يستضيف ريال سوسييداد فريق تورينسي يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان.

تمثل مواجهة مرحلة الدوري المقبلة حدثًا بارزًا ونادرًا بين فريق بارز في دوري الدرجة الأولى الإسباني ومنافس برتغالي طموح. وسيعتمد الفريقان على مسيرتيهما القاريتين المختلفتين ومستواهما مؤخرًا حين يدخلان أرضية ملعب ريالي أرينا سعيًا لحصد نقاط مهمة في مرحلة الدوري.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر ريال سوسييداد ضد تورينسي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ريال سوسييداد ضد تورينسي في الدوري الأوروبي؟

تُقام مباراة ريال سوسييداد ضد تورينسي على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 15:00 أنويتا

كيف تشتري تذاكر ريال سوسييداد ضد تورينسي في الدوري الأوروبي؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة ريال سوسييداد ضد تورينسي المقبلة في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر النادي الرسمية: يظل الشراء المباشر عبر الموقع الرسمي لريال سوسييداد أو شباك التذاكر الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية للحصول على مقاعد بالأسعار الرسمية المعتادة في ملعب ريالي أرينا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال سوسييداد ضد تورينسي في الدوري الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ريال سوسييداد ضد تورينسي في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

الأسعار الرسمية: تبدأ عمومًا من نحو 70 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع التابعة للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أقل الأسعار وفئة الدخول: تبدأ من نحو 130 إلى 250 يورو .

تبدأ من نحو . المقاعد العادية والمتوسطة: تتراوح بين 250 و550 يورو .

تتراوح بين . الضيافة المميزة والمقاعد في المواقع الرئيسية: تبدأ أسعارها من أكثر من 1,000 يورو.

ريال سوسييداد ضد تورينسي في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال سوسييداد وتورينسي

حقق ريال سوسييداد ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا على رايو فاييكانو 1-0 في الدوري الإسباني، كما تعادل 1-1 مع ليون في الدوري الأوروبي. وقبل ذلك، تغلب على ليلستروم 6-0 أوروبيًا وعلى ليفانتي 2-1 في الدوري، بينما جاءت هزيمته الوحيدة أمام أتلتيك بيلباو. وسجل سوسييداد 11 هدفًا واستقبل أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

حقق تورينسي انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 2-3 أمام أونياو دي ليريا في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، بعدما فاز قبلها على أرارات أرمينيا 3-2 في الدوري الأوروبي. وتشمل نتائجه الأخيرة أيضًا خسارة ثقيلة 4-1 أمام فيرينتسفاروش. وسجل تورينسي سبعة أهداف واستقبل ثمانية خلال المباريات الخمس.

ريال سوسييداد ضد تورينسي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين ريال سوسييداد وتورينسي. وتمثل هذه المباراة لقاءً نادرًا على الساحة الأوروبية بين نادٍ من إسبانيا وآخر من الدرجة الثانية البرتغالية.