المخصصة لنادي السفر الخاص بالمباريات الخارجية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رين ضد أوكسير في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين ستاد رينيه وAJ أوكسير على ملعب روازون بارك بحسب مكان ووقت الشراء:

1. شباك التذاكر الرسمي (السعر الاسمي)

مقاعد الفئة العادية: تتراوح عادة بين 20 € و60 € لمباريات الدوري الفرنسي العادية عند شرائها مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لستاد رينيه.

المقاعد المميزة / المدرجات الوسطى: تتراوح أسعار المقاعد الواقعة في المدرجات الجانبية الوسطى عادة بين 70 € و100 € .

الحصة المخصصة لجماهير الفريق الضيف: تخضع تذاكر مدرج الفريق الضيف لمشجعي أوكسير الزائرين لسقف تحدده لوائح الدوري الفرنسي، ويبلغ عادة نحو 10 € إلى 15 € .

2. إعادة بيع التذاكر الرسمية والسوق الثانوية

منصات التذاكر الثانوية وإعادة البيع: على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ الأسعار عادة من نحو 70 € إلى 75 € للتذكرة الواحدة، بينما تتراوح العروض في المتوسط بين 100 € و115 € بحسب حجم الطلب وفئة المقعد ورسوم التنفيذ.

رين ضد أوكسير في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة رين وأوكسير

يدخل رين هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلًا واحدًا في آخر ثلاث مباريات له في الدوري الفرنسي، بعدما تغلب مؤخرًا على أنجيه 2-1 في 6 سبتمبر. كما تتضمن سلسلته في آخر خمس مباريات تعادلًا 2-2 مع باريس سان جيرمان وفوزًا 3-2 على لو مان، في مقابل هزيمتين في المباريات التنافسية، وكلتاهما في وديتين خلال فترة ما قبل الموسم أمام سندرلاند وبرينتفورد. وخلال المباريات الخمس، سجل رين تسعة أهداف واستقبل 11 هدفًا، رغم أن مستواه في منافسات الدوري كان أقوى بشكل واضح.

خسر أوكسير آخر ثلاث مباريات له في الدوري الفرنسي من دون أن يحقق أي فوز في المسابقة. وانتهت آخر مبارياته بهزيمة 3-1 أمام ليون في 4 سبتمبر، كما خسر 5-2 أمام لانس و3-1 أمام أنجيه في جولات سابقة. وجاءت نتائجه الإيجابية الوحيدة في عينة المباريات الخمس خلال فترة ما قبل الموسم، بفوز 1-0 على فيردر بريمن وتعادل 1-1 مع تروا. وفي مباريات الدوري، سجل أوكسير ثلاثة أهداف واستقبل 11 هدفًا.

رين ضد أوكسير: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز رين 3-0 خارج أرضه على أوكسير في الدوري الفرنسي. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق رين انتصارين مقابل فوز واحد لأوكسير، مع تعادلين. وانتهت المواجهة السابقة على ملعب روازون بارك، في أكتوبر 2025، بالتعادل 2-2، بينما جاء فوز أوكسير الوحيد في هذه السلسلة بنتيجة 4-0 على أرضه في نوفمبر 2024.