كيفية الحصول على تذاكر ريكسهام ضد تشارلتون أثلتيك: الأسعار ومعلومات المباراة وتذاكر اللحظة الأخيرة والمزيد

يستضيف ريكسهام فريق تشارلتون أثلتيك يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب ستوك كاي راس في ريكسهام.

في مواجهاتهما الأحدث، التقى الفريقان في دوري ليج وان الإنجليزي خلال موسم 2024–25، حيث تعادلا 2-2 في اللقاء الأول قبل أن يحقق ريكسهام فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0 في أبريل 2025. وامتدت مواجهاتهما الرسمية إلى التشامبيونشيب الإنجليزي، حين انتزع ريكسهام فوزًا صعبًا خارج أرضه على تشارلتون بنتيجة 1-0 في ملعب ذا فالي في نوفمبر 2025.

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متى تنطلق مباراة ريكسهام ضد تشارلتون أثلتيك في التشامبيونشيب؟

تقام مباراة ريكسهام ضد تشارلتون أثلتيك على ملعب ستوك كاي راس في ريكسهام يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 20 8 ديسمبر 2026 - 14:45 ريسكورس غراوند

كيف تشتري تذاكر مباراة ريكسهام ضد تشارلتون أثلتيك في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة ريكسهام ضد تشارلتون أثلتيك في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. قنوات النادي الرسمية

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكنك مراجعة بوابة التذاكر الرسمية لنادي ريكسهام أو شباك التذاكر مباشرةً لمعرفة مواعيد البيع العام وأولوية الشراء للأعضاء وخيارات شراء تذاكر الضيوف لحاملي التذاكر الموسمية. وبما أن ريكسهام يستضيف المباراة على ملعب ستوك كاي راس، فإن موقعه الرسمي هو الطريق الأكثر مباشرة وموثوقية لشراء التذاكر الرسمية بسعرها الأصلي.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريكسهام ضد تشارلتون أثلتيك في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا بالأسعار التقديرية لتذاكر مباراة ريكسهام ضد تشارلتون أثلتيك في التشامبيونشيب:

1. قنوات النادي الرسمية

تذاكر البالغين العادية: تبدأ عادةً من نحو 28 إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ عادةً من نحو . الأسعار المخفضة: تبدأ من 7 إلى 21 جنيهًا إسترلينيًا بحسب الفئة العمرية.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأولية للنادي، فإن منصات إعادة البيع، مثل StubHub، تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المقاعد العادية: تبدأ من 65 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ من . المقاعد المتوسطة أو المميزة: تتراوح أسعارها بين 150 و335 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

ريكسهام ضد تشارلتون أثلتيك في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريكسهام وتشارلتون أثلتيك

حقق ريكسهام انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، مسجلًا ثمانية أهداف ومستقبلًا أربعة. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 1-1 مع وولفرهامبتون واندررز، بعدما فاز على ميدلسبره 2-0 في المباراة السابقة. وجاء فوزه الآخر الوحيد خلال هذه السلسلة في وقت أبكر، حين تغلب على بريستون نورث إند 4-1، بينما تخللت ذلك خسارتان أمام شيفيلد يونايتد (1-0) وبلاكبيرن روفرز (2-0).

حقق تشارلتون فوزًا واحدًا دون أي تعادل، وخسر أربعًا من آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، مسجلًا أربعة أهداف ومستقبلًا سبعة. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز على شيفيلد يونايتد 2-1، لكن ذلك جاء بعد ثلاث هزائم متتالية أمام واتفورد (2-0) ونورويتش سيتي (3-1) وميدلسبره (3-0). وخسر تشارلتون أيضًا أمام بولتون واندررز 1-0 خلال هذه السلسلة.

ريكسهام ضد تشارلتون أثلتيك: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين استضاف تشارلتون ريكسهام في التشامبيونشيب وخسر 1-0. وقبل ذلك، فاز ريكسهام بمباراة الدور الأول 1-0 على ملعب ستوك كاي راس في نوفمبر 2025. وفي المواجهات الأربع المسجلة بينهما، فاز ريكسهام ثلاث مرات وتعادل مرة واحدة، فيما لم يحقق تشارلتون أي انتصار في هذه السلسلة. والتقى الفريقان أيضًا مرتين في ليج وان، حيث فاز ريكسهام 3-0 في أبريل 2025، وانتهت المواجهة الأسبق في أكتوبر 2024 بالتعادل 2-2.