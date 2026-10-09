كيفية الحصول على تذاكر ريال بيتيس ضد برشلونة: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي ريال بيتيس مع برشلونة يوم السبت، 17 أكتوبر 2026، على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

ويملك النادي الكتالوني تاريخيًا سجلًا متفوقًا في المواجهات المباشرة أمام بيتيس، بعدما حقق 88 فوزًا في 144 مواجهة بجميع المسابقات. وفي آخر لقاء بينهما في الدوري خلال مايو 2026، فاز برشلونة بنتيجة 3-1 على الفريق الأندلسي.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، يوم السبت، 17 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 9 17 أكتوبر 2026 - 12:30 لا كاروتوخا

كيفية شراء تذاكر ريال بيتيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني

لتأمين تذاكر ريال بيتيس ضد برشلونة على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، اتبع الخيارات التالية:

1. البوابة الرسمية لتذاكر ريال بيتيس

يطرح ريال بيتيس التذاكر على مراحل. ويحصل أعضاء نادي Soy Bético وحاملو الاشتراكات الموسمية على أولوية الوصول أولًا. وتُطرح أي تذاكر عامة متبقية قبل يوم المباراة بنحو 7 إلى 10 أيام. ومع ذلك، بالنسبة للمباريات الكبيرة مثل مواجهة برشلونة، يكون المخزون المتاح في البيع العام محدودًا للغاية.

2. شباك التذاكر في الملعب (Taquilla)

إذا لم تُبع التذاكر بالكامل عبر الإنترنت خلال فترة البيع العام، يمكن شراء التذاكر المتبقية مباشرةً حضوريًا من شباك تذاكر ملعب لا كارتوخا في إشبيلية قبل يوم المباراة.

3. منصات التذاكر الثانوية وإعادة البيع

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فغالبًا ما تُدرج التذاكر على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub . وتتقلب الأسعار على المنصات الثانوية بحسب الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال بيتيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر ريال بيتيس ضد برشلونة بحسب قناة البيع وموقع المقعد:

1. التذاكر الرسمية بالسعر الاسمي (شباك تذاكر ريال بيتيس)

نطاق فئة المباريات الكبرى: تتراوح أسعار مباريات الفئة A القياسية أمام منافسين مثل برشلونة عادةً بين 60 € و160 €+ لمقاعد الدخول العام.

أسعار الأعضاء: غالبًا ما يحصل أعضاء نادي ريال بيتيس ( Soy Bético ) وحاملو التذاكر الموسمية على أسعار مخفضة تتراوح بين 40 € و100 € خلال نوافذ الأولوية المبكرة الخاصة بهم.

كبار الشخصيات والضيافة: تتكلف المقاعد المميزة وباقات الضيافة عمومًا ما بين 250 € و500 €+ للشخص الواحد.

2. إعادة البيع والأسواق الثانوية

إذا نفدت الحصص الرسمية أو ارتفع الطلب مع اقتراب يوم المباراة، تُدرج التذاكر على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub.

الدخول العام: بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية التذاكر المطروحة في البيع العام، تبدأ أسعار الأسواق الثانوية من حوالي 209 € إلى 226 € لتذاكر المدرجات العلوية القياسية.

مقاعد المستوى المتوسط والمقاعد السفلية المحاذية لأرضية الملعب: تتراوح أسعار المقاعد المركزية أو مقاعد المستويات السفلية على المنصات الثانوية بين 290 € و450 €+ .

ريال بيتيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج ريال بيتيس ضد برشلونة

فاز ريال بيتيس في أربع مباريات وخسر واحدة من آخر خمس مباريات تنافسية خاضها. وكانت أحدث نتائجه فوزًا على أرضه 1-0 على خيتافي في الدوري الإسباني، كما حقق انتصارًا خارج أرضه بنتيجة 1-2 على فياريال. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل بيتيس تسعة أهداف واستقبلت شباكه سبعة، وكانت هزيمته الوحيدة خسارة 5-2 أمام ليفانتي.

فاز برشلونة في آخر خمس مباريات تنافسية خاضها جميعًا من دون أي تعادل أو هزيمة. وأسفرت آخر مباراة له عن فوز 7-2 على راسينغ سانتاندير، كما تغلب على فينورد 5-1 في دوري أبطال أوروبا. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل برشلونة 23 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية فقط، محققًا أربعة انتصارات بفارق أكثر من هدف.

ريال بيتيس ضد برشلونة: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 17 مايو 2026، عندما استضاف برشلونة ريال بيتيس وفاز 3-1. وقبل ذلك، تغلب بيتيس على برشلونة بنتيجة 3-5 على ملعب لا كارتوخا في ديسمبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات في جميع المسابقات، يملك برشلونة ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبيتيس، مع تعادل واحد.