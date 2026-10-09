يواجه ريال مدريد إشبيلية يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب برنابيو في مدريد.

هيمن ريال مدريد على المواجهات الأخيرة أمام إشبيلية، بعدما حقق فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 في أحدث لقاء بينهما بالدوري في مايو 2026. وتكتسب هذه المباراة على أرضه أهمية كبيرة لريال مدريد، إذ تمثل آخر مواجهة له في الدوري قبل الكلاسيكو أمام برشلونة.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني - الجولة 9 18 أكتوبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

كيفية شراء تذاكر ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، اتبع مراحل الطرح وطرق الشراء المعتادة:

1. مراحل البيع الرسمية

تُطرح تذاكر المباريات البيتية على ملعب سانتياجو برنابيو على دفعات متدرجة، وعادة ما يكون ذلك قبل يوم المباراة بـ 7 إلى 10 أيام:

Socios (أعضاء النادي): يحصل حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء النادي على أولوية الشراء أولًا، وغالبًا مع خصم.

أعضاء Madridista Premium: يحصل مشجعو النادي الرسميون المشتركون مدفوعو الرسوم على أولوية وصول ثانية، عادة قبل الطرح العام بيوم إلى يومين.

الجمهور العام: تُطرح أي تذاكر متبقية للبيع للجمهور قبل المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام.

2. البائعون الأساسيون للتذاكر

الموقع الرسمي للنادي: منصة التذاكر الأساسية لريال مدريد.

تذاكر VIP والضيافة: تُطرح باقات VIP الخاصة بيوم المباراة قبل تذاكر الدخول العام، ويمكن طلبها عبر بوابة VIP الخاصة بريال مدريد.

3. منصات التذاكر الثانوية وإعادة البيع

المنصات الثانوية: توفّر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تذاكر يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيعها، رغم أن الأسعار غالبًا ما تكون أعلى من قيمتها الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني بحسب الفئة، وحالة العضوية، وقناة الشراء:

1. أسعار التذاكر الرسمية المباشرة

Socios (أعضاء النادي): 40 € – 140 € (تشمل خصومات أولوية للأعضاء عبر جميع فئات المقاعد).

الجمهور العام:55 € – 180 € (النطاق القياسي للقيمة الاسمية في مبيعات الدخول العام الرسمية).

2. باقات VIP والضيافة

مقاعد VIP:250 € – 600 €+ (تشمل مقاعد على جانب الملعب بمحاذاة خط التماس، وإمكانية دخول إلى صالة خاصة، وضيافة يوم المباراة).

3. المنصات الثانوية وإعادة البيع

أسواق إعادة البيع:110 € – 350 €+ (تتذبذب الأسعار فوق القيمة الاسمية بحسب موقع المقعد والطلب على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub ).

ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ريال مدريد وإشبيلية

فاز ريال مدريد في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ولم يخسر سوى أمام ريال بيتيس الذي تغلب عليه 1-0 في أوائل سبتمبر. وكانت آخر نتائجه الفوز خارج أرضه على إلتشي بنتيجة 3-2، كما سجل أربعة أهداف في شباك رايو فاييكانو خلال انتصار بيتي بنتيجة 4-1. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل مدريد 13 هدفًا واستقبل أربعة، ما يعكس الحالة الهجومية الواثقة للفريق.

حقق إشبيلية ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها. وجاءت خسارته الوحيدة أمام أتلتيكو مدريد، الذي هزمه 3-1 في أواخر أغسطس. وحافظ فريق لويس جارسيا على نظافة شباكه في آخر مباراتين، بعدما تغلب على ديبورتيفو دي لا كورونيا 1-0 وفالنسيا 1-0، ما يشير إلى فريق منظم دفاعيًا قبل هذه الرحلة.

ريال مدريد ضد إشبيلية: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

انتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز ريال مدريد 1-0 خارج أرضه على إشبيلية في مايو 2026. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد في أربع مباريات، بينما لم يحقق إشبيلية أي انتصار، مع نتيجة واحدة لم تسفر عن فوز لإشبيلية. وسجل مدريد 10 أهداف خلال تلك المواجهات الخمس واستقبل ثلاثة فقط، ما يؤكد وجود نمط واضح من الهيمنة في هذه المباراة.