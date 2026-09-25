كيفية الحصول على تذاكر ريال بيتيس ضد إف سي بورتو: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ريال بيتيس فريق بورتو يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية.

يدخل ريال بيتيس المباراة بعد فوز قوي بنتيجة 3-2 في الجولة الافتتاحية على ليل. ويتطلع بورتو إلى استعادة توازنه بعد خسارته 2-0 أمام مانشستر سيتي في مباراته الافتتاحية.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد بورتو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال بيتيس ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة ريال بيتيس ضد بورتو على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 14 أكتوبر 2026 - 15:00 بينتو فيامارين

كيفية شراء تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا؟

لحجز تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية، لديك بعض الخيارات بحسب أولوية البيع وتوافر المقاعد:

بوابة التذاكر الرسمية لريال بيتيس: الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر المدرجات العامة الخاصة بجماهير أصحاب الأرض هي مباشرة عبر متجر التذاكر الرسمي لريال بيتيس عبر الإنترنت. وتُمنح أولوية الوصول أولًا لأعضاء النادي ( socios )، لكن أي تذاكر عادية متبقية تُطرح للجمهور العام قبل يوم المباراة بنحو أسبوع إلى 3 أسابيع.

شباك تذاكر الملعب ( Taquilla ): يمكنك شراء التذاكر الورقية مباشرة من نوافذ التذاكر في الملعب بإشبيلية. وعادةً ما يعمل شباك التذاكر من الاثنين إلى الجمعة خلال ساعات العمل المعتادة، وفي يوم المباراة حتى موعد انطلاقها إذا ظلت هناك مقاعد متاحة.

قطاع جماهير الفريق الضيف (مشجعو بورتو): إذا كنت ترغب في الجلوس في القسم المخصص للجماهير الضيفة، فتُوزَّع التذاكر مباشرة من بورتو إلى أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية عبر البوابة الرسمية لبورتو.

الأسواق الثانوية والشركاء المعتمدون: إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للجمهور بسرعة، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub توفر تذاكر معاد بيعها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية وتذاكر الأسواق الثانوية لمباراة ريال بيتيس ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا بشكل كبير بحسب فئة المقاعد ومرحلة البيع:

السعر الاسمي القياسي للجمهور العام: من 50 إلى 120 يورو للمقاعد الأساسية في الأقسام العلوية خلف المرمى (Gol Norte وGol Sur) أو في القسم العلوي من Preferencia عند طرحها للجمهور العام.

السعر الاسمي للمقاعد المميزة وعلى جانبي الملعب: من 120 إلى 220 يورو للمقاعد المركزية على خط التماس على امتداد Fondo أو Lower Preferencia.

باقات كبار الزوار والضيافة: من 350 إلى 650+ يورو للمقاعد المميزة المقترنة بإمكانية دخول صالات الملعب مع مأكولات ومشروبات مجانية.

سوق إعادة البيع الثانوية

بالنسبة للجماهير الراغبة في شراء التذاكر عبر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تعتمد الأسعار على فئة المقاعد وحجم الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

أسعار إعادة البيع الابتدائية: من 115 إلى 130 يورو لتذاكر الأسواق الثانوية من الفئة الأدنى في الأقسام خلف المرمى.

متوسط أسعار إعادة البيع: من 200 إلى 350 يورو للمقاعد القياسية على جانبي الملعب أو في الفئة الوسطى مع اقتراب يوم المباراة.

ريال بيتيس ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ريال بيتيس وبورتو

فاز ريال بيتيس في أربع من آخر خمس مباريات رسمية خاضها، مقابل خسارة واحدة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-1 خارج أرضه على فياريال في الدوري الإسباني، كما تغلب أيضًا على ريال مدريد 1-0 وفاز على ليل 3-2 في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة نفسها. وجاءت خسارته الوحيدة أمام ليفانتي بنتيجة 5-2. وسجل بيتيس تسعة أهداف واستقبلت شباكه سبعة أهداف في المباريات الخمس.

فاز بورتو في أربع من آخر خمس مباريات رسمية خاضها، مقابل خسارة واحدة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 4-1 على كازا بيا AC في الدوري البرتغالي، كما تغلب أيضًا على أكاديميكو فيزيو 3-0 وأروكا 2-0 في المنافسات المحلية. وكانت خسارته الوحيدة خلال هذه السلسلة هي الهزيمة 2-0 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. وسجل بورتو عشرة أهداف واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف في المباريات الخمس.

ريال بيتيس ضد بورتو: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

اللقاء الوحيد المسجل بين الفريقين في البيانات المتاحة هو تعادل 1-1 في مباراة ودية للأندية يوم 19 يوليو 2019، عندما استضاف بورتو فريق ريال بيتيس. ولا تتوافر أي مواجهات مباشرة تنافسية أخرى في مجموعة البيانات.