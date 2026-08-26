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الدوري الإسباني
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كيفية الحصول على تذاكر رايو فاييكانو ضد إسبانيول: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
رايو فاليكانو
إسبانيول
الدوري الإسباني

رايو فاييكانو يواجه إسبانيول في الدوري الإسباني. إليك كيف يمكنك الحصول على تذاكرك

يواجه رايو فاييكانو فريق إسبانيول يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب كامبو دي فوتبول دي فايييكاس في مدريد.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري على ملعب فايييكاس، حقق رايو فاييكانو فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على إسبانيول. ويدخل الفريقان هذه المباراة بحثًا عن نقاط مهمة من أجل بناء الزخم في المراحل المبكرة من مشوار الدوري.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد إسبانيول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة رايو فاييكانو ضد إسبانيول في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة رايو فاييكانو ضد إسبانيول على ملعب كامبو دي فوتبول دي فايييكاس في مدريد، على أن تنطلق في الموعد المؤكد ضمن تفاصيل المباراة أعلاه.

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الدوري الإسباني - الجولة 6
بوتاركي

كيف تشتري تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد إسبانيول في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد إسبانيول في الدوري الإسباني على ملعب كامبو دي فوتبول دي فايييكاس في مدريد، يمكنك استخدام الطرق التالية:

  • شباك التذاكر الرسمي (Taquillas): يتميز رايو فاييكانو عن غيره من أندية الدرجة الأولى الإسبانية بأنه لا يطرح عادةً تذاكر الحضور العام للمباريات عبر الإنترنت من خلال موقعه الرسمي. وتُباع التذاكر حضوريًا في شباك التذاكر الخاص بالملعب الواقع في Calle del Payaso Fofó. وتفتح نوافذ بيع التذاكر عادة قبل يوم المباراة بيومين إلى ثلاثة أيام، وكذلك في يوم المباراة.
  • السوق الثانوية ومجمّعات التذاكر: إذا كنت مسافرًا وترغب في تأمين التذاكر مسبقًا قبل الوصول إلى مدريد، فيمكنك شراء المقاعد عبر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد إسبانيول في الدوري الإسباني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد إسبانيول في الدوري الإسباني على ملعب إستاديو دي فايييكاس بشكل عام على ما إذا كنت ستشتري التذاكر الرسمية مباشرة من شباك النادي أو عبر أسواق إعادة البيع الثانوية.

  • شباك التذاكر الرسمي (مباراة من الفئة القياسية): تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات الفريق على أرضه في فايييكاس عادة بين 25 € و35 € للمقاعد الأساسية خلف المرميين (Fondo)، وتصل إلى 50 € و85 € للمقاعد الجانبية الوسطى (Tribuna Central / Lateral).
  • أسواق إعادة البيع الثانوية: على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار الدخول لهذه المباراة تحديدًا من نحو 80 € إلى 85 €، بينما تتراوح متوسطات الأسعار المعروضة بين 320 € و360 € بحسب القرب من أرضية الملعب وفئة المقعد.

رايو فاييكانو ضد إسبانيول في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى رايو فاييكانو وإسبانيول

فاز رايو فاييكانو في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني يوم 20 أغسطس، كما خسر 2-1 أمام إشبيلية في افتتاح مشواره بالدوري يوم 15 أغسطس. وكانت الخسارة 3-0 أمام إيبسويتش تاون في فترة الإعداد ضربة أخرى، رغم أن رايو حقق فوزًا 3-2 على سبورتينج شارلروا في مباراة ودية. وخلال المباريات الخمس، سجل الفريق ستة أهداف واستقبل ثمانية.

فاز إسبانيول في مباراة واحدة، وتعادل في اثنتين، وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات. وكانت أبرز نتائجه الفوز 3-0 على ليفانتي في الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس، كما تعادل 3-3 مع ميدلزبره و2-2 مع بيرنلي في فترة الإعداد. وانتهت آخر مبارياته بخسارة على أرضه 2-1 أمام ريال مدريد يوم 22 أغسطس. وسجل إسبانيول تسعة أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس.

فاييكانو

فاييكانو - المستوى

إشبيلية
خ2-1
ألافيس
ت1-1
برشلونة
خ5-2
راسينج
ف3-2
ريال مدريد
خ4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
إسبانيول

إسبانيول - المستوى

ليفانتي
ف3-0
ريال مدريد
خ1-2
ريال سوسييداد
خ2-1
إشبيلية
ت1-1
أوساسونا
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

رايو فاييكانو ضد إسبانيول: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 23 أبريل 2026، عندما فاز رايو فاييكانو 1-0 على أرضه. وقبل ذلك، حقق إسبانيول فوزًا 1-0 على ملعبه في ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، فاز كل فريق في مباراتين، فيما كان انتصار إسبانيول 4-0 في فايييكاس في أبريل 2025 هو النتيجة الأكثر وضوحًا في البيانات.

وجهاً لوجه

رايو فاليكانوتعادلإسبانيول
1
0
4
الدوري الإسباني
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رايو فاليكانو
فاييكانو
1
إسبانيول badge
إسبانيول
إسبانيول
0
انتهت
الدوري الإسباني
إسبانيول badge
إسبانيول
إسبانيول
1
رايو فاليكانو badge
رايو فاليكانو
فاييكانو
0
انتهت
الدوري الإسباني
رايو فاليكانو badge
رايو فاليكانو
فاييكانو
0
إسبانيول badge
إسبانيول
إسبانيول
4
انتهت
الدوري الإسباني
إسبانيول badge
إسبانيول
إسبانيول
2
رايو فاليكانو badge
رايو فاليكانو
فاييكانو
1
انتهت
الدوري الإسباني
رايو فاليكانو badge
رايو فاليكانو
فاييكانو
1
إسبانيول badge
إسبانيول
إسبانيول
2
انتهت
3الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب رايو فاييكانو وإسبانيول

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
7700317+2421
ف
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
7511167+916
ف
ف
ف
خ
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
751197+216
ت
ف
ف
ف
خ
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
7502188+1015
خ
ف
ف
خ
ف
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
7412109+113
خ
ف
ف
ت
خ
6
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
7322116+511
ت
خ
خ
ف
ف
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
7241108+210
ت
خ
ت
ف
ف
8
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
7313913-410
ف
خ
ف
ت
ف
9
فياريالفياريالفياريال
72231312+18
ف
ف
خ
خ
خ
10
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
622276+18
ت
ت
ف
ف
خ
11
خيتافيخيتافيخيتافي
722347-38
ف
خ
ت
ت
خ
12
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
72231116-58
ت
ف
خ
ف
خ
13
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
7223613-78
ت
خ
خ
خ
ف
14
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
714286+27
ف
ت
ت
ت
خ
15
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
7214101007
خ
خ
ف
ت
خ
16
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
72141121-107
خ
خ
ف
خ
ف
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
6123812-45
خ
خ
ت
ف
ت
18
إلتشيإلتشيإلتشي
71241117-65
ف
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
7115413-94
خ
ف
خ
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
7034312-93
خ
خ
ت
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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