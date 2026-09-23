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دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
team-logoرومانيا
الملعب الوطني
team-logoبولندا
Book Romania vs Poland Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر رومانيا ضد بولندا: أسعار دوري الأمم الأوروبية B، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
رومانيا
بولندا

رومانيا تواجه بولندا في دوري الأمم الأوروبية B.. إليك كيف يمكنك تأمين تذاكرك

تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مثيرة، إذ تستعد رومانيا لاستضافة بولندا على ملعب أرينا ناسيونالا في بوخارست. ويتواجه المنتخبان الأوروبيان في مباراة قوية ضمن دور المجموعات، تحمل تداعيات كبيرة على فرص الصعود ونقاط الترتيب في البطولة.

يقدم GOAL كل التفاصيل اللازمة بشأن تذاكر يوم المباراة، وفئات المقاعد، ونقاط الأسعار، وإرشادات مباشرة حول كيفية حجز مقاعدكم.


متى تنطلق مباراة رومانيا ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية B؟


أين يمكن شراء تذاكر مباراة رومانيا ضد بولندا؟

تُطرح التذاكر الرسمية الأساسية مباشرة عبر Bilete FRF، التي تُعد البوابة الرسمية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد الروماني لكرة القدم للمباريات التي تُقام على أرضه في بوخارست. وينبغي على المشجعين متابعة المنصة الرسمية للحصول على تذاكر الدخول العامة العادية عند فتح باب الحجز للجمهور.

إذا نفدت التذاكر الأساسية بالكامل أو أصبحت بعض فئات المقاعد غير متاحة على البوابة الرسمية، فإن منصات السوق الثانوية مثل StubHub هي خيارك المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رومانيا ضد بولندا؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 15 يورو للمقاعد المخصصة للدخول العام خلف المرميين في ملعب أرينا ناسيونالا.

وتبدأ أسعار الدخول في السوق الثانوية على منصات مثل StubHub من حوالي 45 يورو عندما تنفد الحصص العادية على منافذ بيع التذاكر الأساسية.

رومانيا ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى رومانيا وبولندا

رومانيا

رومانيا - المستوى

سان مارينو
ف7-1
تركيا
خ1-0
سلوفاكيا
خ2-0
جورجيا
ت1-1
ويلز
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
بولندا

بولندا - المستوى

مالطا
ف2-3
ألبانيا
ف2-1
السويد
خ3-2
أوكرانيا
خ0-2
نيجيريا
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

رومانيا ضد بولندا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

رومانياتعادلبولندا
2
0
3
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
بولندا badge
بولندا
بولندا
3
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
0
بولندا badge
بولندا
بولندا
3
انتهت
المباريات الودية
بولندا badge
بولندا
بولندا
4
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
1
انتهت
المباريات الودية
بولندا badge
بولندا
بولندا
0
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
1
انتهت
المباريات الودية
بولندا badge
بولندا
بولندا
1
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
2
انتهت
5الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5



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