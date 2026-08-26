كيفية الحصول على تذاكر ريال بيتيس ضد خيتافي: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ريال بيتيس فريق خيتافي يوم الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال مارس/آذار 2026، حقق خيتافي فوزًا بنتيجة 2-0 على ريال بيتيس. وسيكون الفريقان متحمسين لحصد نقاط مهمة في ظل سعيهما لبناء الزخم مبكرًا في الموسم المحلي.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية. تحقّق من القوائم المحلية لمعرفة موعد انطلاق المباراة المؤكد في منطقتك.

الدوري الإسباني - الجولة 6 17 سبتمبر 2026 - 13:00 بينتو فيامارين

كيفية شراء تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي في الدوري الإسباني؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي في الدوري الإسباني يوم 16 سبتمبر/أيلول من خلال عدة خيارات أساسية وثانوية لبيع التذاكر:

الموقع الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر أمانًا لشراء التذاكر المباشرة بالسعر الرسمي هي عبر بوابة تذاكر ريال بيتيس الرسمية (realbetisbalompie.es). وتُطرح تذاكر المباريات على أرض الفريق عادةً للبيع العام قبل انطلاق اللقاء بفترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

شباك التذاكر الرسمي (Taquillas): يمكنك شراء المقاعد المتبقية أو التي أُعيد طرحها مباشرة من شباك التذاكر في ملعب بينيتو بيامارين / ملعب لا كارتوخا في إشبيلية قبل يوم المباراة أو في يوم اللقاء.

شركاء السفر والضيافة المعتمدون: توفّر وكالات السفر الرياضية الرسمية مثل P1 Travel تذاكر إلكترونية مضمونة ليوم المباراة، إلى جانب باقات كبار الزوار والضيافة.

منصات سوق التذاكر الثانوية: إذا نفدت تذاكر النادي الرسمية، تعرض المنصات الثانوية مثل StubHub تذاكر إعادة بيع من حاملي التذاكر الموسمية والبائعين الأفراد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي في الدوري الإسباني يوم 16 سبتمبر/أيلول بحسب فئة المقعد وقناة الشراء:

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي (مباشرة/النادي): تبدأ أسعار التذاكر العادية لمباراة ضمن الفئة المعتادة في الدوري الإسباني عادة من نحو 30 إلى 35 يورو للمقاعد العلوية خلف المرميين، وقد تصل إلى 60 إلى 90 يورو أو أكثر لمقاعد المدرج السفلي المركزي.

إعادة البيع والمنصات الثانوية: تبدأ أسعار التذاكر العادية في المنصات الثانوية مثل StubHub من حوالي 20 إلى 35 يورو للدخول الأساسي، فيما تتراوح أسعار المقاعد في السوق الثانوية في المتوسط بين 60 و150 يورو ، وتصل الخيارات المميزة أو الأعلى طلبًا إلى 200 يورو أو أكثر .

كبار الزوار والضيافة: تبدأ باقات الضيافة الرسمية ليوم المباراة والباقات المميزة عمومًا من 120 إلى 250 يورو أو أكثر للشخص الواحد.

ريال بيتيس ضد خيتافي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج ريال بيتيس وخيتافي

فاز ريال بيتيس في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر واحدة من آخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات، مع وجود نتيجة إضافية من فترة ما قبل الموسم. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه على فالنسيا بنتيجة 1-0 في الدوري الإسباني يوم 25 أغسطس/آب، وذلك بعد أربعة أيام من انتصاره على أرضه على ريال سوسييداد بالنتيجة نفسها. وقبل انطلاق الموسم التنافسي، خسر بيتيس بنتيجة 1-0 أمام إنتر في مباراة ودية وتعادل 2-2 مع AFC Bournemouth. كما شهدت فترة الإعداد فوزه 3-1 على أرسنال. وأسفرت تلك المباريات الخمس عن تسجيل خمسة أهداف واستقبال خمسة أهداف إجمالًا.

فاز خيتافي في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات خاضها. وكانت آخر نتائجه فوزًا بنتيجة 1-0 على راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس/آب، كما تغلب على بارتيزان بيوغراد 3-1 في تصفيات دوري المؤتمر يوم 20 أغسطس/آب. وشكّلت الخسارة 3-0 أمام ديبورتيفو ألافيس يوم 15 أغسطس/آب أسوأ محطة في تلك السلسلة. وسجل خيتافي ستة أهداف واستقبل ستة أخرى خلال تلك المباريات الخمس، مع تعادل ودي 1-1 أمام توتنهام هوتسبير ضمن هذه السلسلة أيضًا.

ريال بيتيس ضد خيتافي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الفريقين جاءت في الدوري الإسباني يوم 8 مارس/آذار 2026، حين استضاف خيتافي ريال بيتيس وفاز بنتيجة 2-0. وقبل ذلك، حقق بيتيس فوزًا كبيرًا على أرضه بنتيجة 4-0 في ديسمبر/كانون الأول 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، يملك ريال بيتيس ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لخيتافي، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وكانت بنتيجة 1-1 على ملعب بينيتو بيامارين في فبراير/شباط 2024.

ترتيب ريال بيتيس وخيتافي

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل ريال بيتيس المركز الثاني، بينما يأتي خيتافي في المركز الثامن.