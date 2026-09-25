كيفية الحصول على تذاكر ريال مدريد ضد فياريال: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ريال مدريد فريق فياريال يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب برنابيو في مدريد.

ورغم الهيمنة الإجمالية لريال مدريد، فإن المباريات بين الفريقين تتسم تقليديًا بالندية، بمتوسط يقترب من ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة. وفي آخر مواجهة بينهما يوم 24 يناير 2026، حقق ريال مدريد فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-0 على ملعب لا سيراميكا.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ريال مدريد ضد فياريال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني؟

يواجه ريال مدريد فريق فياريال على ملعب برنابيو في مدريد، يوم الأحد 11 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 8 10 أكتوبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

كيفية شراء تذاكر ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر مباراة ريال مدريد ضد فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو، اتبع قنوات البيع الرسمية للنادي ومراحل الطرح:

مراحل الطرح الرسمية وترتيب الأولوية

يطرح ريال مدريد تذاكر المباريات على مراحل منفصلة، تبدأ عادة قبل موعد المباراة بأسبوع إلى أسبوعين:

السوسيوس (حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء النادي): يحصلون على النافذة الأولى، وعادة ما تكون قبل المباراة بـ10 إلى 12 يومًا. حاملو بطاقة Madridista Premium: يحصلون على أولوية مبكرة قبل المباراة بنحو 6 إلى 8 أيام. الجمهور العام: تُطرح أي تذاكر عامة متبقية للجمهور قبل انطلاق المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. تذاكر VIP والضيافة: تكون متاحة قبل أشهر من المباراة لضمان الدخول، ولكن بأسعار أعلى.

منصات التذاكر الثانوية

غالبًا ما تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub مقاعد مدرجة من جانب بائعين معادين للبيع إذا نفدت التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن السعر الأصلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني؟

تعتمد أسعار تذاكر ريال مدريد ضد فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو على ما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو أسواق إعادة البيع الثانوية:

الأسعار الرسمية للنادي (السعر الأصلي)

تختلف أسعار التذاكر الرسمية بحسب الفئة أو الموقع داخل الملعب (المدرجات العلوية مقابل المدرجات الجانبية السفلية):

الجمهور العام / المقاعد القياسية: تتراوح عادة بين 75 € و190 € لمباريات الدوري الإسباني القياسية.

السوسيوس وأعضاء Madridista Premium: يحصلون على أسعار مخفضة، تبدأ عادة من نحو 60 € إلى 150 € .

تذاكر VIP والضيافة: تتراوح بين 275 € و500 €+ بحسب ما تتضمنه من خدمات ضيافة وإمكانية الدخول إلى الصالات.

منصات التذاكر الثانوية

على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تتغير الأسعار بحسب حجم الطلب:

مقاعد الفئة الأدنى (الفئة 3 / المدرجات العلوية): تبدأ من نحو 95 € إلى 130 € .

مقاعد الفئة المتوسطة (الفئة 2 / خلف المرمى): تتراوح بين 150 € و260 € .

الفئة 1 المميزة (المدرجات الجانبية السفلية): تتراوح من 350 € إلى 500 €+ .

ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ريال مدريد وفياريال

فاز ريال مدريد في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات، مقابل خسارة واحدة. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، كما حقق انتصارين كبيرين بنتيجة 4-0 أمام مالاجا و4-1 أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني. أما التعثر الوحيد فجاء في خسارة بالدوري بنتيجة 1-0 أمام ريال بيتيس. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل ريال مدريد 12 هدفًا واستقبل ثلاثة.

عانى فياريال من غياب الاستمرارية، إذ لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات، مع تعادلين وثلاث هزائم. وكانت آخر مبارياته الخسارة 3-2 أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، كما خسر 2-3 أمام ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني. وتعادل الغواصة الصفراء 2-2 مع كل من أتلتيكو مدريد وراسينغ سانتاندير في مبارياته السابقة. وسجل فياريال تسعة أهداف واستقبل عشرة خلال تلك المباريات الخمس.

ريال مدريد ضد فياريال: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 24 يناير 2026، حين استضاف فياريال ريال مدريد وخسر 0-2. وقبل ذلك، فاز ريال مدريد 3-1 على ملعب برنابيو في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد أربع مرات وتعادلا مرة واحدة، بينما لم يحقق فياريال أي انتصار في تلك السلسلة.