كيفية الحصول على تذاكر رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه رايو فاييكانو فريق راسينغ سانتاندير يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد.

يدخل صاحب الأرض المباراة وهو يسعى لبناء زخم إيجابي بعد خسارته 2-1 أمام إشبيلية في الجولة الافتتاحية وتعادله 1-1 أمام ديبورتيفو ألافيس. أما راسينغ سانتاندير فسيسعى لحصد نقاط ثمينة خارج أرضه في وقت مبكر من مشواره، في ظل سعي الفريقين إلى ترسيخ موقعيهما في جدول الدوري.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد، مع تأكيد موعد البداية الدقيق في تفاصيل المباراة أعلاه.

الدوري الإسباني - الجولة 4 5 سبتمبر 2026 - 12:30 بوتاركي

كيفية شراء تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد، لديك خياران رئيسيان للشراء:

شباك التذاكر بالحضور الشخصي (الطريقة الرسمية)

مكتب التذاكر الفعلي: عادة لا يدير رايو فاييكانو متجراً عاماً لبيع التذاكر عبر الإنترنت. وتُشترى تذاكر المباريات الرسمية مباشرة من شباك التذاكر في الملعب ( taquillas ) الواقع في Calle del Payaso Fofó بملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد.

فترة الشراء: يفتح شباك التذاكر الفعلي عادة قبل يومين إلى 3 أيام من موعد المباراة، ابتداءً من نحو الساعة 11:00 صباحاً، ويظل مفتوحاً حتى انطلاق المباراة في يومها.

التحقق والدفع: يلزم تقديم بطاقة هوية سارية تحمل صورة، مع بطاقة دفع أو نقداً عند الشباك.

المنصات الثانوية عبر الإنترنت والمجمّعات

يمكن للمشجعين الراغبين في تأمين الدخول قبل الوصول إلى الملعب تصفح أسواق التذاكر الثانوية الموثقة مثل StubHub .

اختر المباراة، وحدد مقاعد المدرج المفضلة، ثم أكمل عملية الشراء عبر الإنترنت، واحصل على التذاكر الرقمية أو عبر الهاتف المحمول.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس على ما إذا كنت ستشتري التذاكر بالسعر الرسمي حضورياً أو ستحجز المقاعد عبر الإنترنت من خلال منصات إعادة البيع الثانوية.

المبيعات الرسمية بالحضور الشخصي: تتراوح أسعار تذاكر يوم المباراة بالسعر الرسمي مباشرة من شبابيك الملعب في Calle del Payaso Fofó عادة بين 18 و78 جنيهاً إسترلينياً (20 إلى 90 يورو)، بحسب فئة المدرج.

منصات إعادة البيع عبر الإنترنت: على أسواق التذاكر الثانوية مثل StubHub ، تبدأ أسعار تذاكر هذه المباراة تحديداً من حوالي 125 جنيهاً إسترلينياً ، بينما تصل متوسطات العروض في السوق الثانوية إلى 365 جنيهاً إسترلينياً .

رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة رايو فاييكانو وراسينغ سانتاندير

حقق رايو فاييكانو فوزاً واحداً وتعادلاً واحداً وتلقى 3 هزائم في آخر 5 مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه تعادلاً 1-1 مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، كما خسر 2-1 أمام إشبيلية في مباراته الافتتاحية بالدوري هذا الموسم. وكانت الخسارة 3-0 أمام إيبسويتش تاون في فترة الإعداد من بين أبرز اللحظات السلبية خلال صيفه. وجاء فوز رايو الوحيد أمام سبورتينغ شارلروا بنتيجة 3-2 في مباراة ودية. وخلال المباريات الخمس، سجل الفريق 6 أهداف واستقبل 8.

حقق راسينغ سانتاندير فوزاً واحداً وتعادلاً واحداً وتلقى 3 هزائم في آخر 5 مباريات. وكانت آخر مبارياته تعادلاً 2-2 مع فياريال في الدوري الإسباني، كما سجّل فوزاً قوياً 4-1 على سبورتينغ خيخون في فترة الإعداد. وتبرز الهزائم أمام وولفرهامبتون واندررز (3-0) وأتلتيك بلباو (0-3) حجم التحديات التي واجهها أمام منافسين من مستوى أعلى خلال الصيف. وسجل راسينغ 7 أهداف واستقبل 9 خلال تلك المباريات الخمس.

رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في دوري الدرجة الثانية يوم 20 يوليو 2020، عندما فاز رايو فاييكانو 2-1 خارج أرضه على راسينغ سانتاندير. وعبر آخر 5 مواجهات مباشرة مسجلة، يتفوق رايو بـ3 انتصارات مقابل انتصارين لراسينغ. وتشمل المواجهات السابقة فوز رايو 2-0 على أرضه في سبتمبر 2019، وانتصاره 4-2 في الدوري الإسباني في مارس 2012.

ترتيب رايو فاييكانو وراسينغ سانتاندير

في الترتيب المبكر للدوري الإسباني، يحتل راسينغ سانتاندير المركز الخامس، بينما يأتي رايو فاييكانو في المركز التاسع بعد الجولة الافتتاحية من المباريات.