كيفية الحصول على تذاكر ريال بيتيس ضد كومو: أسعار دوري أبطال أوروبا، ومعلومات المباراة، ومبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد

يستضيف ريال بيتيس فريق كومو يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026، على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية.

جمعت الفريقين مواجهة واحدة سابقة، كانت مباراة ودية تحضيرية في أغسطس 2025، فاز فيها كومو على الفريق الإسباني بصعوبة بنتيجة 3-2. ويخوض كومو هذه الجولة الأوروبية بعدما قدم أداءً لافتًا على الساحة القارية، أبرزُه فوزه المذهل على لانس بنتيجة 9-1 في دوري أبطال أوروبا.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد كومو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ريال بيتيس ضد كومو في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة ريال بيتيس ضد كومو على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 9 ديسمبر 2026 - 12:45 بينتو فيامارين

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد كومو في دوري أبطال أوروبا؟

إليك خيارات الحصول على التذاكر وشرائها لمباراة ريال بيتيس ضد كومو المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكن شراء التذاكر مباشرةً عبر بوابة ريال بيتيس الرسمية للتذاكر وقنوات النادي، وهي الطريقة الأكثر موثوقية ومباشرةً للحصول على مقاعد بالسعر الرسمي لمشجعي الفريق المضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العامة على منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد كومو في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد كومو في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

الجمهور العام / المقاعد العادية: تتراوح عادةً بين نحو 40 و150 يورو .

تتراوح عادةً بين نحو . باقات كبار الشخصيات / الضيافة: تبدأ عادةً من نحو 250 يورو وقد تتجاوز 600 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

المقاعد العادية المعاد بيعها: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 70 إلى 100 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . المقاعد المميزة / مرتفعة الطلب بعد نفاد التذاكر: قد تتراوح أسعارها من 150 يورو إلى أكثر بكثير من 400 يورو.

ريال بيتيس ضد كومو في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال بيتيس وكومو

حقق ريال بيتيس ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت آخر نتائجه الفوز على إلتشي 2-0 في الدوري الإسباني، كما تغلب على فينورد 1-0 في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1 في مسابقة أوروبية. وسجل بيتيس خمسة أهداف واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس.

حقق كومو ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات خاضها. وكانت آخر مبارياته خسارة أمام إنتر ميلان 2-0 في الدوري الإيطالي، لكنه كان قد حقق قبلها فوزًا لافتًا على لانس بنتيجة 9-1 في دوري أبطال أوروبا. كما حصد سبع نقاط من مبارياته الثلاث في الدوري الإيطالي أمام فينيزيا وتورينو وساسولو خلال هذه الفترة. وسجل كومو 15 هدفًا واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس.

ريال بيتيس ضد كومو: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت المواجهة الوحيدة المسجلة بين ريال بيتيس وكومو في مباراة ودية تحضيرية في أغسطس 2025، فاز فيها كومو بنتيجة 3-2. ولا يوجد سجل لمواجهات رسمية بين الناديين قبل لقائهما في دوري أبطال أوروبا.