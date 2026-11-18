يستضيف ريغا إف سي أتالانتا يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب سكونتو في ريغا.

ستكون هذه أول مواجهة رسمية بين ريغا إف سي وأتالانتا في المنافسات الأوروبية. ويدخل ريغا إف سي الجولة الخامسة بسلسلة من خمس مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات، حقق خلالها فوزين وثلاثة تعادلات.

إليك من GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ريغا إف سي ضد أتالانتا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريغا إف سي ضد أتالانتا في دوري المؤتمر؟

تُقام مباراة ريغا إف سي ضد أتالانتا على ملعب سكونتو في ريغا يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 12:45 سكونتو

كيف تشتري تذاكر مباراة ريغا إف سي ضد أتالانتا في دوري المؤتمر؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة ريغا إف سي ضد أتالانتا المقبلة في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: الشراء مباشرة من منصات التذاكر الرسمية لريغا إف سي أو أتالانتا هو الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا للحصول على مقاعد بأسعارها الأصلية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريغا إف سي ضد أتالانتا في دوري المؤتمر؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة ريغا إف سي ضد أتالانتا في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للناديين

الفئة العادية / خلف المرمى (الأقسام G وF وA): من 15 إلى 30 يورو.

من 15 إلى 30 يورو. المدرج الجانبي / المقاعد المميزة (الأقسام C وE وR المحجوز): من 35 إلى 60 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأولية للناديين، فإن منصات إعادة البيع مثل ستب هب تعرض التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

الفئة الثالثة / خلف المرمى (القسمان G وF): من 95 إلى 105 يورو.

من 95 إلى 105 يورو. الفئة الثانية / الزوايا والمدرجات الجانبية العادية (القسم A وقسم S المحجوز): من 105 إلى 145 يورو.

من 105 إلى 145 يورو. الفئة الأولى / وسط المدرج الرئيسي (القسمان C وE ومقاعد R): من 145 إلى 215 يورو أو أكثر.

ريغا إف سي ضد أتالانتا في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريغا إف سي وأتالانتا

حقق ريغا إف سي فوزين وثلاثة تعادلات دون هزيمة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته التعادل 1-1 مع يابلونيتس في دوري المؤتمر يوم 5 نوفمبر. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع بافوس إف سي في أوروبا، وفاز 2-5 خارج أرضه على غروبينا في الدوري اللاتفي. وسجل ريغا إف سي سبعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال المباريات الخمس.

حقق أتالانتا فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على مونزا خارج أرضه في الدوري الإيطالي يوم 8 نوفمبر، لينهي بذلك سلسلة صعبة. وقبلها، تعادل 1-1 مع كايرات ألماتي في دوري المؤتمر وخسر 3-0 أمام بارما. وسجل أتالانتا تسعة أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، فيما عكس تعادله 4-4 مع فروزينوني و2-2 مع فيورنتينا عدم استقراره الدفاعي في تلك الفترة.

ريغا إف سي ضد أتالانتا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين ريغا إف سي وأتالانتا من آخر خمس مباريات رسمية. وستُحدّث معلومات هذه المباراة إذا توفرت سجلات المواجهات.