كيفية الحصول على تذاكر ريال مدريد ضد آر بي لايبزيج: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي ريال مدريد مع RB Leipzig يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على ملعب برنابيو في مدريد.

يمتلك ريال مدريد أفضلية طفيفة في تاريخ المواجهات المباشرة الأوروبية بين الفريقين، بعدما حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارة واحدة في أربع مواجهات سابقة. وأقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في دور الـ16 من موسم 2023-24، حين تأهل ريال مدريد بصعوبة بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين بعد التعادل 1-1 في لقاء الإياب على ملعب برنابيو.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة ريال مدريد ضد RB Leipzig، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال مدريد ضد RB Leipzig في دوري أبطال أوروبا؟

يلعب ريال مدريد أمام RB Leipzig على ملعب برنابيو في مدريد، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 21 أكتوبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال مدريد ضد RB Leipzig في دوري أبطال أوروبا؟

لحضور مباراة ريال مدريد ضد RB Leipzig في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو، تتوفر عدة خيارات للشراء عبر فئات وقنوات مختلفة:

1. القنوات الرسمية للنادي

الموقع الرسمي والتطبيق الخاص بريال مدريد: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء تذاكر الدخول العام بالسعر الرسمي.

أعضاء النادي (Socios): يحصل أعضاء نادي ريال مدريد على نافذة أولوية للشراء وخصم قبل طرح التذاكر المتبقية للجمهور العام.

حاملو بطاقة Madridista: يحصل حاملو البطاقات من غير الأعضاء على نافذة أولوية ثانية لحجز التذاكر المتبقية.

قطاع جماهير RB Leipzig: يجب على الجماهير الزائرة شراء تذاكر القسم المخصص للضيوف مباشرة عبر الخدمات الرسمية لمشجعي RB Leipzig.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد ضد RB Leipzig في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد ضد RB Leipzig في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو بشكل كبير بحسب الفئة والتصنيف وسوق البيع:

1. السوق الأولية (المبيعات الرسمية لريال مدريد)

الدخول العام: تتراوح التذاكر العادية بالسعر الرسمي عادة من 75 يورو للمقاعد العلوية خلف المرمى (الفئة 4) حتى 250-300+ يورو للمقاعد الجانبية المميزة في المستوى السفلي (الفئة 1 بريميوم).

أعضاء النادي (Socios) وحاملو بطاقة Madridistas: يحصل الأعضاء عادة على خصومات تتراوح بين 20% و30% من السعر الرسمي خلال نوافذ البيع ذات الأولوية.

2. أسواق التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض أسعار التذاكر ضمن النطاقات التالية بحسب حجم الطلب وموقع المقعد:

الفئتان 3 / 4 (المدرجات العلوية): نحو 240 - 280 يورو للتذكرة الواحدة.

الفئة 2 (المدرجات المتوسطة / الجانبية): نحو 275 - 350 يورو للتذكرة الواحدة.

الفئة 1 والمقاعد الجانبية المميزة: 350 - 500+ يورو للتذكرة الواحدة.

متوسط سعر إعادة البيع: يدور عادة حول 300 - 450 يورو للمقاعد العادية.

ريال مدريد ضد RB Leipzig في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ريال مدريد وRB Leipzig

يدخل ريال مدريد هذه المباراة وهو في حالة قوية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وتغلب فريق مورينيو على إنتر بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا، ثم أتبع ذلك بانتصار 4-1 على رايو فاييكانو في الدوري الإسباني. وكانت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة بنتيجة 1-0 أمام ريال بيتيس. وسجل مدريد 14 هدفًا خلال هذه المباريات الخمس واستقبلت شباكه خمسة أهداف، وكان ظهوره الأخير فوزًا بنتيجة 3-2 خارج أرضه أمام إلتشي في الدوري الإسباني.

عانى RB Leipzig من غياب الثبات، إذ فاز في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه خسارة بنتيجة 2-0 أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني. أما أسوأ محطة في تلك السلسلة فكانت الخسارة 4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا، رغم أن اكتساح هامبورج SV بنتيجة 5-0 يظهر قدرته على تقديم مستويات قوية. وسجل لايبزيج 10 أهداف واستقبل 10 أخرى خلال تلك المباريات الخمس.

ريال مدريد ضد RB Leipzig: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أُقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في مارس 2024، حين تعادل الفريقان 1-1 في مباراة بدوري أبطال أوروبا على ملعب برنابيو. وكان ريال مدريد قد فاز ذهابًا في تلك المواجهة بنتيجة 1-0 في لايبزيج خلال الشهر السابق. وعلى مدار آخر أربع مواجهات مباشرة، فاز ريال مدريد مرتين وفاز لايبزيج مرة واحدة، مع تعادل واحد، وسجل الفريقان تسعة أهداف بينهما في تلك المباريات.