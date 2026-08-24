يلتقي ريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان.

تقاسم الطرفان منافسة محتدمة في موسم 2025–26، وبرز ذلك بشكل خاص في كأس ملك إسبانيا، حيث تفوق ريال سوسييداد على أتلتيكو 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادل مثير 2-2. ومع وجود مواهب بارزة في صفوف الفريقين، تمثل هذه المواجهة اختبارًا مهمًا لطموحات الطرفين في بداية الموسم ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ريال سوسييداد ضد أتلتيكو مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال سوسييداد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة ريال سوسييداد ضد أتلتيكو مدريد على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان. وترد تفاصيل موعد انطلاق المباراة أعلاه.

الدوري الإسباني - الجولة 5 13 سبتمبر 2026 - 15:00 أنويتا

كيفية شراء تذاكر مباراة خيتافي ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة خيتافي ضد ديبورتيفو لا كورونيا على ملعب Estadio Coliseum في خيتافي، اتبع هذه الخطوات:

القناة الرسمية المباشرة

قم بزيارة بوابة التذاكر الرسمية لنادي خيتافي: توجه إلى قسم التذاكر الرسمي على موقع خيتافي الإلكتروني ( entradas.getafecf.com ). ولأن خيتافي هو الفريق المضيف، فإن جميع مبيعات التذاكر للجمهور العام تُدار مباشرة عبر منصته.

جماهير الفريق الضيف (مساندة ديبورتيفو لا كورونيا)

إذا كنت ترغب في الجلوس في قسم الجماهير الضيفة مع مشجعي ديبورتيفو، فإن عمليات الشراء تُدار عادة مباشرة عبر القنوات الرسمية لنادي RC Deportivo للأعضاء المسجلين (socios) أو روابط المشجعين (peñas).

منصات سوق التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية أو كنت تشتري في اللحظات الأخيرة، فإن منصات تجميع التذاكر الثانوية مثل StubHub تدرج تذاكر إعادة البيع.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة خيتافي ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة خيتافي ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني عادة بين نحو 25 إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا (30 إلى 90 يورو) لتذاكر الدخول العام العادية مباشرة عبر القنوات الرسمية للنادي.

القناة الرسمية المباشرة تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباراة خيتافي ضد ديبورتيفو لا كورونيا عمومًا بين 25 و75 جنيهًا إسترلينيًا (30 إلى 90 يورو) بحسب فئة المدرج، إذ تبدأ من 25 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد الواقعة خلف المرميين، وتصل إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد المركزية في المدرج الرئيسي.

المنصات الثانوية على منصات سوق التذاكر الثانوية مثل StubHub، تتقلب أسعار إعادة البيع بحسب طلب الجماهير وتوافر المقاعد، وغالبًا ما تبدأ من نحو 45 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا للخيارات الأساسية وترتفع بشكل ملحوظ للمواقع المميزة.

ريال سوسييداد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد

خسر ريال سوسييداد مبارياته الخمس الأخيرة كلها. وكانت آخر مواجهة له خسارة 1-0 أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم 21 أغسطس، وقبل ذلك خسر 3-1 أمام تشيلسي و2-1 أمام إف سي كولن في مباراتين وديتين خلال فترة الإعداد للموسم. كما تكمل خسارتان إضافيتان أمام إف سي كولن (2-0) وتولوز (2-1) سلسلة من خمس هزائم متتالية. وسجل سوسييداد ثلاثة أهداف واستقبل عشرة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات لأتلتيكو مدريد عن تعادل واحد وانتصارين وهزيمتين. وكانت أحدث نتائجه تعادلًا 2-2 مع فياريال في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس. وقبل ذلك، فاز على مالاجا 2-0 في افتتاح مشواره بالدوري، وتغلب على مارسيليا 2-1 في مباراة ودية خلال فترة الإعداد للموسم. وكشفت الهزيمتان أمام مانشستر سيتي (3-1) ومانشستر يونايتد (2-1) في فترة الإعداد للموسم عن هشاشة دفاعية. وسجل أتلتيكو ثمانية أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

ريال سوسييداد ضد أتلتيكو مدريد: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في كأس ملك إسبانيا يوم 18 أبريل 2026، حين انتهت المباراة على ملعب ميتروبوليتانو بالتعادل 2-2. وقبل ذلك، فاز أتلتيكو على سوسييداد 3-2 على أرضه في الدوري الإسباني يوم 7 مارس 2026. وعبر آخر خمس مواجهات، حقق أتلتيكو مدريد انتصارين، مقابل تعادلين وفوز واحد لريال سوسييداد. وانتهت مواجهة الدوري الإسباني في يناير 2026 على ملعب ريالي أرينا بالتعادل 1-1، بينما يبقى فوز أتلتيكو على أرضه 4-0 في مايو 2025 النتيجة الأكثر وضوحًا في السلسلة الأخيرة.

ترتيب ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد

في جدول الدوري الإسباني 2026/27 في مراحله المبكرة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث، بينما يأتي ريال سوسييداد في المركز الـ17.