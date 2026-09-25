يواجه ريال سوسيداد فريق ديبورتيفو لا كورونيا يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان.

يتشارك ريال سوسيداد وديبورتيفو لا كورونيا تاريخًا طويلًا في الدوري الإسباني، تميز بمواجهات تنافسية بلغ متوسط الأهداف فيها 2,8 هدفًا في المباراة الواحدة عبر لقاءاتهما الرسمية. وفي آخر مواجهة مباشرة بينهما في دوري الدرجة الأولى في فبراير 2018، حقق ريال سوسيداد فوزًا كاسحًا على أرضه بنتيجة 5-0 أمام ديبورتيفو.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة ريال سوسيداد ضد ديبورتيفو لا كورونيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال سوسيداد ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة ريال سوسيداد ضد ديبورتيفو لا كورونيا يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان.

الدوري الإسباني - الجولة 8 11 أكتوبر 2026 - 10:15 أنويتا

كيفية شراء تذاكر مباراة ريال سوسيداد ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر مباراة الدوري الإسباني بين ريال سوسيداد وديبورتيفو لا كورونيا على ملعب ريالي أرينا، اتبع هذه الخطوات:

الموقع الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر موثوقية لشراء التذاكر تكون مباشرة عبر الموقع الرسمي لريال سوسيداد. وعادةً ما تُطرح التذاكر للجمهور العام قبل المباراة بعدة أسابيع، بعد منح أولوية الشراء لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية. شباك التذاكر الرسمي في الملعب: يمكنك شراء التذاكر شخصيًا من شباك تذاكر ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان خلال الأيام التي تسبق المباراة أو في يوم اللقاء، وذلك حسب التوافر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال سوسيداد ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة ريال سوسيداد ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني على فئة المقعد وقناة الشراء:

التذاكر الرسمية المباشرة (ريال سوسيداد)

التذاكر العادية العامة: تتراوح عادةً بين 25 € و90 € .

خلف المرمى (فوندو نورتي وفوندو سور): 20 € إلى 50 € المدرجات الجانبية (تريبونا إيستي): 40 € إلى 75 € المدرج الرئيسي (تريبونا برينسيبال): 60 € إلى 90 €

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح بين 120 € و400 €+ (تشمل تقديم الطعام، والدخول إلى الصالة، والمقاعد المميزة).

منصات التذاكر الثانوية

على منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub، تتقلب الأسعار حسب الطلب:

الأسعار الابتدائية: تبدأ عادةً من نحو 50 € إلى 80 € للمقاعد من الفئة الأساسية.

متوسط الأسعار: عادةً ما تتكلف مقاعد إعادة البيع المميزة من الفئة الأولى أو على الجانب الطويل بين 95 € و250 €+ ، حسب موقع المقعد والطلب في السوق.

ريال سوسيداد ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال سوسيداد وديبورتيفو لا كورونيا

فاز ريال سوسيداد في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكان أحدث ظهور له فوزًا بنتيجة 3-2 على إلتشي خارج أرضه في الدوري الإسباني يوم 7 سبتمبر، كما تغلب أيضًا على إسبانيول 2-1 في وقت سابق من الموسم. وجاءت خسارتاه أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1 وريال بيتيس بنتيجة 1-0. وسجل فريق ماتاراتسو ستة أهداف واستقبل خمسة خلال تلك السلسلة.

فاز ديبورتيفو لا كورونيا في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه فوزًا بنتيجة 3-2 على فياريال في الدوري الإسباني يوم 5 سبتمبر، بعد انتصار 3-1 على فالنسيا يوم 30 أغسطس. وتعادل 1-1 في كل من أول مباراتين له في الدوري أمام مالاجا وإلتشي. وكانت خسارته الوحيدة بنتيجة 1-0 أمام ريال مدريد في مباراة ودية قبل الموسم. وسجل ديبورتيفو ثمانية أهداف واستقبل خمسة خلال المباريات الخمس.

ريال سوسيداد ضد ديبورتيفو لا كورونيا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

كانت أحدث مواجهة تنافسية بين هذين الناديين في الدوري الإسباني يوم 2 فبراير 2018، حين فاز ريال سوسيداد على ديبورتيفو 5-0 على أرضه. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، حقق ريال سوسيداد ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لديبورتيفو، مع تعادل واحد. وسجل ريال سوسيداد 11 هدفًا في تلك المواجهات الخمس، بينما سجل ديبورتيفو 9 أهداف.