يلتقي روما مع ريال مدريد يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب الأولمبيكو في روما.

وعبر 12 مواجهة رسمية في دوري أبطال أوروبا، يتفوق ريال مدريد بتحقيقه 8 انتصارات مقابل 3 انتصارات لروما وتعادل واحد. ونجح روما بشكل لا يُنسى في إقصاء ريال مدريد من دور الـ16 في موسم 2007-08، لكن ريال مدريد فاز في آخر خمس مواجهات أوروبية له كلها أمام الفريق الإيطالي.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة روما ضد ريال مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة روما ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة روما ضد ريال مدريد على ملعب الأولمبيكو في روما، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 14 أكتوبر 2026 - 15:00 الأولمبيكو

كيفية شراء تذاكر مباراة روما ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يمكن تأمين تذاكر مباراة روما ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب الأولمبيكو عبر القنوات الأساسية والثانوية.

1. المبيعات الرسمية الأساسية (مكتب تذاكر روما)

توجّه إلى الموقع الرسمي لروما أو حمّل تطبيق Il Mio Posto وسجّل حسابًا مجانيًا.

2. باقات VIP والسفر الرسمية

الموزعون الرسميون: يقدّم شركاء السفر المعتمدون لكرة القدم خيارات التذاكر فقط أو باقات التذاكر مع الفندق الموجّهة للجماهير الدولية.

ضيافة VIP من روما: متاحة مباشرة على الموقع الرسمي لروما ضمن قسم Premium، وتوفّر مقاعد في Tribuna d'Onore إلى جانب المأكولات والمشروبات قبل المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة روما ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة روما ضد ريال مدريد بحسب منطقة الجلوس وما إذا كنت تشتري مباشرة من مكتب التذاكر الرسمي أو عبر منصات إعادة البيع.

1. الأسعار الرسمية الاسمية (مباشرة من روما)

عند الشراء مباشرة عبر القنوات الرسمية لروما، تتراوح أسعار التذاكر الاسمية عادة بين أقسام الملعب:

Curva Sud / Curva Nord: 35 يورو - 55 يورو (خلف المرمى، فئة الأسعار الأقل، وطلب مرتفع)

Distinti (Sud/Nord): 50 يورو - 80 يورو (أقسام الزوايا)

Tribuna Tevere: 90 يورو - 160 يورو (إطلالة جانبية على خط التماس)

Tribuna Monte Mario: 150 يورو - 280 يورو (إطلالة المدرج الرئيسي)

VIP & Executive Hospitality: 350 يورو - 1,200 يورو فأكثر (تشمل دخول الصالة وخدمات الضيافة)

2. أسعار السوق الثانوية وإعادة البيع

في مباريات دوري أبطال أوروبا الكبرى التي تنفد تذاكرها سريعًا على الموقع الرسمي، تتقلب الأسعار على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub وفقًا للطلب في الوقت الفعلي:

الدخول الأساسي / القبول العام: نحو 160 يورو - 230 يورو

الفئة 1 (إطلالة جانبية / مركزية): نحو 300 يورو - 550 يورو

إعادة بيع ضيافة VIP: نحو 1,200 يورو - 1,400 يورو فأكثر

روما ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة روما وريال مدريد

يدخل روما هذه المباراة بسجل قوي مؤخرًا، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات وتعادل في واحدة. وكانت النقاط الوحيدة التي أهدرها خلال تلك السلسلة في تعادل 1-1 مع فنربخشة في دوري أبطال أوروبا. وفاز روما على تورينو 2-0 في آخر مبارياته، كما حقق انتصارات على أتالانتا (2-1)، وليتشي (4-0)، وفيورنتينا (4-0) خلال تلك السلسلة من خمس مباريات. وعلى مدار هذه المباريات الخمس، سجل روما 13 هدفًا واستقبل ثلاثة أهداف فقط.

فاز ريال مدريد في أربع من آخر خمس مباريات له، وكانت هزيمته الوحيدة أمام ريال بيتيس بنتيجة 1-0 في الدوري الإسباني. وتغلب فريق مورينيو على رايو فايكانو 4-1 في أحدث مبارياته، وفاز على إنتر 2-1 في دوري أبطال أوروبا. كما حقق أيضًا انتصارين بنتيجتي 4-0 و4-1 على ملقا وريال سوسيداد على الترتيب. وسجل مدريد 15 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبل أربعة.

روما ضد ريال مدريد: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في مباراة ودية خلال فترة ما قبل الموسم في أغسطس 2019، وانتهت بالتعادل 2-2. وقبل ذلك، كانت المواجهات الأربع كلها في دوري أبطال أوروبا. وفاز ريال مدريد 2-0 على ملعب الأولمبيكو في نوفمبر 2018، ثم حقق انتصارًا 3-0 في البرنابيو في سبتمبر من العام نفسه. كما التقى الفريقان أيضًا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2015-16، وفاز ريال مدريد في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-0. وعبر آخر خمس مواجهات مسجلة، لم يتعرض ريال مدريد لأي خسارة، إذ فاز أربع مرات وتعادل مرة واحدة.