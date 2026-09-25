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الدوري الإسباني
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لا كاروتوخا
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كيفية الحصول على تذاكر ريال بيتيس ضد أوساسونا: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
ريال بيتيس
أوساسونا
الدوري الإسباني

ريال بيتيس يواجه أوساسونا في الدوري الإسباني. إليكم كيف يمكنكم الحصول على تذاكركم

يواجه ريال بيتيس فريق أوساسونا يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

وجد أوساسونا صعوبة خاصة في حصد النقاط خلال السنوات الأخيرة، إذ فشل في الفوز على ريال بيتيس في آخر ست مواجهات متتالية بينهما في الدوري الإسباني. وفي آخر لقاء بين الفريقين في الدوري يوم 12 أبريل 2026، انتهت المباراة بتعادل متوتر 1-1 على ملعب إل سادار.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد أوساسونا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال بيتيس ضد أوساسونا في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة ريال بيتيس ضد أوساسونا على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، يوم الأحد 11 أكتوبر 2026.

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الدوري الإسباني - الجولة 8
لا كاروتوخا

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد أوساسونا في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد أوساسونا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. البوابة الرسمية للنادي

تُطرح تذاكر الجماهير عادة للبيع قبل موعد المباراة بفترة تتراوح بين أسبوع وأربعة أسابيع. ويحصل أعضاء نادي ريال بيتيس (socios) على أولوية الشراء قبل طرح التذاكر المتبقية للجمهور العام.

2. شباك التذاكر يوم المباراة

يمكنك شراء التذاكر مباشرة من شباك التذاكر في الملعب (Taquilla) بملعب لا كارتوخا في إشبيلية، حيث يلعب ريال بيتيس مؤقتًا خلال أعمال إعادة تطوير ملعب بينيتو فيامارين.

3. منصات إعادة بيع التذاكر

غالبًا ما تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub مقاعد يطرحها باعة إعادة البيع إذا نفدت التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن السعر الأصلي. تحقّق من الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة التي تشتري منها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد أوساسونا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد أوساسونا في الدوري الإسباني بحسب الفئة ومنصة الشراء:

1. شباك التذاكر والبوابة الرسمية للنادي (السعر الأصلي)

  • الدخول العام: تبدأ أسعار التذاكر القياسية المباعة مباشرة من ريال بيتيس عادة من 30 يورو إلى 45 يورو للمقاعد الواقعة خلف المرميين (Gol Norte وGol Sur).
  • المدرجات الجانبية (Lateral / Preferencia): تتراوح أسعار المقاعد الممتدة على جانبي الملعب عادة بين 50 يورو و90 يورو+، بحسب الدرجة ومدى القرب من أرضية الملعب.

2. منصات التذاكر الثانوية

على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تتقلب الأسعار بحسب الطلب.

  • السعر الابتدائي: تبدأ أسعار التذاكر المعاد بيعها على المنصات الثانوية حاليًا من نحو 33.90 يورو إلى 49.00 يورو للمقاعد من الفئة الأساسية.
  • الفئات الأعلى: قد تصل خيارات الجلوس في وسط الملعب أو المقاعد المميزة على المنصات الثانوية إلى 115 يورو إلى 130 يورو+ بحسب الطلب والهامش الذي يضيفه البائع.

ريال بيتيس ضد أوساسونا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ريال بيتيس وأوساسونا

فاز ريال بيتيس في أربع مباريات وخسر واحدة من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-2 على ليل في دوري أبطال أوروبا يوم 8 سبتمبر، بعدما كان قد حقق مباشرة قبل ذلك انتصارًا 1-0 على ريال مدريد في الدوري الإسباني. وكانت العثرة الوحيدة في هذه السلسلة الخسارة على أرضه 5-2 أمام ليفانتي في أواخر أغسطس. وسجل بيتيس سبعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال المباريات الخمس، رغم أن ثلاثة من هذه الأهداف جاءت في خسارته أمام ليفانتي وحدها.

حقق أوساسونا انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مباراة له بخسارة 5-2 أمام ديبورتيفو ألافيس يوم 6 سبتمبر. وقبل ذلك، فاز على خيتافي 1-0 وتغلب 2-1 خارج أرضه على سيلتا فيجو، بعدما تعادل 0-0 مع ليفانتي. كما تتضمن هذه السلسلة من خمس مباريات خسارة ودية قبل الموسم أمام العين. وسجل أوساسونا أربعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية خلال تلك الفترة.

بيتيس

بيتيس - المستوى

ريال مدريد
ف1-0
ليل
ف2-3
فياريال
ف1-2
خيتافي
ف1-0
COR
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أوساسونا

أوساسونا - المستوى

خيتافي
ف1-0
ألافيس
خ5-2
إسبانيول
خ0-2
أتلتيكو مدريد
خ4-0
فاييكانو
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

ريال بيتيس ضد أوساسونا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 12 أبريل 2026، عندما تعادل أوساسونا وريال بيتيس 1-1 على ملعب إل سادار. وقبل ذلك، فاز بيتيس 2-0 على أرضه أمام أوساسونا في سبتمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، يملك بيتيس السجل الأفضل بانتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة، مع تسجيل سبعة أهداف واستقبال خمسة.

وجهاً لوجه

ريال بيتيستعادلأوساسونا
3
2
0
الدوري الإسباني
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أوساسونا
أوساسونا
1
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ريال بيتيس
بيتيس
1
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ريال بيتيس
بيتيس
2
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أوساسونا
أوساسونا
0
انتهت
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ريال بيتيس
بيتيس
1
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أوساسونا
أوساسونا
1
انتهت
الدوري الإسباني
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أوساسونا
أوساسونا
1
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ريال بيتيس
بيتيس
2
انتهت
الدوري الإسباني
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أوساسونا
أوساسونا
0
ريال بيتيس badge
ريال بيتيس
بيتيس
2
انتهت
8الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5
#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
7700317+2421
ف
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
7511167+916
ف
ف
ف
خ
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
751197+216
ت
ف
ف
ف
خ
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
7502188+1015
خ
ف
ف
خ
ف
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
7412109+113
خ
ف
ف
ت
خ
6
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
7322116+511
ت
خ
خ
ف
ف
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
7241108+210
ت
خ
ت
ف
ف
8
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
7313913-410
ف
خ
ف
ت
ف
9
فياريالفياريالفياريال
72231312+18
ف
ف
خ
خ
خ
10
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
622276+18
ت
ت
ف
ف
خ
11
خيتافيخيتافيخيتافي
722347-38
ف
خ
ت
ت
خ
12
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
72231116-58
ت
ف
خ
ف
خ
13
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
7223613-78
ت
خ
خ
خ
ف
14
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
714286+27
ف
ت
ت
ت
خ
15
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
7214101007
خ
خ
ف
ت
خ
16
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
72141121-107
خ
خ
ف
خ
ف
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
6123812-45
خ
خ
ت
ف
ت
18
إلتشيإلتشيإلتشي
71241117-65
ف
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
7115413-94
خ
ف
خ
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
7034312-93
خ
خ
ت
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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