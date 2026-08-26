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الدوري الإسباني
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سانتياجو بيرنابيو
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كيفية الحصول على تذاكر ريال مدريد ضد رايو فاييكانو: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
ريال مدريد
رايو فاليكانو
الدوري الإسباني

يواجه ريال مدريد فريق رايو فاييكانو في الدوري الإسباني. إليك كيف يمكنك الحصول على تذاكرك

يواجه ريال مدريد فريق رايو فاييكانو يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب برنابيو في مدريد.

يسعى الفريقان إلى حصد نقاط مبكرة مهمة في مشوارهما في الدوري الإسباني لموسم 2026-27. وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال فبراير 2026، حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على رايو فاييكانو.  

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ريال مدريد ضد رايو فاييكانو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال مدريد ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد رايو فاييكانو على ملعب برنابيو في مدريد، في موعد البداية المؤكد المذكور أعلاه.

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الدوري الإسباني - الجولة 5
سانتياجو بيرنابيو

كيفية شراء تذاكر مباراة ريال مدريد ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

يمكن الحصول على التذاكر الرسمية لمباراة ريال مدريد ضد رايو فاييكانو على ملعب سانتياجو برنابيو عبر هذه الخطوات:

1. القنوات الرسمية الأساسية

  • الموقع الرسمي: قم بزيارة البوابة الرسمية لتذاكر ريال مدريد لحجز التذاكر بالسعر الرسمي.

2. إعادة بيع التذاكر والخيارات البديلة

  • الإفراج الرسمي عن المقاعد (Cessión de Asientos): إذا نفدت التذاكر الأولية، فواصل التحقق من الموقع الرسمي حتى يوم المباراة. يقوم حاملو التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون الحضور بإعادة مقاعدهم إلى النادي لإعادة بيعها للجمهور بشكل مستمر حتى انطلاق اللقاء.
  • المنصات الثانوية: تعرض منصات مثل StubHub تذاكر في السوق الثانوية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد ضد رايو فاييكانو بحسب مستوى الفئة، وما إذا كنت تشتري مباشرة من النادي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

الأسعار الرسمية الاسمية (مباشرة عبر ريال مدريد)

  • الفئة 4 / المدرجات العلوية: حوالي 40–70 €
  • الفئتان 2 و3 / الجوانب والمستويات الوسطى: حوالي 75–130 €
  • الفئة 1 / المدرجات الرئيسية السفلية: حوالي 135–205 €
  • باقات كبار الشخصيات والضيافة: حوالي 295–590+ €

السوق الثانوية / مجمّعات التذاكر

  • أسعار البداية / الدخول العام: حوالي 100–120 €
  • متوسط أسعار المقاعد المعاد بيعها: حوالي 145–260 €

ريال مدريد ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ريال مدريد ورايو فاييكانو

يدخل ريال مدريد المباراة بعد أن حقق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، وتعادل مرة واحدة فقط، وكانت بنتيجة 2-2 أمام فيورنتينا في فترة الإعداد للموسم. وكانت آخر مبارياته فوزًا شاقًا بنتيجة 2-1 على إسبانيول في الدوري الإسباني، حُسم بهدف في الدقيقة 90. وقبل ذلك، فاز مدريد على شالكه 04 بنتيجة 3-0 وحقق انتصارًا خارج أرضه على ديبورتيفو دي لا كورونيا في مباريات ودية قبل الموسم. ولم يتعرض لأي خسارة في آخر خمس مباريات.

أما مستوى رايو فاييكانو مؤخرًا، فكان أقل إقناعًا. فقد فاز في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه تعادلًا 1-1 مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني في الجولة الأولى، بعدما خسر 2-1 أمام إشبيلية في مباراته الافتتاحية في الدوري. كما شكلت الخسارة 3-0 أمام إيبسويتش تاون في فترة الإعداد للموسم والهزيمة أمام فينورد انتكاستين إضافيتين. وجاء انتصار رايو الوحيد خلال تلك السلسلة أمام سبورتينج شارلروا، بنتيجة 3-2 في مباراة ودية. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل ستة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية.

ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

إسبانيول
ف1-2
ريال سوسييداد
ف4-1
مالاجا
ف4-0
بيتيس
خ1-0
إنتر
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
فاييكانو

فاييكانو - المستوى

ابسويتش
خ3-0
إشبيلية
خ2-1
ألافيس
ت1-1
برشلونة
خ5-2
راسينج
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

ريال مدريد ضد رايو فاييكانو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الناديين بفوز ريال مدريد 2-1، وأُقيمت على ملعب برنابيو في الدوري الإسباني يوم 1 فبراير 2026. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 0-0 عندما استضاف رايو مدريد في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، يمتلك مدريد ثلاثة انتصارات مقابل لا شيء لرايو، مع تعادلين، من بينهما تعادل مثير 3-3 على ملعب رايو في ديسمبر 2024 وتعادل 1-1 هناك في فبراير 2024.

وجهاً لوجه

ريال مدريدتعادلرايو فاليكانو
2
3
0
الدوري الإسباني
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ريال مدريد
ريال مدريد
2
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رايو فاليكانو
فاييكانو
1
انتهت
الدوري الإسباني
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رايو فاليكانو
فاييكانو
0
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ريال مدريد
ريال مدريد
0
انتهت
الدوري الإسباني
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ريال مدريد
ريال مدريد
2
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رايو فاليكانو
فاييكانو
1
انتهت
الدوري الإسباني
رايو فاليكانو badge
رايو فاليكانو
فاييكانو
3
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
انتهت
الدوري الإسباني
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رايو فاليكانو
فاييكانو
1
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ريال مدريد
ريال مدريد
1
انتهت
8الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب ريال مدريد ورايو فاييكانو

في جدول الدوري الإسباني المبكر، يحتل ريال مدريد المركز السادس، بينما يأتي رايو فاييكانو في المركز 14 بعد الجولة الافتتاحية من المباريات.

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
7700317+2421
ف
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
7511167+916
ف
ف
ف
خ
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
751197+216
ت
ف
ف
ف
خ
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
7502188+1015
خ
ف
ف
خ
ف
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
7412109+113
خ
ف
ف
ت
خ
6
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
7322116+511
ت
خ
خ
ف
ف
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
7241108+210
ت
خ
ت
ف
ف
8
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
7313913-410
ف
خ
ف
ت
ف
9
فياريالفياريالفياريال
72231312+18
ف
ف
خ
خ
خ
10
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
622276+18
ت
ت
ف
ف
خ
11
خيتافيخيتافيخيتافي
722347-38
ف
خ
ت
ت
خ
12
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
72231116-58
ت
ف
خ
ف
خ
13
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
7223613-78
ت
خ
خ
خ
ف
14
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
714286+27
ف
ت
ت
ت
خ
15
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
7214101007
خ
خ
ف
ت
خ
16
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
72141121-107
خ
خ
ف
خ
ف
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
6123812-45
خ
خ
ت
ف
ت
18
إلتشيإلتشيإلتشي
71241117-65
ف
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
7115413-94
خ
ف
خ
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
7034312-93
خ
خ
ت
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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