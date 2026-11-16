كيفية الحصول على تذاكر روما ضد سبورتينج لشبونة: الأسعار في دوري أبطال أوروبا، ومعلومات المباراة، والبيع في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف روما سبورتينج لشبونة يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب الأولمبيكو في روما.

يتضمن تاريخ المواجهات الرسمية بين روما وسبورتينج لشبونة لقاءين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2007-08، إذ تعادلا 2-2 في لشبونة قبل أن يفوز روما 2-1 على ملعب الأولمبيكو. وكانت أحدث مواجهة بينهما قبل هذه المباراة في دوري أبطال أوروبا مباراة ودية تحضيرية في يوليو 2022، حسمها سبورتينج لشبونة بفوز ضيق 3-2 على الفريق الإيطالي.

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متى تبدأ مباراة روما ضد سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة روما ضد سبورتينج لشبونة على ملعب الأولمبيكو في روما يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 8 ديسمبر 2026 - 15:00 الأولمبيكو

كيف تشتري تذاكر مباراة روما ضد سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا؟

إليك خيارات الحجز والشراء المتاحة للمباراة المرتقبة بين روما وسبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

مكتب التذاكر الرسمي للنادي: يُعد الشراء مباشرةً من مكتب التذاكر الرسمي لنادي روما الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا للحصول على مقاعد موثوقة في ملعب الأولمبيكو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر روما ضد سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة روما ضد سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

مدرجات كورفا خلف المرميين: تبدأ عادةً من نحو 30 إلى 50 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . مدرجات ديستينتي الجانبية: تتراوح عمومًا بين 50 و90 يورو .

تتراوح عمومًا بين . مدرجا تيفيري ومونتي ماريو: تتراوح أسعارها بين 100 وأكثر من 250 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات العلوية / كورفا / القسم 48B: تبدأ من نحو 71 إلى 74 يورو .

تبدأ من نحو . مدرجات ديستينتي: تبدأ من نحو 133 يورو .

تبدأ من نحو . مدرج تيفيري / الأقسام المميزة: تتراوح بين 200 وأكثر من 300 يورو.

روما ضد سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى روما وسبورتينج لشبونة

يدخل روما هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت أحدث مبارياته فوزًا مريحًا 3-0 على ساسولو في الدوري الإيطالي. وقبلها خسر 3-2 أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، وجاءت تلك الخسارة بين انتصارين في الدوري الإيطالي على أودينيزي 5-2 خارج أرضه وكالياري 4-2. وسجل روما 15 هدفًا واستقبل تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، ما يُظهر خطورته الهجومية وبعض نقاط ضعفه الدفاعية.

يعيش سبورتينج لشبونة فترة ممتازة، إذ فاز في أربع من آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على موريرينسي في الدوري البرتغالي، بعد انتصاره خارج أرضه 1-0 على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة على أرضه بنتيجة 2-1 أمام أكاديميكو فيزيو في الدوري. وسجل سبورتينج لشبونة خمسة أهداف واستقبل أربعة في آخر خمس مباريات له.

روما ضد سبورتينج لشبونة: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت أحدث مواجهة بين الناديين مباراة ودية في يوليو 2022، فاز فيها سبورتينج لشبونة على روما 3-2. وقبلها التقيا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2007-08، فتعادلا 2-2 في لشبونة قبل أن يفوز روما 2-1 على ملعب الأولمبيكو. وفي المواجهات الأربع المسجلة بينهما، حقق كل فريق انتصارين.