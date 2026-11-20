يستضيف ريال مدريد أوساسونا يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب برنابيو في مدريد.

قبل مطلع عام 2026، لم يحقق أوساسونا أي فوز على العملاق الإسباني طوال ما يقرب من 15 عامًا، وتحديدًا منذ يناير 2011. لكنه أنهى تلك السلسلة أخيرًا في آخر مواجهة بينهما في فبراير 2026، حين حقق فوزًا مفاجئًا ومثيرًا بنتيجة 2-1 على ملعب إل سادار، بهدف حاسم سجله راؤول جارسيا في الدقيقة 90، بعدما أدرك فينيسيوس جونيور التعادل عقب ركلة جزاء سجلها أنتي بوديمير في الشوط الأول.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر ريال مدريد ضد أوساسونا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني؟

تبدأ مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا على ملعب برنابيو في مدريد يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 16 13 ديسمبر 2026 - 09:00 سانتياجو بيرنابيو

كيف تشتري تذاكر ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لريال مدريد: هو المصدر الأساسي والأكثر أمانًا لتذاكر المباريات التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو. تُطرح التذاكر عادةً أولًا لأعضاء النادي (سوسيوس)، ثم لحاملي بطاقة مدريدستا بريميوم، وأخيرًا للجمهور العام قبل المباراة بأيام قليلة.

هو المصدر الأساسي والأكثر أمانًا لتذاكر المباريات التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو. تُطرح التذاكر عادةً أولًا لأعضاء النادي (سوسيوس)، ثم لحاملي بطاقة مدريدستا بريميوم، وأخيرًا للجمهور العام قبل المباراة بأيام قليلة. الموقع الرسمي لنادي أوساسونا: عندما تُقام المباراة على ملعب إل سادار في بامبلونا، يمكن شراء التذاكر مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لأوساسونا، لكن التذاكر المتاحة للجمهور العام غالبًا ما تكون محدودة للغاية بسبب ارتفاع الطلب المحلي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الفئة الثالثة (المدرجات العلوية / خلف المرميين): يتراوح السعر الأصلي تقريبًا بين 90 و120 يورو .

يتراوح السعر الأصلي تقريبًا بين . الفئة الثانية (المدرجات الجانبية / الزوايا): يتراوح السعر الأصلي تقريبًا بين 120 و150 يورو .

يتراوح السعر الأصلي تقريبًا بين . الفئة الأولى والفئة الأولى المميزة (جانبا الملعب / أفضل إطلالة): يتراوح السعر الأصلي تقريبًا بين 125 و290 يورو .

يتراوح السعر الأصلي تقريبًا بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار باقات الضيافة الرسمية المعتادة ومقصورات كبار الشخصيات من 275 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام / المدرجات العلوية: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 95 إلى 110 يوروهات .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . المدرجات الجانبية والفئات المميزة في سوق إعادة البيع: تتراوح أسعارها عادةً بين 150 و380 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعارها عادةً من نحو 300 إلى 350 يورو، وقد تتجاوز 450 يورو للمقاعد ذات المواقع المميزة.

ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال مدريد وأوساسونا

يدخل ريال مدريد هذه المباراة بعد فوزه في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفًا واستقبل سبعة. وكانت آخر نتائجه الفوز على فالنسيا 3-0 في الدوري الإسباني، كما حقق في وقت سابق من هذه السلسلة انتصارًا خارج أرضه على برشلونة بنتيجة 2-1. ويُظهر فوزه على أيك أثينا 3-2 في دوري أبطال أوروبا وتغلبه على لايبزيج 4-1 تنوع الفرق التي تعامل معها بسهولة. وحافظ فريق مورينيو على الضغط في صدارة الترتيب بسلسلة من خمسة انتصارات متتالية.

فاز أوساسونا بمباراة واحدة، وتعادل في أخرى، وخسر ثلاثًا من مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته التعادل 1-1 مع أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، بعد خسارته أمام ديبورتيفو دي آ كورونيا بنتيجة 2-1، وإشبيلية بنتيجة 2-0. وكان الفوز 6-0 على أتلتيكو كالاتايود في كأس ملك إسبانيا، والانتصار 2-0 على راسينج سانتاندير في الدوري، النقطتين المضيئتين الوحيدتين في سلسلة حديثة صعبة بخلاف ذلك.

ريال مدريد ضد أوساسونا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 21 فبراير 2026، حين فاز أوساسونا على ريال مدريد 2-1 على أرضه. وقبلها، فاز ريال مدريد 1-0 على ملعب برنابيو في أغسطس 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ريال مدريد ثلاث مرات وأوساسونا مرة واحدة، وانتهت مباراة بالتعادل. وسجل ريال مدريد 10 أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل سبعة أهداف لأوساسونا.