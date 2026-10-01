كيفية الحصول على تذاكر روما ضد سلوفان براتيسلافا: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه روما فريق سلوفان براتيسلافا يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب الأولمبيكو في روما.

يلتقي الفريقان في نظام مرحلة الدوري الموسعة الجديد، حيث يعد حصد ثلاث نقاط أمراً حاسماً لضمان مكان في الأدوار الإقصائية. وتمثل هذه المواجهة أول لقاء أوروبي رسمي بينهما منذ مواجهتهما في تصفيات الدوري الأوروبي بنظام الذهاب والإياب في أغسطس 2011.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة روما ضد سلوفان براتيسلافا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة روما ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة روما ضد سلوفان براتيسلافا على ملعب الأولمبيكو في روما، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 الأولمبيكو

كيفية شراء تذاكر مباراة روما ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا؟

يعتمد شراء تذاكر مباراة AS Roma ضد ŠK Slovan Bratislava على ما إذا كنت تخطط للجلوس في مدرجات أصحاب الأرض بملعب الأولمبيكو أو الانضمام إلى جماهير الفريق الضيف:

1. البوابة الرسمية لتذاكر AS Roma

مقاعد الدخول العام: الخيار الأكثر مباشرة هو الشراء عبر المتجر الرسمي الإلكتروني لتذاكر AS Roma. تُطرح التذاكر على مراحل، إذ يحصل حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء النادي الرسميون على أولوية الوصول قبل فتح البيع أمام عامة الجماهير.

2. حصة جماهير الفريق الضيف (ŠK Slovan Bratislava)

قطاع جماهير الفريق الزائر: يجب على جماهير الفريق الضيف التي تنوي الجلوس في القطاع المخصص للضيوف ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) تأمين التذاكر مباشرة عبر القنوات الرسمية لنادي ŠK Slovan Bratislava أو مجموعات المشجعين المعتمدة، بدلاً من موقع النادي المضيف.

3. منصات سوق التذاكر الثانوية

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر الرسمية سريعاً، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تستضيف أيضاً قوائم تذاكر معروضة من حاملي التذاكر الموسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة روما ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة AS Roma ضد ŠK Slovan Bratislava في دوري أبطال أوروبا UEFA على ملعب الأولمبيكو بحسب الفئة ومنصة الشراء:

1. الدخول العام الرسمي من AS Roma (السعر الاسمي)

عند الشراء مباشرة عبر البوابة الرسمية لـ AS Roma، تتبع أسعار التذاكر عادةً تسعيراً معيارياً حسب فئات دوري أبطال أوروبا:

Curva Sud / Curva Nord (خلف المرمى): 30 يورو - 50 يورو

Distinti (الأقسام الركنية): 50 يورو - 80 يورو

Tribuna Tevere (المدرج الجانبي): 80 يورو - 130 يورو

Tribuna Monte Mario (المدرج الرئيسي): 120 يورو - 200+ يورو

2. سوق التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض أسعار التذاكر ضمن النطاقات التالية بحسب حجم الطلب وموقع المقعد:

السعر المبدئي: تبدأ تذاكر إعادة البيع حالياً من حوالي 100 يورو إلى 105 يورو للدخول الأساسي.

متوسط سعر إعادة البيع: تتراوح أسعار المقاعد المتوسطة والمدرجات المركزية عادةً بين 140 يورو و250 يورو للتذكرة الواحدة.

روما ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة روما وسلوفان براتيسلافا

حقق روما ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلاً 2-2 مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بعدما كان متقدماً 2-0 عند نهاية الشوط الأول. وقبل ذلك، فاز خارج أرضه على تورينو 2-0 وتعادل 1-1 مع فنربخشة في دوري أبطال أوروبا. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل روما ثمانية أهداف واستقبل خمسة.

فاز سلوفان براتيسلافا في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على كومارنو في دوري الدرجة الأولى السلوفاكي، لكنه خسر 6-1 أمام باريس سان جيرمان في مباراته السابقة بدوري أبطال أوروبا. كما تعادل 3-3 مع زيلينا في الدوري خلال هذه السلسلة، واستقبل تسعة أهداف عبر المباريات الخمس.

روما ضد سلوفان براتيسلافا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

التقى الناديان مرتين من قبل، وكلتاهما في تصفيات الدوري الأوروبي في أغسطس 2011. وكانت المواجهة متكافئة: فاز سلوفان في مباراة الذهاب 1-0 في براتيسلافا قبل أن يتعادل روما 1-1 على أرضه في الإياب. والسجل الإجمالي عبر هاتين المواجهتين متعادل، إذ حقق كل طرف فوزاً واحداً، وانتهى مجموع المباراتين 2-1 لصالح سلوفان.