كيفية الحصول على تذاكر ريال بيتيس ضد ريال مدريد: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ريال بيتيس فريق ريال مدريد يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

يدخل الفريقان هذه المباراة سعيًا لاكتساب زخم مبكر في جدول ترتيب الدوري بعد سلسلة من الاستعدادات التنافسية في فترة ما قبل الموسم. تاريخيًا، شهدت المواجهات بين هذين الناديين الإسبانيين صراعات متقاربة، ما يجعل هذه المباراة المقبلة واحدة من أبرز محطات بداية الموسم المحلي.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، على أن تنطلق في الموعد المدرج أدناه.

الدوري الإسباني - الجولة 4 4 سبتمبر 2026 - 15:00 لا كاروتوخا

كيفية شراء تذاكر ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر ريال بيتيس ضد ريال مدريد، اتبع هذه الخطوات عبر القنوات الرسمية والثانوية:

1. البيع الأساسي (الموقع الرسمي للنادي)

جماهير الفريق المضيف: قم بزيارة بوابة التذاكر الرسمية لريال بيتيس. وعادة ما تُطرح التذاكر للجمهور العام قبل المباراة بأسبوع إلى أسبوعين بعد انتهاء أولوية البيع للأعضاء.

جماهير الفريق الضيف: إذا كنت تشجع ريال مدريد، فإن تذاكر الجماهير الضيفة تُخصص حصريًا عبر القنوات الرسمية لريال مدريد للأعضاء المسجلين/Madridistas.

2. الشركاء الرسميون المعتمدون

للحصول على مقاعد مضمونة أو باقات تشمل الفندق + التذكرة، تحقق من البائعين المعتمدين مثل P1 Travel (الشريك الرسمي لبيتيس) أو خيارات كبار الزوار/الضيافة الرسمية على بوابة تذاكر ريال بيتيس.

3. الأسواق الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية العامة بسرعة، يمكن العثور على تذاكر بديلة عبر منصات التذاكر الثانوية الموثقة مثل StubHub . لاحظ أن أسعار إعادة البيع غالبًا ما تكون أعلى من السعر الاسمي بسبب ارتفاع الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر ريال بيتيس ضد ريال مدريد بحسب طريقة الشراء، وفئة المقاعد، والمستوى (العلوي مقابل القريب من أرضية الملعب).

التذاكر الأساسية العادية تتراوح أسعار التذاكر الرسمية المباعة مباشرة للجمهور العام عبر بوابة تذاكر ريال بيتيس عادة بين €60 و€160+ للمقاعد بالسعر الاسمي.

باقات كبار الزوار والضيافة تبدأ الخيارات الرسمية لكبار الزوار والضيافة على بوابة النادي من نحو €200 إلى €350+ لكل تذكرة، مع إطلالات مميزة وخدمات يوم المباراة.

باقات السفر المعتمدة تجمع الباقات المقدمة من شركاء السفر الرسميين مثل P1 Travel بين دخول مضمون إلى الملعب والإقامة، وتتراوح عادة بين €189 و€214+ للشخص الواحد.

منصات إعادة البيع الثانوية على منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، تتراوح أسعار إعادة البيع عادة بين €125 و€200+ ($128 – $200+)، مع ارتفاع الأسعار فوق القيمة الاسمية القياسية بفعل الطلب الكبير.

ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ريال بيتيس وريال مدريد

يدخل ريال بيتيس هذه المباراة بسجل في فترة ما قبل الموسم بلغ ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 1-0 أمام إنتر، لكنه كان قد تغلب قبل ذلك على أرسنال 3-1 واكتسح ليون 4-0. كما تعادل بيتيس 2-2 مع بورنموث وفاز بصعوبة على ألميريا 1-0، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا أربعة أهداف عبر المباريات الخمس.

يصل ريال مدريد بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له في فترة ما قبل الموسم. وفاز 3-0 على شالكه 04 في آخر ظهور له، كما تغلب أيضًا على ليجانيس 4-1 في وقت سابق من البرنامج. وكان التعادل 2-2 مع فيورنتينا هو المباراة الوحيدة التي أهدر فيها نقاطًا. وسجل مدريد 11 هدفًا واستقبل ستة أهداف عبر المباريات الخمس، ليظهر فعالية هجومية ثابتة طوال فترة ما قبل الموسم.

ريال بيتيس ضد ريال مدريد: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بالتعادل 1-1، حين استضاف بيتيس ريال مدريد في الدوري الإسباني في أبريل 2026. وقبل ذلك، فاز مدريد على أرضه بشكل مقنع، بعدما تغلب على بيتيس 5-1 في يناير 2026. وعبر آخر خمس مواجهات في الدوري الإسباني، يمتلك مدريد السجل الأقوى بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبيتيس وتعادل واحد، وذلك التعادل السلبي جاء على ملعب برنابيو في مايو 2024.

ترتيب ريال بيتيس وريال مدريد

يبدأ الناديان موسم الدوري الإسباني الجديد من دون مركز مستقر، إذ يأتي ريال بيتيس في المركز 14 وريال مدريد في المركز 15 في جدول الترتيب المبكر.



